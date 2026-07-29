V pátek může být výjimečně i 40 stupňů, varují meteorologové


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Česko čeká v nadcházejících dnech další vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek by na některých místech mohli lidé naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách, začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod dvacet stupňů, uvedl Český hydrometeorologické ústav (ČHMÚ).

Mimořádně horké počasí panovalo v zemi i koncem června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Padl nový teplotní rekord – v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia.

„Ještě vloni by si málokterý z meteorologů ČHMÚ vsadil, že bude letos během léta naměřeno 40 stupňů Celsia. Že se tak možná stane během léta i dvakrát, na to by si nevsadil už vůbec nikdo. Zažíváme opravdu mimořádně horké léto,“ zdůraznili meteorologové.

Středeční ráno bylo podle nich na delší dobu poslední s relativně osvěžujícími teplotami a se slabým mrazem na šumavských pláních. Přes den teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů, na severovýchodě republiky bude chladněji, kolem 27 stupňů.

„Teploty přes 35 stupňů Celsia naměříme už ve čtvrtek, v pátek by mělo být nejtepleji a přiblížíme se dokonce až ke 40 stupňům. Je možné, že bude výjimečně i 40 stupňů Celsia někde opět naměřeno,“ upozornil ČHMÚ.

Horka budou pokračovat i po víkendu

Na víkend se mírně ochladí, hlavně v Čechách, kde se budou teploty pohybovat kolem tropické třicítky. Na Moravě a ve Slezsku nicméně může i v sobotu a neděli teploměr ukázat 35 stupňů.

Další vlna mimořádně teplého vzduchu do Česka podle aktuálních prognóz pravděpodobně dorazí hned na začátku příštího týdne, kdy teploty opět stoupnou.

„V pondělí a hlavně v úterý tak opět můžeme naměřit i přes 35 stupňů a je otázka, zda tomu tak nebude i v dalších dnech. To upřesní až další výstupy modelů. Jisté ale je, že třeba na Moravě a ve Slezsku se bude jednat opět o velmi dlouhou a velmi intenzivní vlnu veder,“ dodali meteorologové.

Vrátí se tropické počasí
Ilustrační foto

Výběr redakce

Americká armáda zlikvidovala íránské střely mířící na základny USA

Americká armáda zlikvidovala íránské střely mířící na základny USA

03:15Aktualizovánopřed 13 mminutami
Zelenskyj: Trump souhlasil, že Ukrajině poskytne licence na rakety Patriot

Zelenskyj: Trump souhlasil, že Ukrajině poskytne licence na rakety Patriot

včeraAktualizovánopřed 39 mminutami
Plné kempy trápí požáry i krádeže. Provozovatelé apelují na bezpečnost

Plné kempy trápí požáry i krádeže. Provozovatelé apelují na bezpečnost

před 2 hhodinami
Havlíček: Na snižování schodku nemáme příjmy, musíme nejdřív nastartovat ekonomiku

Havlíček: Na snižování schodku nemáme příjmy, musíme nejdřív nastartovat ekonomiku

před 4 hhodinami
Bral vážně své poslání, ale ne sebe, řekl Trump na rozloučení s Grahamem

Bral vážně své poslání, ale ne sebe, řekl Trump na rozloučení s Grahamem

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Francie evakuuje další tisíce lidí kvůli požárům, ve Španělsku se situace lepší

Francie evakuuje další tisíce lidí kvůli požárům, ve Španělsku se situace lepší

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Morawiecki v souvislosti s rozkolem v PiS odstoupil z čela frakce ECR

Morawiecki v souvislosti s rozkolem v PiS odstoupil z čela frakce ECR

před 12 hhodinami
Netanjahu jednal s Trumpem. Toho rozladilo prozrazení témat schůzky dopředu

Netanjahu jednal s Trumpem. Toho rozladilo prozrazení témat schůzky dopředu

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

V pátek může být výjimečně i 40 stupňů, varují meteorologové

Česko čeká v nadcházejících dnech další vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek by na některých místech mohli lidé naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách, začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod dvacet stupňů, uvedl Český hydrometeorologické ústav (ČHMÚ).
před 1 hhodinou

Blížící se vlna veder ještě zhorší už tak extrémní sucho

Nadcházející vlna veder, při níž meteorologové nevylučují, že výjimečně může teplota dosáhnout až čtyřiceti stupňů Celsia, ještě výrazně zhorší už tak extrémní sucho. Voda z krajiny totiž při teplotách nad třicet stupňů rychle mizí. Chybí i déšť – dlouhodobě prší méně, než je obvyklé.
před 13 hhodinami

Tornádo zpustošilo Menashu a Appleton ve Wisconsinu

V pondělí odpoledne zasáhlo americká města Menasha a Appleton na severovýchodě Wisconsinu ničivé tornádo, které strhávalo střechy, ničilo domy, vyvracelo stromy a tisíce domácností zanechalo bez elektřiny. U Appletonu pozorovali tornádo minimálně po dobu dvaceti minut. Poté, co zasáhlo Menashu, se přesunulo nad jezero Winnebago a tam se rozptýlilo. Meteorologové jej označili za „extrémně nebezpečné“ a krátce po poledni vydali druhý nejvyšší stupeň varování. Národní meteorologická služba předběžně určila sílu tornáda na nejméně EF-2, konečné vyhodnocení ale stále pokračuje. Úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, zatímco záchranáři mapují škody a pátrají po případných obětech. Oblast zároveň zasáhl rozsáhlý bouřkový systém, který vyvolal výpadky proudu ve třech státech USA a vyžádal si nejméně jednu oběť po úderu blesku.
před 20 hhodinami

Francouzské požáry si vytvářejí vlastní počasí. Vznikají v nich samovolně blesky

Požáry ve Francii vyhnaly z domovů přes čtvrt milionu lidí, spálily obrovské množství lesů, polí i pastvin. A na začátku týdne získaly takovou intenzitu, že začaly ovlivňovat i počasí. Britská stanice BBC informovala, že v nich vznikaly blesky.
před 22 hhodinami

Vrátí se tropické počasí

Během pondělí se budou teploty držet většinou do 25 stupňů Celsia, pak nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit čtyřiceti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem.
27. 7. 2026

V jižní Číně bylo evakuováno kvůli tajfunu Noul přes 715 tisíc lidí

Tajfun Noul vyvolal v jižní Číně sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Kuang-tung úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí, přičemž celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušeny byly stovky letů. Informovala o tom v neděli agentura AP. Noul je podle čínské státní agentury Nová Čína nejsilnějším tajfunem, který Čínu letos zasáhl.
26. 7. 2026

Požár lesa na Klatovsku je pod kontrolou, dohašuje ho vrtulník

Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic je pod kontrolou. Plochu téměř pěti hektarů dohašují hasiči s vrtulníkem s bambivakem. Oheň v těžko přístupném terénu budou kontrolovat dobrovolní hasiči celou noc, řekl velitel zásahu Aleš Bucifal. U požáru je stále patnáct jednotek, tedy téměř šedesát hasičů. Stále platí třetí stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn.
25. 7. 2026Aktualizováno25. 7. 2026

Středomoří má za sebou historickou vlnu veder. Meteorologové se obávají bouří

Teploty na některých místech kolem Středozemního moře se v nedávné době přehouply přes 45 stupňů Celsia, výjimečně se přiblížily i k padesátce. Rekordní byla i teplota mořské vody. Vedra mají závažné dopady na zdraví lidí, energetiku či ekosystémy.
24. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

před 3 hhodinami
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

před 18 hhodinami
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026