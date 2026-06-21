SOUHRN: Zásadní události neděle 21. června


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 21. června 2026.

Trump chce obrátit list ve vztazích s Íránem, uvedl Vance

Americký prezident Donald Trump chce, abychom ve vztazích s Íránem obrátili list, prohlásil viceprezident JD Vance po prvním kole jednání USA s Teheránem ve Švýcarsku. Dodal, že v posledních hodinách „dost pokročili“. Rozhovory o ukončení americko-izraelské války proti Íránu označil za historické.

Více k tématu
Trump chce obrátit list ve vztazích s Íránem, uvedl Vance
Americký viceprezident JD Vance


Českem prochází další vlna bouřek

Českem v neděli odpoledne směrem od západu prochází další vlna bouřek, nejvíce kolem 16. hodiny pršelo jihozápadně od Ústí nad Labem a na Příbramsku. Do pondělního večera navíc platí i výstraha před vysokými teplotami – rtuť teploměru se má vyšplhat až k 31 stupňům Celsia. Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů.

Více k tématu
Českem prochází další vlna bouřek
Ilustrační foto


Na podporu veřejnoprávních médií demonstrovali lidé v Praze u České televize

Před sídlo České televize (ČT) na pražských Kavčích horách přišli lidé vyjádřit na demonstraci podporu veřejnoprávním médiím. Chvíli po čtvrté hodině odpoledne se tam vydali pochodem z Pražského povstání. Protestující nesouhlasí s úmyslem vlády převést financování České televize a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet. Na akci kromě organizátorů vystoupili také zástupci odborů České televize i lidé z řad kultury.

Více k tématu
Lidé na pražských Kavčích horách demonstrují na podporu veřejnoprávních médií
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií před budovou ČT na Kavčích horách
Nedělní debata
Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit
Nedělní debata: Martin Baxa (ODS) a Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO)


Ukrajina zasáhla ropné zařízení na Krymu, oznámil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Kyjev v reakci na ruské útoky na Ukrajince zasáhl na Moskvou okupovaném Krymu a v ruském Krasnodarském kraji ropná, logistická a vojenská zařízení. Ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksjonov tvrdí, že při ukrajinském útoku na Kerčský poloostrov na Krymu zemřeli čtyři lidé a dalších 28 jich utrpělo zranění.

Více k tématu
Ukrajina zasáhla ropné zařízení na Krymu, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj


Prezident Pavel v Ležákách varoval před podceňováním hrozeb

Společnost by podle prezidenta Petra Pavla měla věnovat pozornost příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, a nepodceňovat hrozby. Řekl to v neděli v místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku na vzpomínkové akci k výročí vyhlazení obce nacisty. Němci ji před 84 lety vypálili a obyvatele vyvraždili.

Více k tématu
Prezident Pavel v Ležákách varoval před podceňováním hrozeb
Prezident Petr Pavel (vlevo) při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky, 21. června 2026


Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty

Policie na Rokycansku pátrala po osmnácti parašutistech, kteří vlivem nepříznivého počasí museli nouzově přistát. Čtyři z nich jsou podle záchranářů vážně zranění. Informovali o tom zástupci záchranných složek.

Více k tématu
Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty
Ilustrační foto


Doplňky s omega-3 kyselinami zřejmě mozek před Alzheimerem nechrání

Za miliardu dolarů se dá pořídit třeba vojenská ponorka nebo významnější kosmická mise. Anebo se za tuto částku dá pořídit rybí olej. Právě miliardu dolarů za tento přípravek utratí ročně Američané – hlavně proto, aby se ochránili před dopady stárnutí na mozek. Omega-3 mastné kyseliny, jež jsou v rybím oleji obsažené, prokazatelně pronikají do mozku. Jenže nová studie zpochybňuje, že by tam mohly mít silnější pozitivní vliv.

Více k tématu
Doplňky s omega-3 kyselinami zřejmě mozek před Alzheimerem nechrání
Doplňky s rybím olejem

Výběr redakce

Českem prochází další vlna bouřek

Českem prochází další vlna bouřek

09:24Aktualizovánopřed 4 mminutami
Lidé na pražských Kavčích horách demonstrovali na podporu ČT a ČRo

Lidé na pražských Kavčích horách demonstrovali na podporu ČT a ČRo

16:53Aktualizovánopřed 15 mminutami
V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté

V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté

16:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Upraví se síť porodnic, zůstat mají ty s víc porody, řekl Vojtěch

Upraví se síť porodnic, zůstat mají ty s víc porody, řekl Vojtěch

před 3 hhodinami
Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

14:19Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Podcenění obrany může skončit tragédií, musíme se o tom bavit, míní Řehka

Podcenění obrany může skončit tragédií, musíme se o tom bavit, míní Řehka

před 12 hhodinami
Izrael navzdory příměří zaútočil na jižní Libanon, úřady hlásí oběti

Izrael navzdory příměří zaútočil na jižní Libanon, úřady hlásí oběti

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, armáda USA to popřela

Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, armáda USA to popřela

včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

Lidé na pražských Kavčích horách demonstrovali na podporu ČT a ČRo

Před sídlo České televize (ČT) na pražských Kavčích horách přišli lidé na demonstraci vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Chvíli po čtvrté hodině odpoledne se tam vydali pochodem z Pražského povstání. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas (ČRo) a přesunout je pod státní rozpočet. Na akci kromě organizátorů vystoupili také zástupci odborů České televize i lidé z řad kultury.
16:53Aktualizovánopřed 15 mminutami

SOUHRN: Zásadní události neděle 21. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 21. června 2026.
před 1 hhodinou

Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

Je evidentní, že vláda chce šlápnout médiím veřejné služby na krk, uvedl bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) v Nedělní debatě. Podle něj tomu proces okolo vládního návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu napovídá. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) novelu hájí, ale kritizuje dosavadní komunikaci ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy). Diskuzi moderoval Martin Řezníček.
14:19Aktualizovánopřed 5 hhodinami

O čem plánujeme informovat v neděli 21. června

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 20. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 20. června 2026.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 19. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 19. června 2026.
19. 6. 2026Aktualizováno19. 6. 2026

Propad rozpočtu kvůli změně financování může být 1,75 miliardy korun, uvedla ČT

Propad rozpočtu České televize (ČT) v příštím roce kvůli vládnímu návrhu na změnu financování může dosáhnout 1,75 miliardy korun. Kromě schodku 1,3 miliardy korun, který tvoří rozdíl mezi příjmy z televizních poplatků a plánovanými příjmy ze státního rozpočtu, nebude ČT v příštím roce čerpat z rezerv 463 milionů korun, jako tomu bylo v roce 2024. K tehdejšímu rozpočtu ČT přitom vládní návrh odkazuje. V roce 2028 by propad příjmů mohl být až o 2,4 miliardy korun, uvedla ČT.
19. 6. 2026Aktualizováno19. 6. 2026

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 18. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 18. června 2026.
18. 6. 2026
Načítání...