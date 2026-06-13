Strážnický modrotisk slaví 120 let. Ohrožují ho ale levné kopie

Strážnická modrotisková dílna letos oslaví 120 let od svého založení. Současně však bojovala o přežití kvůli levným napodobeninám tradičního modrotisku. Na její záchranu přispěli lidé ve veřejné sbírce téměř 700 tisíc korun. Část vybraných peněz chce dílna využít také na osvětu, aby zákazníci dokázali odlišit originál od padělku.
Na bílé plátno dlouhé až třináct metrů musí Gabriela Bartošková nejprve natisknout vybraný vzor. Tři sta let staré formy namáčí do speciální směsi zvané pap, na kterou má každá dílna vlastní tajnou recepturu. Zručná tiskařka připraví plátno zhruba za čtyři hodiny.
Po zaschnutí látka putuje do barvicích lázní. „To jsou takzvané kypy. Jde o finální proces výroby modrotisku, při kterém týden vysušenou látku barvíme po dvou metrech v indigové lázni,“ popsala proces Bartošková. Po šesti až dvanácti ponořeních získá plátno některý z požadovaných odstínů modré.
Modrotisk na seznamu UNESCO
Strážnický modrotisk je typický pro horňácké nebo valašské kroje. Díky tradičnímu způsobu výroby byl v roce 2018 zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
„Modrotisk je skutečně pouze látka potištěná tímto způsobem. Vzory vznikají buď pomocí forem, nebo různými technikami malování, například metličkovou či drátkovou metodou,“ vysvětlila historička Věra Colledani.
Dílnu strážnického modrotisku založil Cyril Joch 13. června 1906. Jeho prapravnučka Bartošková se ji snaží udržet v provozu už jako zástupkyně páté generace rodiny.
Levné kopie ohrožují tradiční řemeslo
Vedle rostoucího zájmu o modrotiskové výrobky ale přibývá také levných kopií. „Čím víc toho zveřejňujeme, tím častěji se naše vzory někde kopírují. Protože jde často o historické motivy, nemáme na ně autorská práva,“ vysvětlila Bartošková.
I proto dílna na jaře spustila zmíněnou veřejnou sbírku. Během několika měsíců se podařilo vybrat téměř 700 tisíc, které pomohly především udržet zaměstnance. Peníze chce dílna využít také na osvětu.
V sobotu dílna oslaví 120. výročí založení. Pro návštěvníky tam připravili například modrotiskovou módní přehlídku.
- Co je modrotisk? Modrotisk je unikátní metoda takzvaného negativního tisku. Nejdříve se na bílé plátno natiskne vzor speciální tiskařskou směsí, takzvanou rezervou, složenou převážně z kaolinu a arabské gumy, a poté se ve velkých kádích barví na modro v barvě indigo. Tiskařská rezerva se poté vypere v octové vodě a zůstane jen čistě bílý vzor.
- Modrotisk v minulosti a dnes: Metoda modrotisku má v Česku dlouhou tradici. V 19. století byla modrotiskařská dílna téměř v každém malém městečku, v současnosti jsou v tuzemsku v provozu dílny v Olešnici a ve Strážnici. Modrotisková dílna rodiny Danzingerů vznikla v Olešnici na Moravě již v roce 1816 a technologie, kterou nyní vyrábí, byla poprvé použita v roce 1849. Dílna rodiny Jochových ve Strážnici byla založena v roce 1906.