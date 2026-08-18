Podpora Trumpa klesla na nejnižší úroveň za dobu v úřadu, ukázal průzkum

Amerického prezidenta Donalda Trumpa v současné době podporuje jen 33 procent Američanů, naopak 64 procent s jeho působením v Bílém domě nesouhlasí, vyplynulo podle Reuters z průzkumu agentury Ipsos. Výsledky představují pokles Trumpovy popularity na nejnižší úroveň za dobu jeho prezidentství v současném funkčním období.
Zatímco na začátku měsíce ještě agentura Ipsos zaznamenala popularitu Trumpa mezi 35 procenty dotázanými, k 17. srpnu se snížila na 33 procent. Jde o nejnižší hodnotu v aktuálním funkčním období, která se zároveň vyrovnala nejhoršímu výsledku Trumpa i z toho předcházejícího – v prosinci 2017.
Reuters připomíná, že Trump se loni do Bílého domu vracel s podporou necelé poloviny obyvatelstva, přičemž jeho popularita od té doby nejvíce utrpěla kvůli zahájení války s Íránem na konci února. O ní republikánský šéf exekutivy tvrdil, že potrvá jen několik týdnů. Ipsos nicméně zjistil, že 80 procent Američanů, včetně 87 procent voličů demokratů a 71 procent voličů republikánů, se nyní domnívá, že konflikt ještě „delší dobu“ potrvá. Jen 16 procent respondentů je pak přesvědčených, že skončí během několika týdnů.
Že válka s Íránem „stála za to“, si dle průzkumu v současné době myslí jen každý pátý Američan a polovina republikánů. Reuters připomíná, že důsledky už téměř půlročních bojů běžní obyvatelé pociťují především na cenách paliv. Ty také mohou být jedním z rozhodujících faktorů listopadových voleb do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, v nichž se budou republikáni snažit udržet si kontrolu.
Postoj k ekonomice a migraci
Zjištění Ipsos z tohoto měsíce přišlo s tím, že Američané si poprvé po zhruba deseti letech myslí, že demokraté by ekonomiku spravovali lépe. Tento názor projevilo 38 procent dotázaných, zatímco 35 procent upřednostňuje republikánský přístup.
Republikánský postoj však zůstává populárnější v otázce migrace. Mezi registrovanými voliči ho podpořilo 40 procent, oproti tomu 38 procent se vyslovilo v této věci pro demokraty. Rozdíl dvou procentních bodů je však nejnižší za dosavadní Trumpovo působení, dodává Reuters.
Průzkum Ipsos pro Reuters byl veden on-line mezi 1166 dospělými obyvateli napříč USA, statistická chyba představuje tři procentní body.