Skeletonista kvůli helmě se zabitými Ukrajinci nesmí závodit na OH


12. 2. 2026

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl po sporu o helmu s fotografiemi sportovců zabitých během ruské vojenské agrese diskvalifikován z olympijského závodu. Na start chtěl jít navzdory zákazu Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Podle výboru porušil pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. Ukrajinský tým se chce odvolat k arbitrážnímu soudu.

Ve čtvrtek ráno před začátkem závodu v Cortině d'Ampezzo se Heraskevyče snažila přesvědčit ke změně postoje i prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspěla. „Rozhodně to není tak, že by někdo včetně mne s tím vzkazem nesouhlasil. Je to působivý vzkaz i vzpomínka. Bylo však potřeba najít řešení, které by bylo podle pravidel. To se nám bohužel nepodařilo,“ konstatovala Coventryová.

„Skeletonista Vladyslav Heraskevyč se nesmí zúčastnit olympijských her 2026 v Miláně a Cortině, protože odmítl dodržovat pokyny MOV týkající se svobody projevy sportovců,“ oznámil pak Mezinárodní olympijský výbor a dodal, že s lítostí se rozhodl odebrat sportovci i akreditaci.

„Nikdy mě ani nenapadlo, že bych s tou helmou nestartoval. Neporušil jsem žádná pravidla. Ukradli mi můj olympijský okamžik,“ prohlásil Heraskevyč.

Vladyslav Heraskevyč byl kvůli své helmě diskvalifikován
Zdroj: Reuters/Athit Perawongmetha

Názor lze vyjádřit jinak, uvedl Doktor

Šéf české olympijské výpravy Martin Doktor ke sporu řekl, že na Hry nepatří politická gesta, ať mají sebelepší důvod, a sportovci mají jiné možnosti vyjádřit názor než přímo na sportovišti. „Pokud toto pravidlo opustíme, nedopadne to dobře,“ obává se Doktor, který je sportovním ředitelem Českého olympijského výboru. Z čistě lidského hlediska vyjádřil nicméně pro závodníkův postoj pochopení.

MOV se odkazuje na článek olympijské charty, jež zakazuje politickou propagandu na sportovištích. Podle něj musí mít všichni sportovci zajištěnou možnost soustředit se na výkony v bezpečném prostředí, neovlivněném konflikty ve světě.

Sedmadvacetiletý Heraskevyč ale trval na tom, že helmou se speciálním designem chce pouze uctít sportovce padlé ve válce. Plnohodnotný konflikt trvá od 24. února roku 2022, kdy ruské síly vtrhly do sousední země rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Skeletonista Vladyslav Heraskevyč
Zdroj: Reuters/Athit Perawongmetha

V helmě absolvoval skeletonista v Cortině tréninky, pro závody jeho žádost o schválení MOV odmítl. Dovolil mu pouze smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech.

Skeletonista odmítl „zradit“ padlé

Heraskevyč již před závodem prohlásil, že v helmě „k uctění památky zesnulých“ navzdory zákazu pojede. „Díky jejich oběti tu můžeme závodit jako tým. Nezradím je. Myslím, že si zaslouží být se mnou v závodě,“ řekl sedmadvacetiletý skeletonista. Vysvětlil, že chtěl vzdát hold sportovcům, z nichž někteří byli medailisty z mládežnických olympiád. „Takže patří do olympijské rodiny,“ argumentoval.

Černobílé portréty zobrazují například krasobruslaře Dmytra Šarpara, zabitého ve válce před dvěma lety, nebo biatlonistu Jevhena Malyševa, který zemřel v březnu roku 2022.

Ukrajinci trénují na první zimní olympiádu od velké ruské invaze
Přípravy na zimní olympiádu v Itálii

Zelenského zastání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zákaz pro Heraskevyče kritizoval. Hlava státu zdůraznila, že takové akce jsou kriticky důležité pro sdělení pravdy globálnímu publiku.

Uctění památky padlých podle Zelenského nelze považovat za porušení sportovních pravidel ani za čistě politické gesto. „Tato pravda nemůže být nepohodlná, nevhodná ani nazývaná ‚politickou akcí na sportovních soutěžích‘,“ míní prezident.

Zákaz MOV již dříve zkritizovala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Ukrajinská výprava oznámila, že se odvolá ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).

Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek
Dominik Hašek

O propagandu nejde, míní expert

Podle Tomáše Koblížka z Filosofického ústavu Akademie věd jde o velké pochybení ze strany MOV. „Pojem propagandy má docela přesný význam a jeho docela významnou součástí je, že musí jít o nějaké manipulativní politické projevy. Klasickým příkladem by mohlo být klamání za účelem prosazování určité ideologie, ale v případě této helmy jde o portréty, které odkazují na realitu, žádný prvek manipulace tam nevidím,“ konstatoval Koblížek.

Heraskeyvč na sebe upoutal pozornost už před čtyřmi lety během olympijského závodu v Pekingu, kdy ukázal do kamery papír s nápisem „Ne válce na Ukrajině“. Teoreticky mu za to v předvečer velké ruské invaze hrozil postih, MOV ho ale tehdy nepotrestal.

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům
Polní kuchyně před vytápěnými stany na kyjevském sídlišti (25. ledna 2026)

Ital s ruskou vlajkou

Naopak italský snowboardista Roland Fischnaller v posledních dnech soutěžil na olympiádě v Miláně-Cortině v helmě s vlajkami několika zemí – včetně ruské trikolóry, přičemž MOV proti sportovci nepodnikl žádné disciplinární opatření, upozornila agentura Ukrainian News Agency (UNN).

Na internetu se šíří informace, že MOV poskytl vysvětlení tohoto rozhodnutí. Vlajky mají odrážet Fischnallerovu účast na předchozích olympijských hrách, tedy zemí, kde se OH konaly, včetně Ruska, píše UNN.

Vybraní neutrální sportovci z Ruska mohou na olympijských hrách v Itálii startovat. Mezi skeletonisty nejsou. Závod v ledovém kanále v Cortině začal ve čtvrtek a vyvrcholí v pátek.











