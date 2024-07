Na Ukrajině už zahynulo na pět set sportovců

Olympijské hry jsou od nepaměti vnímány jako oslava míru. Ruská agrese na Ukrajině se ovšem promítla i do nich. Mezinárodní olympijský výbor potrestal Rusko i Bělorusko zákazem účasti sportovců. Pozvánku do Paříže dostalo jen 32 „vyvolených“ z obou zemí, kteří ovšem smějí startovat jen coby neutrální – bez svých vlajek. Ukrajinská výprava naopak čítá 140 členů. Mnoho sportovců ale v posledních dvou letech narukovalo do armády a téměř pět set z nich zahynulo.