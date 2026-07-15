Devět zemí EU chce konec financování MOV kvůli účasti Ruska na olympiádě

Ministři devíti zemí Evropské unie (EU) odpovědní za sportovní problematiku vyzvali komisaře Glenna Micallefa, aby EU přestala financovat Mezinárodní olympijský výbor (MOV) kvůli jeho rozhodnutí zrušit zákaz pro Ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci účastnit olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska, uvedl server Politico.
MOV po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 uvalil na ruské sportovce rozsáhlá omezení. Uvedl tehdy, že Moskva svými kroky porušila olympijskou chartu. V posledních měsících se však Rusové začali vracet do několika mezinárodních sportovních soutěží, což vyvolalo kritiku ze strany Kyjeva a jeho spojenců.
Mezinárodní olympijský výbor minulý týden v úterý nakonec předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles.
Ve společném dopise, který zveřejnilo stálé zastoupení Švédska při EU, ministři vyzvali Micallefa, aby „zajistil, že organizace, jejichž kroky jsou v rozporu s hodnotami Evropské unie, nebudou využívat finanční podporu EU“. Komisař má v unijní exekutivě odpovědnost za problematiku mládeže, kultury a sportu.
„Na místě se nic nezměnilo. Rusko stále vede svou brutální útočnou válku proti Ukrajině,“ upozornil švédský ministr sociálních věcí Jakob Forssmed. „Programy financované Evropskou unií ani rámce spolupráce proto nesmí být nastaveny způsobem, který by mohl vést k normalizaci ruské agrese,“ doplnil.
Příprava ukrajinských sportovců
Podle devíti unijních ministrů válka stále znemožňuje ukrajinským sportovcům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek, a proto by omezení vůči ruským sportovcům měla zůstat v platnosti.
„Mnozí (ukrajinští sportovci) byli nuceni opustit své domovy, přímo je zasáhla destrukce způsobená válkou nebo se rozhodli bránit svou zemi a spoluobčany,“ stojí v dopise. „V této souvislosti znějí tvrzení, že sport lze oddělit od politiky, neupřímně, když o život přicházejí tisíce nevinných Ukrajinců a když ruský a běloruský režim sport i nadále zneužívají ke svým účelům,“ dodává dokument.
Dopis zároveň vyzývá k ukončení financování ze strany EU také pro organizace World Aquatics, která zastřešuje vodní sporty, a Mezinárodní gymnastickou federaci, které rovněž zrušily zákaz účasti ruských sportovců.