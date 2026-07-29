V pátek může být výjimečně i 40 stupňů, varují meteorologové

Česko čeká v nadcházejících dnech další vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek by na některých místech mohli lidé naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách, začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod dvacet stupňů, uvedl Český hydrometeorologické ústav (ČHMÚ).
Mimořádně horké počasí panovalo v zemi i koncem června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Padl nový teplotní rekord – v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia.
„Ještě vloni by si málokterý z meteorologů ČHMÚ vsadil, že bude letos během léta naměřeno 40 stupňů Celsia. Že se tak možná stane během léta i dvakrát, na to by si nevsadil už vůbec nikdo. Zažíváme opravdu mimořádně horké léto,“ zdůraznili meteorologové.
Středeční ráno bylo podle nich na delší dobu poslední s relativně osvěžujícími teplotami a se slabým mrazem na šumavských pláních. Přes den teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů, na severovýchodě republiky bude chladněji, kolem 27 stupňů.
„Teploty přes 35 stupňů Celsia naměříme už ve čtvrtek, v pátek by mělo být nejtepleji a přiblížíme se dokonce až ke 40 stupňům. Je možné, že bude výjimečně i 40 stupňů Celsia někde opět naměřeno,“ upozornil ČHMÚ.
Horka budou pokračovat i po víkendu
Na víkend se mírně ochladí, hlavně v Čechách, kde se budou teploty pohybovat kolem tropické třicítky. Na Moravě a ve Slezsku nicméně může i v sobotu a neděli teploměr ukázat 35 stupňů.
Další vlna mimořádně teplého vzduchu do Česka podle aktuálních prognóz pravděpodobně dorazí hned na začátku příštího týdne, kdy teploty opět stoupnou.
„V pondělí a hlavně v úterý tak opět můžeme naměřit i přes 35 stupňů a je otázka, zda tomu tak nebude i v dalších dnech. To upřesní až další výstupy modelů. Jisté ale je, že třeba na Moravě a ve Slezsku se bude jednat opět o velmi dlouhou a velmi intenzivní vlnu veder,“ dodali meteorologové.