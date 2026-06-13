EU je na migranty připravena lépe než před jedenácti lety, míní Vondra

V Evropské unii vstoupil v platnost migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024. Podle europoslance a místopředsedy ODS Alexandra Vondry, který byl hostem pořadu Interview ČT24, je EU připravena lépe než v roce 2015 během velké migrační krize. „Migrační pakt je kompromis, kde se skutečně posílila opatření, která tok migrantů, zejména ten nelegální, nekontrolovatelný, budou umět brzdit,“ podotknul Vondra. Zmínil lepší přehled a sběr informací o příchozích. „Trvám na tom, že skutečně není v zájmu Evropy, aby sem přijížděli masivně lidi z Blízkého, Středního východu, zejména muslimského vyznání, protože je to velmi často bezpečnostní hrozba,“ doplnil.
Dalším tématem byla situace na Blízkém východě a dohoda mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a Íránem. Podle Vondry patří mezi důvody Trumpových kroků i letošní kongresové volby, které se konají na podzim.
V závěru padla také otázka týkající se postoje Alexandra Vondry a ODS k zavedení měny euro. Pořad moderoval Jiří Václavek.