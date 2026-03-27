Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

K rychlému ukončení íránské války chtějí v pátek přesvědčit amerického ministra zahraničí Marka Rubia jeho kolegové z evropských zemí skupiny G7. Britská ministryně Yvette Cooperová před začátkem jednání uvedla, že chce hovořit také o roli, kterou v pomoci Íránu hraje Rusko. Rubio přiletěl do Francie s obtížným cílem vysvětlit spojencům americkou strategii v Íránu, proti níž má většina zemí námitky, napsala agentura AP.
„Chceme rychlé řešení (války), které umožní návrat bezpečnosti a stability do regionu a povede ke znovuotevření Hormuzského průlivu,“ řekla podle AFP krátce před začátkem druhého dne dvoudenní ministerské schůzky Cooperová. Írán by podle ní už neměl dostávat možnost brát si zbytek světa za rukojmí tím, že znemožňuje lodní transport průlivem, jímž normálně proudí okolo pětiny světové ropy.
Podobně se v minulých dnech vyjadřovali také její kolegové z dalších evropských zemí. Prudký růst cen ropy a plynu vede ekonomy k obavám z budoucích dopadů na hospodářství, včetně vysoké inflace či omezení růstu HDP.
Íránské revoluční gardy v pátek podle AFP uvedly, že přinutily tři kontejnerové lodě v Hormuzském průlivu k návratu, a doplnily, že tato klíčová trasa pro přepravu ropy je nyní uzavřená pro lodě směřující do přístavů spojených s nepřáteli nebo z nich vyplouvající.
Platforma pro sledování námořní dopravy Kpler informovala, že dvě obří kontejnerové lodě čínské přepravní společnosti Cosco, které uvázly v Perském zálivu na začátku války, se musely obrátit. Írán dosud povoloval lodím patřícím čínským majitelům proplout průlivem, uvádí odborný časopis specializující se na námořní informace Lloyd's List.
Cooperová před jednáním také obvinila Rusko, že pomáhá Íránu při útocích na americké základny, a prohlásila, že chce o tématu hovořit s celou G7. Podle některých médií dodává Rusko Teheránu satelitní snímky, které mu pomáhají zaměřit před útokem americké cíle v oblasti.
Skupinu G7 tvoří USA, Kanada, Británie, Francie, Itálie, Německo a Japonsko. Ministři evropských států se již ve čtvrtek shodovali, že chtějí s Rubiem hovořit o možnostech ukončení války, šéf americké diplomacie však dorazil až na druhý den jednání probíhajícího v prostorech středověkého kláštera Vaux-de-Cernay u Paříže.
Buďte vděční, vzkázal Rubio
Rubio před schůzkou uvedl, že se na ni těší, ministrům však vzkázal, že by jejich země měly být vděčné, že prezident Donald Trump je ochoten „vypořádat se s takovou hrozbou“, jakou je Írán. Trump na začátku války hovořil o tom, že jejím cílem je znemožnit Íránu získat jadernou zbraň. S prodlužujícím se konfliktem však jeho kritici stále častěji označují americké záměry v Íránu za nejasné.
V Íránu bylo během současné války na Blízkém východě zabito více než devatenáct set lidí a nejméně dvacet tisíc bylo zraněno, řekl v pátek zástupce Červeného kříže s odvoláním na údaje íránského Červeného půlměsíce. Spojené státy a Izrael rozpoutaly válku s Íránem vzdušnými útoky 28. února.
Americký ministr se s kolegy ze zemí NATO – mezi něž patří všechny státy G7 vyjma Japonska – schází poté, co Trump kritizoval alianci, že USA nepomůže s Íránem, a nazýval spojence zbabělci. Evropské země se odmítají přímo zapojit do války, v posledních dnech však některé z nich přislíbily, že budou hledat možnosti, jak zabezpečit lodní dopravu v Hormuzském průlivu.
