Příznaky Alzheimera odhalí rychlý test. Zkuste si ho

První příznaky demence může odhalit nový test kognitivních funkcí, jako je paměť nebo porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře, dostupný je i na internetu. Trvá jen několik minut, informovala Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).
V Česku se v roce 2024 léčilo s Alzheimerovou chorobou, která je jednou z nejčastějších typů demence, přes 84 tisíc lidí. V polovině 21. století jich může být podle předpovědí Ústavu zdravotnických informací a statistiky více než 260 tisíc. Riziko rozvoje demence prudce roste s věkem.
„Demence je závažné onemocnění mozku, které narušuje kvalitu života pacientů i jejich blízkých. Důležitá je včasná diagnostika, která může průběh nemoci významně zpomalit. Čím dříve ji odhalíme, tím lépe se na ni pacienti i jejich rodiny připraví,“ uvedla lékařka Astrid Matějková ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
Jak odhalit první příznaky Alzheimera
Mezi první varovné signály nemoci patří zhoršující se paměť, potíže se soustředěním nebo změny v myšlení. Potíže by lidé měli probrat nejprve se svým praktickým lékařem. „Obrátit se na nás může také kdokoli z rodiny, pokud u svého blízkého pojme podezření na poruchu paměti,“ dodala Matějková.
V programu časného záchytu demence by se měla při preventivních prohlídkách testovat paměť jednou za dva roky u všech lidí ve věku 65 až 80 let. Podle odborné společnosti by ale testování nemělo končit v osmdesáti letech, protože Alzheimerova choroba postihuje až třicet procent lidí starších osmdesáti let.
„Řada seniorů se ve vyšším věku léčí i s jinými nemocemi, jako je například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo srdečně-cévní choroby. Pokud tito pacienti začnou trpět poruchami paměti a nepřijde se na to včas, mohou léky vynechávat, nebo je naopak užívat ve vyšších dávkách, a to je může ohrozit na životě,“ vysvětlil předseda odborné společnosti Svatopluk Býma.
Léčba zatím neexistuje, první léky jsou kontroverzní
Pro testování paměti jsou k dispozici metody zahraniční i české s certifikátem ministerstva zdravotnictví. Jejich autorem je Aleš Bartoš z Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
„Zachytí i mírné poruchy krátkodobé paměti a řeči, a to během několika minut. Testování je tak velmi rychlé, což je pro praktické lékaře zásadní,“ dodal. Test ALBAV si mohou lidé sami vyplnit i na internetu, zatím dostanou obecný výsledek v procentech, po dokončení vývoje testu bude dostupné i podrobnější vyhodnocení.
Současná medicína zatím nedokáže Alzheimerovu chorobu ani jiné formy demence zastavit nebo vyléčit. V procesu schvalování pro použití v Česku jsou moderní léčiva, která působí v časném stadiu. Vhodné jsou ale jen pro malou část nemocných, ostatním hrozí závažné vedlejší účinky. Navíc zatím nemoc neumí vyléčit, ale jen o několik měsíců, maximálně roků zpozdí nástup části příznaků.
Zatím ale není jasné, jestli projdou schválením. Pokud by se to stalo, byly by proplácené z veřejného zdravotního pojištění, v opačném případě by si je museli zájemci hradit sami – cena by se přitom pohybovala zřejmě nad milionem korun.