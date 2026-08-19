Maďarské úřady ukončily vyšetřování „zlatého konvoje“, žádný zločin se nestal

Maďarská celní a daňová správa (NAV) ukončila vyšetřování podezření z praní špinavých peněz, kvůli kterému maďarské úřady v březnu dočasně zadržely pracovníky ukrajinské banky přepravující přes Maďarsko hotovost a zlato z Rakouska na Ukrajinu. Vyšetřování skončilo, protože se žádný zločin nestal, napsala agentura MTI.
NAV dle MTI nenašla žádné důkazy nebo stopy případného trestného činu. Vyšetřování definitivně ukončila po odpovědi rakouských úřadů, která potvrdila původ bankovek a drahých kovů v zadržené zásilce a jasně prokázala, že je vše v pořádku.
Zásahové komando maďarských tajných služeb 5. března zadrželo sedm Ukrajinců, kteří přepravovali z Rakouska na Ukrajinu v bankovních vozech 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata, a to údajně kvůli podezření z praní špinavých peněz.
Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz splňující příslušné zákony. Ukrajina obvinila Maďarsko z toho, že sedm pracovníků státní banky Oščadbank vzalo jako rukojmí. Zatímco Ukrajince úřady posléze propustily, zásilku si ponechaly.
Předvolební kontext
Případ se stal v době vrcholící kampaně před parlamentními volbami, kterou tehdejší maďarský premiér Viktor Orbán postavil do značné míry na kritice Ukrajiny. Někteří politici z vládnoucí strany Fidesz dokonce tvrdili, že zabavená zásilka prý měla financovat opoziční stranu Tisza. Porážka v dubnových volbách pak po šestnácti letech ukončila éru Orbánových vlád.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 6. května oznámil, že Maďarsko vrátilo peníze a zlato Ukrajině. Ukrajinský velvyslanec v Budapešti Fedir Sándor tehdy portálu Ukrajinska pravda řekl, že je důležité nejen vrácení peněz, ale i potrestání viníků incidentu na maďarské straně.