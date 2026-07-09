Politici i sportovci kritizují zrušení suspendace Ruského olympijského výboru

Český olympijský výbor se postavil proti možné účasti Rusů a Bělorusů v kvalifikacích na Hry v Los Angeles. Podle něj by neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Podobně reagoval také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) i někteří sportovci. Účast na nejbližší olympiádě Rusům předběžně povolil Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zrušením suspendace Ruského olympijského výboru.
Plnohodnotný návrat Ruska a Běloruska do soutěží na jaře povolila už mezinárodní gymnastická organizace. Teď je zřejmé, že se ruská hymna může rozeznít i na olympiádě v Los Angeles. Podle ministra Šťastného jde o nešťastné rozhodnutí. „Určitě udělá radost Kremlu a ruským sportovcům, ale je to nesmírně špatná zpráva pro svět. Rusko je agresor,“ zdůraznil.
Podle opoziční ODS navíc rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy mrtvých civilistů na Ukrajině i útoků na města opět přibývá. „Považujeme to za naprosto ostudné, hanebné. To rozhodnutí stírá vinu z ruské agrese proti Ukrajině, která přece vůbec nekončí, která se stupňuje,“ podotkl poslanec občanských demokratů Karel Haas.
S účastí sportovců z Ruska a Běloruska na kvalifikacích nesouhlasí ani Český olympijský výbor (ČOV). Upozorňuje ale na to, že jde od mezinárodního výboru pouze o doporučení. Finální rozhodnutí je totiž na jednotlivých mezinárodních sportovních svazech. „Například atletika trvá na vyloučení ruských a běloruských sportovců. Tenis je ponechává hrát pouze v neutrálním statutu,“ přiblížila mluvčí ČOV Barbora Žehanová.
K situaci se vyjádřili i tuzemští sportovci. „Silně mě to zklamalo, za mě je to rozhodnutí poměrně pokrytecké, které jde i proti mnoha hodnotám, které máme v olympijské chartě,“ poznamenal plážový volejbalista Ondřej Perušič. „Rusko jako stát vyvíjí diplomatický tlak naprosto cíleně, protože sport je v Rusku velmi propracovanou a účinně využívanou propagandou tamního režimu,“ dodal bývalý vodní slalomář Vavřinec Hradilek.
„V Rusku se nic nezměnilo a na Ukrajině se stále bojuje. Za mě by to mělo zůstat pod mezinárodní vlajkou a bez ruských symbolů,“ připojil svůj pohled bývalý český šermíř a kordista Jiří Beran. Podle ukrajinské administrativy v důsledku ruské invaze zahynulo už více než 650 ukrajinských sportovců a trenérů.
Ostudné rozhodnutí, míní ukrajinský skeletonista
Pozornost na letošních zimních olympijských hrách v Itálii vzbudil případ, kdy MOV diskvalifikoval ukrajinského skeletonistu Vladyslava Heraskevyče. Důvodem byla jeho helma s portréty sportovců, kteří během války padli. Umožnit Rusku a Bělorusku zapojit se do kvalifikace na olympiádu v Los Angeles považuje skeletonista za ostudné. „Měli bychom si uvědomit, že na pozadí těchto zpráv dochází k ostřelování Ukrajiny prakticky každý druhý den,“ sdělil.
Mnozí ukrajinští sportovci se od začátku plnohodnotné ruské invaze museli také několikrát vyrovnat s tím, že vedle nich nastupují Rusové. V některých případech pod neutrální vlajkou, v dalších dokonce otevřeně.
Například v roce 2023 porazila na mistrovství světa v Miláně ukrajinská šermířka Olha Charlanová soupeřku Annu Smirnovovou. Místo podání ruky ale namířila na soupeřku kord – neutrální dres neuznávala. Ruska pak na protest skoro hodinu blokovala planš, a zdržela tak další utkání. Rozhodčí z individuální soutěže diskvalifikovali Ukrajinku, která později hovořila o nejhorším dni svého života.
„Když se budu muset rozhodnout, jestli si s ní podat ruku, nikdy to neudělám. Je mi líto, ale existují věci, které jsou důležitější než olympijské hry, olympijská kvalifikace nebo šerm. A nakonec jsem si to uvědomila,“ sdělila tehdy. Její kariéru incident nezastavil, z pozdější olympiády v Paříži si odvezla zlatou a bronzovou medaili.
Ruské a běloruské sportovkyně ignoruje i ukrajinská tenistka
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková ignoruje ruské i běloruské sportovkyně setrvale. Když odmítla projevit zdvořilostní gesto po prohraném zápase s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, publikum na ni bučelo. „Chci vidět, jak se ti lidé budou tvářit za deset let, až bude po válce. Určitě jim z toho, jak se chovali, nebude dobře,“ reagovala Ukrajinka.
Sabalenkové vyčítala, že jako veřejná osobnost k válce mlčí, a proto ji nemůže respektovat. Ta kontrovala, že názor sportovců z Ruska i Běloruska je samozřejmý. „Proč to musíme říkat nahlas, to je přece jasné. Samozřejmě, že válku nepodporujeme,“ uvedla běloruská tenistka, kterou obchází i další ukrajinská hráčka Elina Svitolinová.
Protest se rozšířil i mezi mladšími sportovci z napadené země, ruskému vítězi odmítl pogratulovat třináctiletý účastník mezinárodní soutěže v karate, která se konala ve Španělsku. Patnáctiletá moderní gymnastka Sofia Kraiňská si zase na juniorském evropském šampionátu v Bulharsku zakrývá oči a uši. Stejný postup zvolila každá z ukrajinských gymnastek kdykoliv se ozvala ruská hymna. Ukrajinský gymnastický svaz tak vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím o plnohodnotném návratu Ruska a Běloruska do mezinárodních soutěží.
Kreml krok MOV přivítal
Po úterním předběžném zrušení suspendace ze strany MOV vyzvala Ukrajina státy, které mezinárodní soutěže pořádají, aby dál uplatňovaly zákaz používání ruských symbolů. Kreml krok naopak přivítal a věří, že jen u kvalifikace na letní olympiádu nezůstane.
„Jedná se o důležitý krok k obnovení legitimních práv našich sportovců účastnit se mezinárodních soutěží,“ komentoval předběžný verdikt mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Hlavním důvodem překvapivého rozhodnutí má být to, že Moskva přestala ovládat sportovní organizace v okupovaných částech Ukrajiny.
Výbor také tvrdí, že nechce slučovat politiku se sportem. „Chtěli jsme, aby všichni sportovci mohli soutěžit na olympijských hrách. A neházet na ně zodpovědnost za činy jejich vlád,“ vysvětlila předsedkyně Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová. „Jejich sport je zcela řízen vládou. Sport a politika (v Rusku) nejsou oddělené,“ oponoval ředitel nezávislého hnutí sportovců Global Athlete Rob Koehler.
Někteří ruští sportovci válku veřejně podpořili
Řada ruských sportovců navíc válku proti Ukrajině veřejně podpořila. Gymnasta Ivan Kuljak v březnu 2022 vystoupil na stupních vítězů v dresu se symbolem „Z“, který představuje podporu ruské války. Taekwondista Vladislav Larin zase v propagandistickém videu vyzval Rusy, aby posílali peníze armádě.
Jedním z mála ruských sportovců, kteří se proti agresi na Ukrajině veřejně postavili, je tenista Andrej Rubljov. Pouhý den po zahájení invaze napsal na kameru: „Žádnou válku, prosím!“
Ruští sportovci nesměli soutěžit pod svou vlajkou a s hymnou už na olympiádách a mezinárodních soutěžích před napadením Ukrajiny, a to kvůli státem řízenému dopingu. Poslední trest mezitím vypršel. Sankce ale dopadly na 291 ruských sportovců.
- Domácí
- Svět
- Sport
- Mezinárodní olympijský výbor
- Rusko
- Ukrajina
- Bělorusko
- Olympiáda
- Los Angeles
- MOV
- Český olympijský výbor
- Boris Šťastný
- Karel Haas
- Ondřej Perušič
- Jiří Beran
- Elina Svitolinová
- Dmitrij Peskov
- Válka na Ukrajině
- Ruská agrese
- Rozhodnutí
- Sportovci
- Protest
- Olympijské hry
- Kvalifikace
- Motoristé
- ODS
- Helma
- Incident
- Sankce
- Výběr
- Výběr redakce