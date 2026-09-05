Rusové ignorují ukrajinské příměří, v Dněpropetrovské oblasti zabili čtyři lidi

Při ruském útoku na jihovýchodě Ukrajiny zemřeli čtyři lidé a dalších pět bylo zraněno, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Rusové udeřili i na město Boryspil u Kyjeva, v důsledku čehož vypukl požár v bytovém domě a dva lidé utrpěli zranění, sdělily úřady Kyjevské oblasti. Útoky pokračují navzdory příměří, které Ukrajina na víkend vyhlásila a k jehož dodržování vyzvala i Moskvu.
Útok se čtyřmi mrtvými se podle agentury Ukrinform stal v městě Kamjanske. Rusové v něm zasáhli průmyslový podnik, napsala. Mezi zraněnými je i třicetiletá žena, nyní se nachází v intenzivní péči.
Zraněné z útoku v Boryspilu jsou podle agentury také ženy. S poraněními hrudníku je hospitalizovali do místního zdravotnického zařízení.
Ukrajinská protivzdušná obrana v noci sestřelila 128 ze 167 dronů, které Moskva vyslala, uvedly vzdušné síly. Na Ukrajinu mířily i rakety, společně s drony jejich dopad zaznamenali na 23 místech a na jednom místě dopadly trosky po sestřelení.
Pokračují i boje na frontě, hlásí Ukrajina
Ačkoliv ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl příměří na dobu očekávané víkendové návštěvy amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, Rusko pokračuje nejen v náletech na ukrajinská města, ale i s boji na frontové linii, uvedl ukrajinský generální štáb.
Witkoff a Kushner jsou hlavními vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení války. Trump uvedl, že dvojice má návrh, který by mohl prolomit diplomatickou patovou situaci v konfliktu. Míří prvně do Moskvy a následně do Kyjeva.