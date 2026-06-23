Ozbrojený muž přepadl poštu v Košťálově na Semilsku a ukradl hotovost


23. 6. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČT24, Policie ČR

Semilští kriminalisté se zabývají přepadením pošty v obci Košťálov na Semilsku. Čtyřicetiletý muž v úterý po jedenácté hodině dopoledne přišel se střelnou zbraní na místní pobočku České pošty a požadoval od obsluhy hotovost. Tu mu pracovnice pošty vydala. O kolik peněz šlo, ale policie zatím zjišťuje. Při přepadení nebyl podle policie nikdo zraněn. České televizi to sdělila mluvčí libereckých policistů Dagmar Sochorová.

Po čtyřicetiletém muži, který z místa činu odjel na motorce modré barvy, nyní policie pátrá. Podezírá ho z loupeže, za kterou mu hrozí až deset let za mřížemi. Podle policie měl na sobě muž tmavé oblečení a integrální tmavou motocyklovou helmu.

„Veškeré okolnosti celé události již šetří semilští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupež, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na deset let,“ uvedla Sochorová.

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Oznámení o přepadení přijali policisté v úterý krátce po jedenácté hodině dopoledne. „Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky,“ doplnila k výjezdu Sochorová v tiskové zprávě.

„Úřadovna pošty je v objektu úřadu, takže zaměstnankyně to přiměřeně vystrašilo, ale další opatření jsme nepřijímali,“ uvedl pro Českou televizi starosta Košťálova Milan Havlík (nestr.). Pošta bude podle starosty do pátku uzavřena. „Na kamerových záznamech jsme objevili siluetu, která rychle přicházela a zase odešla,“ doplnil starosta s tím, že záznamy předali policii.

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Ilustrační foto – německá policie

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