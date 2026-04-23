Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount


23. 4. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.

Transakci ještě budou schvalovat regulační orgány, a to nejen ve Spojených státech, ale také například v Evropské unii. Proti spojení podniků se staví řada herců, režisérů, scenáristů a dalších lidí z filmového a televizního průmyslu. Otevřený dopis odmítající fúzi podepsaly přes čtyři tisíce lidí, včetně třeba herce Joaquina Phoenixe či herečky Glenn Closeové, píše agentura Bloomberg.

Zákonodárci z obou stran amerického politického spektra vyjádřili obavy, že jakákoli dohoda o převzetí společnosti Warner Bros by mohla vést k menšímu výběru a vyšším cenám pro spotřebitele. Provozovatelé kin se zase strachují, že sloučení velkých hollywoodských studií může znamenat úbytek pracovních míst a méně filmů uváděných do kin.

Méně filmů v kinech a streamovací obr? Co přináší přetahovaná o Warner Bros. Discovery
Studia Warner Bros. v Los Angeles

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří slavné filmové studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku. Součástí WBD jsou rovněž filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Ta dlouhodobě čelí kritice ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa za své zpravodajství.

Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.

Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku

Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku

13:58Aktualizovánopřed 18 mminutami
Pozvěte do pracovní skupiny k ČT a ČRo i opozici, vyzval Rakušan Babiše

Pozvěte do pracovní skupiny k ČT a ČRo i opozici, vyzval Rakušan Babiše

12:22Aktualizovánopřed 45 mminutami
Sněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

ŽivěSněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP

Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP

10:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kauza znečištění řeky Odry končí. Ministerstvo potvrdilo firmě pokutu sto tisíc

Kauza znečištění řeky Odry končí. Ministerstvo potvrdilo firmě pokutu sto tisíc

před 1 hhodinou
Srážka vlaků nedaleko Kodaně si vyžádala 18 raněných, stav pěti je kritický

Srážka vlaků nedaleko Kodaně si vyžádala 18 raněných, stav pěti je kritický

10:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Úvodem k zestátnění ČEZu má být nová dceřiná firma

Úvodem k zestátnění ČEZu má být nová dceřiná firma

14:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Přemyslovce a jejich dobu přibližuje na devět set exponátů

Národní muzeum otevírá výstavu, která poprvé odvypráví celý příběh dynastie Přemyslovců, která proměnila české knížectví v království a zásadně ovlivnila podobu střední Evropy. Mezi devíti stovkami exponátů se nachází pohřební klenoty krále Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily.
před 48 mminutami

OBRAZEM: Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu ICE

Nejlepší fotografii v soutěži World Press Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
12:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Mladý český klavírista Jan Schulmeister získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skrjabina a Sergeje Rachmaninova. Informoval o tom server Classical Music po slavnostním udílení cen v londýnském Kings Place.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoFilmové premiéry: Komedie o mateřství, dokument o kaši a drama o Jacksonovi

Filmové premiéry tentokrát nabízejí americkou černou komedii o těžkostech mateřství Kdybych měla nohy, tak ti nakopu s Rose Byrneovou v hlavní roli, potom dokumentární pohled na světové klání o nejlepší ovesnou kaši Zlatá vařečka či hraný hudební snímek Michael, v němž krále popu Michaela Jacksona ztvárnil jeho synovec.
před 6 hhodinami

Archeologové objevili v Egyptě mumii. V břiše měla zašitou Iliadu

Španělští archeologové objevili v Egyptě papyrus s kopií Homérovy Iliady uvnitř mumie pohřbené před 1600 lety v římském období, uvedl server The Independent. Jedná se o první případ, kdy vědci objevili řecké literární dílo spojené s mumifikací. U mumií se běžně nalézaly spíše magické texty obsahující rituální praktiky psané v řečtině.
před 7 hhodinami

Hrdinu hry Velryba tíží samota. A jeho představitele dvě stě kilo navíc

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) uvedlo v české premiéře hru Velryba, která je známá díky stejnojmenné filmové adaptaci. Hlavního hrdinu příběhu od amerického dramatika Samuela D. Huntera trápí morbidní obezita a samota. Pro hereckého představitele postavy Charlieho znamená každé představení zásadní proměnu, při níž opticky přibere dvě stě kilogramů.
před 23 hhodinami

V Rusku vyslýchají šéfa významného nakladatelství. Kvůli queer bestselleru

Ruská policie předvedla k výslechu generálního ředitele jednoho z největších ruských nakladatelství Eksmo Jevgenije Kapjeva. Vyšetřování zřejmě navazuje na případ související s ruským queer bestsellerem z letního tábora. Současné Rusko kriminalizuje šíření knih o sexuálních menšinách.
včera v 17:09
