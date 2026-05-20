Příznaky Alzheimera odhalí rychlý test. Zkuste si ho


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, ČLS JEP

První příznaky demence může odhalit nový test kognitivních funkcí, jako je paměť nebo porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře, dostupný je i na internetu. Trvá jen několik minut, informovala Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

V Česku se v roce 2024 léčilo s Alzheimerovou chorobou, která je jednou z nejčastějších typů demence, přes 84 tisíc lidí. V polovině 21. století jich může být podle předpovědí Ústavu zdravotnických informací a statistiky více než 260 tisíc. Riziko rozvoje demence prudce roste s věkem.

Vyzkoušejte si test zde
„Demence je závažné onemocnění mozku, které narušuje kvalitu života pacientů i jejich blízkých. Důležitá je včasná diagnostika, která může průběh nemoci významně zpomalit. Čím dříve ji odhalíme, tím lépe se na ni pacienti i jejich rodiny připraví,“ uvedla lékařka Astrid Matějková ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Jak odhalit první příznaky Alzheimera

Mezi první varovné signály nemoci patří zhoršující se paměť, potíže se soustředěním nebo změny v myšlení. Potíže by lidé měli probrat nejprve se svým praktickým lékařem. „Obrátit se na nás může také kdokoli z rodiny, pokud u svého blízkého pojme podezření na poruchu paměti,“ dodala Matějková.

V programu časného záchytu demence by se měla při preventivních prohlídkách testovat paměť jednou za dva roky u všech lidí ve věku 65 až 80 let. Podle odborné společnosti by ale testování nemělo končit v osmdesáti letech, protože Alzheimerova choroba postihuje až třicet procent lidí starších osmdesáti let.

„Řada seniorů se ve vyšším věku léčí i s jinými nemocemi, jako je například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo srdečně-cévní choroby. Pokud tito pacienti začnou trpět poruchami paměti a nepřijde se na to včas, mohou léky vynechávat, nebo je naopak užívat ve vyšších dávkách, a to je může ohrozit na životě,“ vysvětlil předseda odborné společnosti Svatopluk Býma.

Léčba zatím neexistuje, první léky jsou kontroverzní

Pro testování paměti jsou k dispozici metody zahraniční i české s certifikátem ministerstva zdravotnictví. Jejich autorem je Aleš Bartoš z Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

„Zachytí i mírné poruchy krátkodobé paměti a řeči, a to během několika minut. Testování je tak velmi rychlé, což je pro praktické lékaře zásadní,“ dodal. Test ALBAV si mohou lidé sami vyplnit i na internetu, zatím dostanou obecný výsledek v procentech, po dokončení vývoje testu bude dostupné i podrobnější vyhodnocení.

Současná medicína zatím nedokáže Alzheimerovu chorobu ani jiné formy demence zastavit nebo vyléčit. V procesu schvalování pro použití v Česku jsou moderní léčiva, která působí v časném stadiu. Vhodné jsou ale jen pro malou část nemocných, ostatním hrozí závažné vedlejší účinky. Navíc zatím nemoc neumí vyléčit, ale jen o několik měsíců, maximálně roků zpozdí nástup části příznaků.

Zatím ale není jasné, jestli projdou schválením. Pokud by se to stalo, byly by proplácené z veřejného zdravotního pojištění, v opačném případě by si je museli zájemci hradit sami – cena by se přitom pohybovala zřejmě nad milionem korun.

Česko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Kde leží hranice medicíny? Odpovědi hledal nový pořad Daniela Stacha Na dosah

Česká televize spouští nový diskusní pořad Na dosah. Bude se snažit přiblížit zásadní společenská témata, která mají potenciál rozdělovat společnost tak, aby odborníci i obyčejní lidé mohli hledali shodu. První díl se v úterý 19. května od 20:07 na ČT24 věnuje medicíně, která občas může vypadat jako všemocná – ale zatím taková rozhodně není.
před 21 hhodinami

Svět je dle expertů k pandemiím náchylnější než před covidem

Ani po epidemii eboly v západní Africe před necelými deseti lety, pandemii covidu-19 a nouzové situaci kolem infekčního onemocnění mpox (dříve opičí neštovice) není svět bezpečnějším místem před propuknutím nových pandemií. Uvedlo to mezinárodní expertní grémium na úvod výročního zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které je orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že svět nyní zažívá nebezpečné časy.
před 22 hhodinami

Po týdnu tréninku se lidský mozek naučí přijmout nemožné. Včetně létání

Člověk neumí vlastní silou létat. Nikdy to neuměl, a pokud se genetika nestane opravdu neskutečně pokročilou, nebude to umět nikdy. Lidský mozek je na tento fakt naprogramovaný miliony let evoluce našeho druhu. A přesto – náš mozek je tak neuvěřitelně přizpůsobivý a současně učenlivý, že se dá přesvědčit k tomu, že jeho nositel létat umí. A dokonce pak podle toho mění své další funkce. Prokázal to pozoruhodný experiment čínských vědců.
včera v 10:19

Historička: „Bílí“ migranti z Ruska nakopli československou vědu i techniku

Když do Československa přišli po první světové válce ruští emigranti, nabídla jim nově vzniklá republika vzdělání, pomoc i zázemí. A oni se jí za to odvděčili špičkovými výkony v technických oborech, popisuje v rozhovoru pro ČT24 historička Dana Hašková.
včera v 08:20

Klíšťata ve městech jsou infikovanější než v lesích, upozorňují vědci

Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Vědci je hledají pozemním sběrem, informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšťapka nebo webu Klíšťata ve městě. Za tři roky nasbírali více než dvanáct tisíc klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44 procent z nich, čtvrtina pak boreliózou.
včera v 06:30

Auta jsou dál největšími znečišťovateli měst. Problémem jsou filtry pevných částic

Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší v tuzemských městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale stále zůstávají nefunkční, nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to u naftových i benzinových aut. Poukázala na to měření vědců z ČVUT a z Akademie věd.
18. 5. 2026
