Plné kempy trápí požáry i krádeže. Provozovatelé apelují na bezpečnost

Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné. S rostoucím počtem návštěvníků ale stoupá také riziko požárů, přibývá úrazů nebo krádeží. Provozovatelé, hasiči i policisté proto připomínají základní pravidla bezpečného táboření.
V kempu Buňkov u stejnojmenného rybníka na Pardubicku v pondělí ráno hořelo. Požár zasáhl část ubytovny, dva karavany a několik stanů, škody způsobil také na okolních porostech. Lidé z ubytovny odešli ještě před příjezdem hasičů. Zranil se jeden člověk – popálil si ruku při hašení.
„Jako příčina byla stanovena manipulace s otevřeným ohněm a výše škody byla vyčíslena na 500 tisíc korun,“ řekla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
K další nebezpečné události došlo v kempu Safari Park ve Dvoře Králové. O předposlední červnové neděli tam během bouřky popadaly stromy na stany a dva lidé se zranili.
Každý kemp má svůj provozní řád
Každý kemp se řídí vlastními pravidly a podmínky bezpečného pobytu stanovuje jeho provozní řád. Například v Autocampu Rozkoš vycházejí z toho, že patří k největším tábořištím v Česku. Klienty ale nechtějí zbytečně omezovat, například při výběru místa pro stan nebo karavan.
„Může přijít vždycky větší vítr, než očekáváte. Dbáme na to, aby stromy nebyly přerostlé a přestárlé,“ prohlásil jednatel Autocampu Rozkoš Petr Kejdana.
V kempu tolerují také ohniště přímo u stanů. Návštěvníci ale musejí dodržovat několikametrový odstup a sledovat, odkud fouká. „Zejména když je vítr, mohou vám odlétávat jiskry směrem na stan. Když lidé odcházejí, nesmějí nechat oheň hořet, musejí ho zalít. Nikdy neodcházím od ohně, který ještě hoří,“ upozornil Kejdana na základní poučku.
Na bezpečnost při táboření myslí i sami rekreanti. Zodpovědně se chovají například Hodicovi, kteří přijeli k Rozkoši se dvěma malými dětmi. „Postavili jsme si to o třicet metrů dál, aby nám při bouřce strom nespadl na karavan,“ vysvětlil Jan Hodic.
„Máme svůj gril, ve kterém topíme uhlíky, a ty potom pečlivě uhasíme,“ dodala Hana Hodicová. Při táboření platí, že každý je zodpovědný především sám za sebe, zároveň ale nesmí ohrožovat ostatní.
Ochrana majetku a osobní bezpečí
- Doklady, peníze a elektroniku nenechávejte ve stanu. Noste je stále s sebou nebo je mějte v autě
- Stan nelze plně zabezpečit, ale zipy můžete spojit malým visacím zámkem. Na noc a při odchodu stan i karavan vždy řádně zavřete
- Mějte po ruce čelovku nebo svítilnu pro pohyb v noci, abyste předešli zakopnutí
Oheň a vaření
- Oheň rozdělávejte jen na místech k tomu určených
- Hořící oheň nebo vařič nikdy neopouštějte
- Před odchodem nebo spaním oheň zcela zalijte vodou a ujistěte se, že žhavé uhlíky nedoutnají
Ohleduplnost a pravidla kempu
- Respektujte dobu nočního klidu a omezte hluk či hudbu
- Nevcházejte na cizí stanoviště a nezkracujte si přes ně cestu
- Udržujte své okolí čisté a odpadky třiďte do připravených kontejnerů
zdroj: Policie ČR a kemp Merkur Pasohlávky
Policejní preventisté v kempech
Policisté také apelují na návštěvníky, aby předcházeli krádežím a hlídali si své věci. „Bohužel ne všude je kamerový systém a dohledání pachatele je potom velmi složité,“ poznamenala policejní preventistka Zdeňka Procházková.
Preventisté vyrážejí také přímo do kempů, kde návštěvníkům radí, jak zabezpečit majetek, především jízdní kola, peníze, doklady a mobilní telefony. Zloději totiž dokážou využít každé příležitosti a ani plný kemp nebo přítomnost sousedů nejsou zárukou bezpečí.
Rodiče malých dětí policisté upozorňují, aby své potomky nepouštěli z dohledu, a to především ve vodě a v jejím okolí.