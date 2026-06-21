Doplňky s omega-3 kyselinami zřejmě mozek před Alzheimerem nechrání

Za miliardu dolarů se dá pořídit třeba vojenská ponorka nebo významnější kosmická mise. Anebo se za tuto částku dá pořídit rybí olej. Právě miliardu dolarů za tento přípravek utratí ročně Američané – hlavně proto, aby se ochránili před dopady stárnutí na mozek. Omega-3 mastné kyseliny, jež jsou v rybím oleji obsažené, prokazatelně pronikají do mozku. Jenže nová studie zpochybňuje, že by tam mohly mít silnější pozitivní vliv.
Výzkum, který vyšel v odborném žurnálu eBioMedicine, trval dva roky a byl provedený standardní metodou dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie – což znamená, že splňuje všechny požadavky na kvalitu a spolehlivost.
Celkem vědci studovali 365 lidí ve věku mezi 55 a 80 lety, u nichž předpokládali riziko vzniku Alzheimerovy choroby. Zkoumaní lidé měli totiž gen APOE4, což je nejvýznamnější genetický rizikový faktor vzniku této nemoci.
Naděje a zklamání
Autoři se pokusili přijít na to, jak vysoké dávky omega-3 mastných kyselin jsou u seniorů potřebné, aby došlo ke zlepšení paměti, zabránilo se duševnímu úpadku a úbytku buněk v souvislosti s Alzheimerovou chorobou.
Senioři byli rozděleni do dvou skupin: jedna dostávala 2000 miligramů kyseliny dokosahexaenové, která je nejdůležitější omega-3 mastnou kyselinou podílející se na fungování mozku, druhá jen placebo.
První část analýzy skončila příjemným překvapením. Půl roku po užívání tohoto doplňku se zvýšilo množství této kyseliny průměrně o sedmnáct procent, což znamená, že se látka dostala přesně na místo, kam měla proniknout.
O to větším zklamáním byla druhá fáze. Ta proběhla dva roky po začátku experimentu a vědci v ní měřili rozumové a paměťové schopnosti seniorů. A tady se ukázalo, že účastníci studie, kteří užívali doplňky s omega-3 mastnou kyselinou, neměli v testech lepší výsledky než ti užívající placebo. Současně přípravky nedokážou zabránit tomu, aby došlo ke zmenšení hipokampu, což je oblast mozku důležitá pro paměť, která se často používá jako ukazatel stárnutí mozku a rizika Alzheimerovy choroby.
Co se děje v mozku?
Výsledek představuje pro vědce velký křiklavý otazník. Jak je možné, že se omega-3 doplňky stravy sice dostanou do mozku, ale v podstatě tam nic nedělají?
Autoři na to nemají jasnou odpověď, ale s možnou variantou přišli. Problém může být v tom, jak se dopady omega-3 mastných kyselin až doposud vyhodnocovaly. Celá řada studií totiž popsala, že potrava spojená s konzumací ryb opravdu snižuje riziko Alzheimera.
Podle autorů to ale možná spíš naznačuje, že omega-3 mastné kyseliny mohou působit vlastně jen v kontextu středomořské stravy, která je přirozeně bohatá na omega-3 mastné kyseliny, a je spojená s nižším rizikem Alzheimerovy choroby. Samostatně ale nemusí dělat nic.
Vědci zdůrazňují, že jejich výsledky jsou dalším silným argumentem pro to, aby se lidé nespoléhali na nějaký zázračný lék nebo doplněk. Tím nejlepším způsobem, jak si ochránit mozek co nejdéle, je podle nich celkově zdravý životní styl. Tedy dostatek fyzické i duševní aktivity, kvalitní potrava bez ultrazpracovaných potravin a také – a to mimořádně důležité – co nejvíc sociální aktivity.