EU je na migranty připravena lépe než před jedenácti lety, míní Vondra

VideoEU je na migranty připravena lépe než před jedenácti lety, míní Vondra


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

V Evropské unii vstoupil v platnost migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024. Podle europoslance a místopředsedy ODS Alexandra Vondry, který byl hostem pořadu Interview ČT24, je EU připravena lépe než v roce 2015 během velké migrační krize. „Migrační pakt je kompromis, kde se skutečně posílila opatření, která tok migrantů, zejména ten nelegální, nekontrolovatelný, budou umět brzdit,“ podotknul Vondra. Zmínil lepší přehled a sběr informací o příchozích. „Trvám na tom, že skutečně není v zájmu Evropy, aby sem přijížděli masivně lidi z Blízkého, Středního východu, zejména muslimského vyznání, protože je to velmi často bezpečnostní hrozba,“ doplnil.

Dalším tématem byla situace na Blízkém východě a dohoda mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a Íránem. Podle Vondry patří mezi důvody Trumpových kroků i letošní kongresové volby, které se konají na podzim.

V závěru padla také otázka týkající se postoje Alexandra Vondry a ODS k zavedení měny euro. Pořad moderoval Jiří Václavek.

Migrační pakt Evropské unie vstoupil v platnost
Skupina migrantů na palubě přeplněného nafukovacího člunu, 23. května 2026

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V Evropské unii vstoupil v platnost migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024. Podle europoslance a místopředsedy ODS Alexandra Vondry, který byl hostem pořadu Interview ČT24, je EU připravena lépe než v roce 2015 během velké migrační krize. „Migrační pakt je kompromis, kde se skutečně posílila opatření, která tok migrantů, zejména ten nelegální, nekontrolovatelný, budou umět brzdit,“ podotknul Vondra. Zmínil lepší přehled a sběr informací o příchozích. „Trvám na tom, že skutečně není v zájmu Evropy, aby sem přijížděli masivně lidi z Blízkého, Středního východu, zejména muslimského vyznání, protože je to velmi často bezpečnostní hrozba,“ doplnil.
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