Do bazénu se olympionik dostal po roce. Ruská válka ztěžuje Ukrajině přípravu na Hry v Paříži

Ruská agrese citelně poznamenala i ukrajinský sport. Ostřelování poškodilo stovky objektů, ve kterých se olympionici měli chystat na nadcházející Hry v Paříži. Země je bude schopná obnovit teprve poté, co boje ustanou.

Nejvíc zničených zařízení je v oblastech na východě země. V Charkově jsou rozbombardovaná nebo poškozená všechna větší sportoviště. Tamní olympijský bazén poničily ruské rakety Iskander v květnu 2022, rekonstrukce trvala skoro dva roky. Za dva týdny by se mohl naplnit vodou.

Olympijských her se účastnil čtyřikrát, nad letošní kvalifikací se ale vznáší otazník. „Celý rok jsem nemohl plavat, protože bylo všechno vybombardované. Upřímně vám řeknu, teď v Charkově není nejlepší čas na sport,“ dodává Červinskyj.

Mnozí sportovci jsou na frontě, na další dopadá psychická zátěž

Další sportoviště, která jsou blízko fronty, opraví až po válce nebo je rovnou srovnají se zemí. Takový osud zřejmě potká budovu sportovního klubu Unifecht, odkud vzešly třeba hvězdy charkovského boxu. V jeho ruinách se teď povalují jen jejich rukavice.

Ukrajinská sportovní obec se před Hrami potýká i s dalšími problémy. Mnozí její členové odešli bojovat, další pociťují psychickou zátěž. „Slyšíme teď sirénu. Nemůže se to nepodepsat na psychickém stavu sportovce, ať už je to žena, nebo muž,“ podotýká za zvuku vzdušného poplachu Konstantin Anančenko, vedoucí oddělení mládeže a sportu v Charkovské oblasti. Pro každého sportovce na Ukrajině by teď siréna měla znamenat přerušení tréninku.

Některá zařízení jsou stále využívaná nehledě na poškození. Oprava všech sportovišť bude pro zemi během na dlouhou trať. Odhadované škody se už vyšplhaly zhruba na půl miliardy dolarů.