Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu


27. 3. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

K rychlému ukončení íránské války chtějí v pátek přesvědčit amerického ministra zahraničí Marka Rubia jeho kolegové z evropských zemí skupiny G7. Britská ministryně Yvette Cooperová před začátkem jednání uvedla, že chce hovořit také o roli, kterou v pomoci Íránu hraje Rusko. Rubio přiletěl do Francie s obtížným cílem vysvětlit spojencům americkou strategii v Íránu, proti níž má většina zemí námitky, napsala agentura AP.

„Chceme rychlé řešení (války), které umožní návrat bezpečnosti a stability do regionu a povede ke znovuotevření Hormuzského průlivu,“ řekla podle AFP krátce před začátkem druhého dne dvoudenní ministerské schůzky Cooperová. Írán by podle ní už neměl dostávat možnost brát si zbytek světa za rukojmí tím, že znemožňuje lodní transport průlivem, jímž normálně proudí okolo pětiny světové ropy.

Podobně se v minulých dnech vyjadřovali také její kolegové z dalších evropských zemí. Prudký růst cen ropy a plynu vede ekonomy k obavám z budoucích dopadů na hospodářství, včetně vysoké inflace či omezení růstu HDP.

Íránské revoluční gardy v pátek podle AFP uvedly, že přinutily tři kontejnerové lodě v Hormuzském průlivu k návratu, a doplnily, že tato klíčová trasa pro přepravu ropy je nyní uzavřená pro lodě směřující do přístavů spojených s nepřáteli nebo z nich vyplouvající.

Platforma pro sledování námořní dopravy Kpler informovala, že dvě obří kontejnerové lodě čínské přepravní společnosti Cosco, které uvázly v Perském zálivu na začátku války, se musely obrátit. Írán dosud povoloval lodím patřícím čínským majitelům proplout průlivem, uvádí odborný časopis specializující se na námořní informace Lloyd's List.

Cooperová před jednáním také obvinila Rusko, že pomáhá Íránu při útocích na americké základny, a prohlásila, že chce o tématu hovořit s celou G7. Podle některých médií dodává Rusko Teheránu satelitní snímky, které mu pomáhají zaměřit před útokem americké cíle v oblasti.

Skupinu G7 tvoří USA, Kanada, Británie, Francie, Itálie, Německo a Japonsko. Ministři evropských států se již ve čtvrtek shodovali, že chtějí s Rubiem hovořit o možnostech ukončení války, šéf americké diplomacie však dorazil až na druhý den jednání probíhajícího v prostorech středověkého kláštera Vaux-de-Cernay u Paříže.

Buďte vděční, vzkázal Rubio

Rubio před schůzkou uvedl, že se na ni těší, ministrům však vzkázal, že by jejich země měly být vděčné, že prezident Donald Trump je ochoten „vypořádat se s takovou hrozbou“, jakou je Írán. Trump na začátku války hovořil o tom, že jejím cílem je znemožnit Íránu získat jadernou zbraň. S prodlužujícím se konfliktem však jeho kritici stále častěji označují americké záměry v Íránu za nejasné.

V Íránu bylo během současné války na Blízkém východě zabito více než devatenáct set lidí a nejméně dvacet tisíc bylo zraněno, řekl v pátek zástupce Červeného kříže s odvoláním na údaje íránského Červeného půlměsíce. Spojené státy a Izrael rozpoutaly válku s Íránem vzdušnými útoky 28. února.

Americký ministr se s kolegy ze zemí NATO – mezi něž patří všechny státy G7 vyjma Japonska – schází poté, co Trump kritizoval alianci, že USA nepomůže s Íránem, a nazýval spojence zbabělci. Evropské země se odmítají přímo zapojit do války, v posledních dnech však některé z nich přislíbily, že budou hledat možnosti, jak zabezpečit lodní dopravu v Hormuzském průlivu.

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Finále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Tajná operace měla „sundat" opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.
Ukrajina a Saúdská Arábie podepsaly dohodu o obranné spolupráci

Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.
Meč, váza a útočná puška. Lukašenko v KLDR navazoval přátelství s Kimem

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko navštívil v minulých dnech Severní Koreu, kde se svým tamním protějškem Kim Čong-unem podepsal smlouvu o přátelství a spolupráci. Oba autokraté, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině, se naposledy setkali loni v září v Pekingu.
Španělka s paraplegií podstoupila eutanazii, kterou soudně napadal její otec

Pětadvacetiletá Noelia Castillová z Katalánska ve čtvrtek odpoledne po dlouhé právní bitvě proti otci a křesťanským aktivistům podstoupila eutanazii a zemřela podle svého přání, informovala španělská média, která případ bedlivě sledovala. Žena trpěla paraplegií po neúspěšném pokusu o sebevraždu, jíž podle serveru deníku El País předcházelo vyrůstání v dětských domovech a vícečetné znásilnění. Španělsko eutanazii umožňuje od roku 2021.
Při útoku levharta zemřel na Srí Lance český mnich

Třiačtyřicetiletého českého mnicha usmrtil v národním parku Kumana na Srí Lance levhart, napsal srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo, zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou zemřelého i s policií.
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
Rozsudek nad Metou a Googlem otevírá dveře. A připomíná tabákový průmysl

Společnosti Meta a Google podle rozhodnutí soudu věděly, že jejich platformy představují riziko pro mladistvé. A mohou u nich způsobit závislost na aplikacích jako Instagram nebo YouTube. Porota v Los Angeles za to přiznala v přelomovém verdiktu ženě odškodné v celkové výši šest milionů dolarů. Technologičtí giganti se proti rozsudku odvolají.
