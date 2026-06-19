SOUHRN: Zásadní události pátku 19. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 19. června 2026.
Izrael a Hizballáh se měly dohodnout na příměří, podle médií ale údery neustaly
Izrael a hnutí Hizballáh se dohodly na příměří od pátečních 16:00 místního času (15:00 SELČ), informovaly agentury s odkazem na nejmenovaného amerického představitele i na představitele Hizballáhu a Izraele. Deník Ha’arec ale poté informoval, že v severním Izraeli u hranic s Libanonem se opět rozezněly sirény varující před útoky. Katarská televize al-Džazíra píše o nejméně dvanácti izraelských úderech na jihu Libanonu od hodiny, kdy mělo příměří začít platit.
Policie pátrá po primátorovi Karviné Wolfovi. Ten reaguje, že je na dovolené
Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Důvodem je, že mu pravděpodobně hrozí vazba. Jeho právní zástupce však tvrdí, že je politik na dovolené, o níž vyšetřovatele informoval. Wolfa, který sdělil, že se nachází v Chorvatsku, už potrestala Etická komise FAČR v souvislosti s korupcí a ovlivňováním zápasů pokutou tři miliony korun a zákazem působení ve fotbalovém prostředí na dvanáct let. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítl.
Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální
Premiérovi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi se nelíbí kauza kolem bytů pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa. Novinářům v průběhu evropského summitu řekl, že počká na Prokopovo vysvětlení, podle toho pak bude reagovat výbor ANO. Prokop následně hájil nákup bytů jako legální, za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil své tři družstevní byty, je připraven zaplatit pokutu. Piráty, TOP 09, ODS ani uskupení Praha Sobě vysvětlení nepřesvědčilo.
Česko letos dvě procenta HDP na obranu nesplní, řekl Babiš
Česká republika tento rok nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu, oznámil v pátek na svém facebookovém profilu premiér Andrej Babiš (ANO). Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit dvouprocentní závazek bude. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko dvouprocentní závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko.
Unijní lídři prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců, uvedla mluvčí Costy
Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení protiruských sankcí o dalších 12 měsíců. Informovala o tom mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy Maria Tomasiková. Dosud se sankce prodlužovaly vždy jen o šest měsíců, pro každé prodloužení je přitom potřeba jednomyslný souhlas celé sedmadvacítky.
Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory
V Praze tento týden se zpožděním oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se v pátek zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku (DPP) či stavebních firem. Přípravné práce na nové etapě začaly v dubnu poté, co DPP podepsal smlouvu za asi třicet miliard korun bez DPH se sdružením vedeným firmou Subterra. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
Policie v sedmi zemích včetně Česka rozbila síť teroristů napojených na Islámský stát
Policie v sedmi evropských zemích včetně Česka provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát – Chorásán (ISKP), což je větev hnutí Islámský stát působící převážně ve Střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí, a pozatýkali několik osob, uvedla v pátek evropská policejní agentura Europol. Na akci se podílel také americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
Propad rozpočtu kvůli změně financování může být 1,75 miliardy korun, uvedla ČT
Propad rozpočtu České televize (ČT) v příštím roce kvůli vládnímu návrhu na změnu financování může dosáhnout 1,75 miliardy korun. Kromě schodku 1,3 miliardy korun, který tvoří rozdíl mezi příjmy z televizních poplatků a plánovanými příjmy ze státního rozpočtu, nebude ČT v příštím roce čerpat z rezerv 463 milionů korun, jako tomu bylo v roce 2024. K tehdejšímu rozpočtu ČT přitom vládní návrh odkazuje. V roce 2028 by propad příjmů mohl být až o 2,4 miliardy korun, uvedla ČT.
Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda
Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) na svém posledním zasedání v pondělí zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Na konec ratifikačního procesu upozornil server iRozhlas.cz. Opozice vládní krok kritizuje.
V Sherwoodu odumřel tisíciletý dub Robina Hooda
Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi je mrtvý. Shodují se na tom britští odborníci, podle nichž stromu starému až 1200 let na jaře poprvé v jeho dějinách nevyrašily vůbec žádné nové listy. Velký strom, za nímž se do lesa ve středoanglickém hrabství Nottinghamshire vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům v Británii, píší britská média.