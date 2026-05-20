V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu


20. 5. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, LRT

Litevská armáda vyhlásila ve středu dopoledne vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahovala letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach byl krátce poté zrušen a armáda uvedla, že lidé mohou opustit úkryt.

Aktivita dronů byla zaznamenána v oblastech blízko hranic, poblíž okresů Ignalina, Utena, Zarasai a Švenčionys ve východní Litvě. Varování bylo později rozšířeno na hlavní město Vilnius a okolní region, kvůli varování před dronem pozastavilo lety i letiště ve Vilniusu. Poplach se týkal i okresu Alytus na jihu země.

Bezpilotní stroj podle litevského ministerstva mířil k městu Lentvaris v blízkosti Vilniusu, jen několik desítek kilometrů od hranice s Běloruskem. Stíhačky NATO jej přiměly změnit směr, doplnil úřad. K možnému původu dronu se Litva zatím nevyjádřila.

Nedávné incidenty v Pobaltí

Incident se stal den poté, co nad Estonskem sestřelila stíhačka NATO bezpilotní letoun a sousední Lotyšsko vyhlásilo poplach kvůli dronu v oblasti u hranic s Ruskem.

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem
Rumunské stíhačky F-16, 13. listopadu 2023

Estonsko v úterý uvedlo, že sestřelený dron patrně patřil Ukrajině a mířil na ruské cíle, přičemž se odchýlil z trasy. Estonsko i Lotyšsko obvinily z úterních incidentů Moskvu a uvedly, že Ukrajina má právo zasahovat ruské vojenské cíle, aby oslabila schopnost Moskvy vést proti ní válku.

Ukrajina v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře. Od března se odehrálo několik incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska, Lotyšska, Litvy a Estonska, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem. V Lotyšsku minulý týden padla vláda kvůli způsobu, jakým tyto případy řešila.

Lotyšská premiérka Siliňová rezignovala
Lotyšská premiérka Evika Siliňová

Výběr redakce

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

09:56Aktualizovánopřed 2 mminutami
Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

08:13Aktualizovánopřed 3 mminutami
Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, několik lehce zraněných

Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, několik lehce zraněných

10:09Aktualizovánopřed 11 mminutami
Pražští radní schválili nový územní plán

Pražští radní schválili nový územní plán

10:15Aktualizovánopřed 20 mminutami
Si a Putin jednají v Pekingu

Si a Putin jednají v Pekingu

před 2 hhodinami
Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

00:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na nákazu ebolou

Česko se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na nákazu ebolou

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Babiš se Zůnou projednají novou koncepci armády

Babiš se Zůnou projednají novou koncepci armády

03:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

Litevská armáda vyhlásila ve středu dopoledne vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahovala letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach byl krátce poté zrušen a armáda uvedla, že lidé mohou opustit úkryt.
09:56Aktualizovánopřed 2 mminutami

EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA

Evropská unie (EU) v noci na středu dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.
03:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Si a Putin jednají v Pekingu

Čínský vůdce Si Ťin-pching v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina, oba následně zahájili jednání. Podle agentury AFP má setkání utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Si v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.
před 2 hhodinami

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

Libanonské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že při úterních izraelských úderech na jihu Libanonu zahynulo devatenáct lidí. Teroristé z libanonského hnutí Hizballáh současně oznámili, že v oblasti pokračují střety mezi jeho bojovníky a izraelskými vojáky. Děje se tak navzdory příměří, které uzavřeli zástupci Libanonu a Izraele za zprostředkování USA. Informovala o tom agentura AFP.
00:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoPutin jede do Číny se snem o multipolárním světě, říká k cestě slavista Glanc

Vladimir Putin přijíždí do Číny s obrovskou podnikatelskou delegací a cílem podepsat nejrůznější dohody či podpořit oboustranně výhodné rusko-čínské vztahy, řekl v Interview ČT24 k aktuální cestě ruského vůdce do Pekingu slavista Tomáš Glanc z Curyšské univerzity. Podle něj návštěva zapadá do dlouhodobé snahy ruského vedení o budování multipolárního světa, kde Spojené státy nehrají prim mezinárodní politiky. Čína je v současnosti v porovnání s Ruskem hospodářsky i vojensky nesrovnatelně silnější, připomíná Glanc geopolitický kontext a dodává, že „Putin je skutečně v roli toho, kdo musí o dobré vztahy usilovat zvýšenou, ne-li dokonce devótní loajalitou“. Pořad moderoval Jiří Václavek.
před 3 hhodinami

Němci si přejí odchod 80 procent Syřanů. Poškodilo by to ekonomiku, míní experti

Německá veřejnost by si přála, aby se do Sýrie vrátilo 80 procent z téměř 900 tisíc uprchlíků. Podle ekonomů by to uškodilo tamní ekonomice. Do Sýrie se po pádu režimu Bašára Asada vrátilo podle údajů OSN 1,6 milionu lidí. Z Německa, které ze států Evropské unie přijalo syrských uprchlíků nejvíc, ale zatím odešlo jen několik tisíc.
před 4 hhodinami

Po vzoru kolonialismu. Singapur zavede výprask i na školách

Singapur v rámci kampaně proti šikaně umožní tělesné trestání na školách. Opatření se týká jen chlapců starších devíti let, kterým hrozí až tři rány rákoskou. Praxe pochází z dob britského kolonialismu. Singapur přes kritiku OSN a lidskoprávních aktivistů nadále uplatňuje i trest smrti a přísně postihuje drobné přestupky jako plivání, odhozenou žvýkačku nebo jídlo ve veřejné dopravě. Výprask v minulosti dostali i cizinci. Singapur své postupy hájí s tím, že patří mezi nejbezpečnější státy světa.
před 4 hhodinami

Senát USA postoupil návrh, který by omezil Trumpovy pravomoce ve válce s Íránem

Americký Senát v noci na středu SELČ postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Ty také upozorňují, že jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který probíhá už téměř tři měsíce.
před 5 hhodinami
Načítání...