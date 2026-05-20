V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

Litevská armáda vyhlásila ve středu dopoledne vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahovala letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach byl krátce poté zrušen a armáda uvedla, že lidé mohou opustit úkryt.
Aktivita dronů byla zaznamenána v oblastech blízko hranic, poblíž okresů Ignalina, Utena, Zarasai a Švenčionys ve východní Litvě. Varování bylo později rozšířeno na hlavní město Vilnius a okolní region, kvůli varování před dronem pozastavilo lety i letiště ve Vilniusu. Poplach se týkal i okresu Alytus na jihu země.
Bezpilotní stroj podle litevského ministerstva mířil k městu Lentvaris v blízkosti Vilniusu, jen několik desítek kilometrů od hranice s Běloruskem. Stíhačky NATO jej přiměly změnit směr, doplnil úřad. K možnému původu dronu se Litva zatím nevyjádřila.
Nedávné incidenty v Pobaltí
Incident se stal den poté, co nad Estonskem sestřelila stíhačka NATO bezpilotní letoun a sousední Lotyšsko vyhlásilo poplach kvůli dronu v oblasti u hranic s Ruskem.
Estonsko v úterý uvedlo, že sestřelený dron patrně patřil Ukrajině a mířil na ruské cíle, přičemž se odchýlil z trasy. Estonsko i Lotyšsko obvinily z úterních incidentů Moskvu a uvedly, že Ukrajina má právo zasahovat ruské vojenské cíle, aby oslabila schopnost Moskvy vést proti ní válku.
Ukrajina v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře. Od března se odehrálo několik incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska, Lotyšska, Litvy a Estonska, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem. V Lotyšsku minulý týden padla vláda kvůli způsobu, jakým tyto případy řešila.