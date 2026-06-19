Policie pátrá po primátorovi Karviné Wolfovi z korupční fotbalové kauzy


19. 6. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestraník, dříve SOCDEM), upozornila Česká televize. Toho potrestala Etická komise FAČR v souvislosti s korupcí a ovlivňováním zápasů pokutou tři miliony korun a zákazem působení ve fotbalovém prostředí na dvanáct let. Komise zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítl a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat.

Podle informací agentury ČTK je Wolf na dlouhodobě plánované dovolené. Potvrdil to i jeho náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM), kterého informace o pátrání zaskočila. „Nevím o tom. Pan primátor je normálně na dlouho plánované dovolené,“ komentoval. Vrátit by se podle něj měl v příštím týdnu.

Chod města podle náměstka funguje zcela standardně. K důvodům vyhlášení pátrání se policie zatím nevyjádřila.

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Fotbal, ilustrační foto

Wolf v tomto týdnu prostřednictvím písemného vyjádření odmítl rozhodnutí Etické komise FAČR. „S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ uvedl Wolf. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.

Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Koaliční partneři i po rozhodnutí FAČR potvrdili, že spolupráce mezi uskupeními dále pokračuje. V pondělí má ve městě zasedat zastupitelstvo.

V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila 47 disciplinárních řízení.

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