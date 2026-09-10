Země V4 podle Fica odmítají škrty v kohezní a zemědělské politice EU


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Země visegrádské čtyřky (V4 – Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) odmítají škrty v kohezní a zemědělské politice v příštím rozpočtu EU. Plyne to z vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) po jednání předsedů vlád zemí V4 s irským kolegou Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. Podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) unijní rozpočet nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu.

„Mimořádně nám záleží na tom, aby zůstala nedotčena obálka, pokud jde o odstraňování regionálních rozdílů a společnou zemědělskou politiku,“ sdělil Fico po jednání na Bratislavském hradě. Slovensko stejně jako Česko dříve kritizovalo původní návrh víceletého rozpočtu Unie na roky 2028 až 2034, který předložila Evropská komise.

„My chceme kohezi, ty klasické pilíře evropského rozpočtu. Odmítáme, aby členské státy dostaly méně peněz,“ doplnil na společné tiskové konferenci Babiš.

Martin uvedl, že jedna z nejdůležitějších úloh během současného předsednictví jeho země je zajistit co nejrychlejší dohodu členských zemí evropského bloku na příštím sedmiletém unijním rozpočtu. Dodal, že s ohledem na napjaté rozpočty unijních zemí bude Irsko zkoumat i možnosti nových zdrojů příjmů rozpočtu EU.

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Podle Fica Unie potřebuje přiměřené ceny energií a chystaná reforma systému emisních povolenek musí být ještě upravena. Babiš uvedl, že systém emisních povolenek ETS 1 ničí průmysl a systém ETS 2 ničí životy evropských občanů.

„Musíme to okamžitě řešit, protože dopad bude hrozivý, ztrácíme na konkurenceschopnosti,“ sdělil český premiér.

Systém ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami. Týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. Rozšíření systému ETS 2 má být zprovozněno po ročním odkladu v roce 2028 a mělo by se týkat silniční dopravy či vytápění budov.

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