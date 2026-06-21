SOUHRN: Zásadní události neděle 21. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 21. června 2026.
Trump chce obrátit list ve vztazích s Íránem, uvedl Vance
Americký prezident Donald Trump chce, abychom ve vztazích s Íránem obrátili list, prohlásil viceprezident JD Vance po prvním kole jednání USA s Teheránem ve Švýcarsku. Dodal, že v posledních hodinách „dost pokročili“. Rozhovory o ukončení americko-izraelské války proti Íránu označil za historické.
Českem prochází další vlna bouřek
Českem v neděli odpoledne směrem od západu prochází další vlna bouřek, nejvíce kolem 16. hodiny pršelo jihozápadně od Ústí nad Labem a na Příbramsku. Do pondělního večera navíc platí i výstraha před vysokými teplotami – rtuť teploměru se má vyšplhat až k 31 stupňům Celsia. Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů.
Na podporu veřejnoprávních médií demonstrovali lidé v Praze u České televize
Před sídlo České televize (ČT) na pražských Kavčích horách přišli lidé vyjádřit na demonstraci podporu veřejnoprávním médiím. Chvíli po čtvrté hodině odpoledne se tam vydali pochodem z Pražského povstání. Protestující nesouhlasí s úmyslem vlády převést financování České televize a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet. Na akci kromě organizátorů vystoupili také zástupci odborů České televize i lidé z řad kultury.
Ukrajina zasáhla ropné zařízení na Krymu, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Kyjev v reakci na ruské útoky na Ukrajince zasáhl na Moskvou okupovaném Krymu a v ruském Krasnodarském kraji ropná, logistická a vojenská zařízení. Ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksjonov tvrdí, že při ukrajinském útoku na Kerčský poloostrov na Krymu zemřeli čtyři lidé a dalších 28 jich utrpělo zranění.
Prezident Pavel v Ležákách varoval před podceňováním hrozeb
Společnost by podle prezidenta Petra Pavla měla věnovat pozornost příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, a nepodceňovat hrozby. Řekl to v neděli v místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku na vzpomínkové akci k výročí vyhlazení obce nacisty. Němci ji před 84 lety vypálili a obyvatele vyvraždili.
Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty
Policie na Rokycansku pátrala po osmnácti parašutistech, kteří vlivem nepříznivého počasí museli nouzově přistát. Čtyři z nich jsou podle záchranářů vážně zranění. Informovali o tom zástupci záchranných složek.
Doplňky s omega-3 kyselinami zřejmě mozek před Alzheimerem nechrání
Za miliardu dolarů se dá pořídit třeba vojenská ponorka nebo významnější kosmická mise. Anebo se za tuto částku dá pořídit rybí olej. Právě miliardu dolarů za tento přípravek utratí ročně Američané – hlavně proto, aby se ochránili před dopady stárnutí na mozek. Omega-3 mastné kyseliny, jež jsou v rybím oleji obsažené, prokazatelně pronikají do mozku. Jenže nová studie zpochybňuje, že by tam mohly mít silnější pozitivní vliv.