SOUHRN: Zásadní události soboty 8. srpna


8. 8. 2026|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 8. srpna 2026.

Do Bulharska pronikl zřejmě ukrajinský dron, explodoval kilometr od plynovodu

Dron vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to podle tiskových agentur bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin, píše agentura DPA. Bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Kyjev podle agentury AFP přislíbil prošetření incidentu.

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Do Bulharska pronikl zřejmě ukrajinský dron, explodoval kilometr od plynovodu
Ukrajinský průzkumný dron Shark (ilustrační foto)


Tisza nominovala na maďarského prezidenta bývalého šéfa nejvyššího soudu

Maďarská vládní strana Tisza vybrala bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku za svého kandidáta na prezidenta, informovaly tiskové agentury. Očekává se, že András Baka bude v úterý zvolen v parlamentu novou hlavou státu.

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Tisza nominovala na maďarského prezidenta bývalého šéfa nejvyššího soudu
Maďarský parlament


Prahou prošel pochod na podporu práv sexuálních menšin

Prahou v sobotu prošly desítky tisíc lidí, aby vyjádřily podporu komunitě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Na Štvanici, kde průvod končil, pokračuje program až do večerních hodin. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně dohlížely na pražský průvod stovky policistů a antikonfliktní tým.

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Účastnice pražského pochodu hrdosti


Americký Senát potvrdil Trumpova právníka jako ministra spravedlnosti

Americký Senát v sobotu potvrdil Todda Blanche coby nového amerického ministra spravedlnosti. Podle agentury AP ho v republikány ovládaném Senátu podpořila těsná většina 50 ku 49 zákonodárcům. Bývalý osobní právník prezidenta Donalda Trumpa je v čele ministerstva jako prozatímní ministr od dubna. Blanche, který pro Trumpa pracoval od roku 2023, je kritizován za prosazování jeho agendy, v čemž má pokračovat i nadále.

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Nový americký ministr spravedlnosti Todd Blanche


Ruský útok na Kyjev a okolí zabil čtyři lidi

Ruský útok na východním předměstí Kyjeva zabil čtyři lidi včetně dítěte. Další tři lidé, mezi nimi dítě, jsou zranění. Z Kyjeva svědci hlásili několik výbuchů, podle starosty Vitalije Klyčka na dvou místech vypukl požár. Ukrajinské drony opět zaútočily na ruské rafinerie, úřady informovaly o raněných.

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Pyramidy přečkaly čtyři tisíce let zemětřesení. Vědci vysvětlili proč

Ani relativně silná zemětřesení z tohoto týdne nedokázala nijak poškodit egyptské pyramidy. Jejich odolnost vůči těmto ničivým jevům je nečekané silná, popsala nová studie.

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Cheopsova (Chufuova) pyramida a Sfinga v Gíze
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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