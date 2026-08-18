Podpora Trumpa klesla na nejnižší úroveň za dobu v úřadu, ukázal průzkum


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters

Amerického prezidenta Donalda Trumpa v současné době podporuje jen 33 procent Američanů, naopak 64 procent s jeho působením v Bílém domě nesouhlasí, vyplynulo podle Reuters z průzkumu agentury Ipsos. Výsledky představují pokles Trumpovy popularity na nejnižší úroveň za dobu jeho prezidentství v současném funkčním období.

Zatímco na začátku měsíce ještě agentura Ipsos zaznamenala popularitu Trumpa mezi 35 procenty dotázanými, k 17. srpnu se snížila na 33 procent. Jde o nejnižší hodnotu v aktuálním funkčním období, která se zároveň vyrovnala nejhoršímu výsledku Trumpa i z toho předcházejícího – v prosinci 2017.

Reuters připomíná, že Trump se loni do Bílého domu vracel s podporou necelé poloviny obyvatelstva, přičemž jeho popularita od té doby nejvíce utrpěla kvůli zahájení války s Íránem na konci února. O ní republikánský šéf exekutivy tvrdil, že potrvá jen několik týdnů. Ipsos nicméně zjistil, že 80 procent Američanů, včetně 87 procent voličů demokratů a 71 procent voličů republikánů, se nyní domnívá, že konflikt ještě „delší dobu“ potrvá. Jen 16 procent respondentů je pak přesvědčených, že skončí během několika týdnů.

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Že válka s Íránem „stála za to“, si dle průzkumu v současné době myslí jen každý pátý Američan a polovina republikánů. Reuters připomíná, že důsledky už téměř půlročních bojů běžní obyvatelé pociťují především na cenách paliv. Ty také mohou být jedním z rozhodujících faktorů listopadových voleb do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, v nichž se budou republikáni snažit udržet si kontrolu.

Postoj k ekonomice a migraci

Zjištění Ipsos z tohoto měsíce přišlo s tím, že Američané si poprvé po zhruba deseti letech myslí, že demokraté by ekonomiku spravovali lépe. Tento názor projevilo 38 procent dotázaných, zatímco 35 procent upřednostňuje republikánský přístup.

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Republikánský postoj však zůstává populárnější v otázce migrace. Mezi registrovanými voliči ho podpořilo 40 procent, oproti tomu 38 procent se vyslovilo v této věci pro demokraty. Rozdíl dvou procentních bodů je však nejnižší za dosavadní Trumpovo působení, dodává Reuters.

Průzkum Ipsos pro Reuters byl veden on-line mezi 1166 dospělými obyvateli napříč USA, statistická chyba představuje tři procentní body.

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