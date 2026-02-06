Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek

„Samozřejmě, že ruské sportovce asi musí moc mrzet, že nemůžou nastupovat v takové soutěži, jako jsou olympijské hry,“ míní bývalý hokejový reprezentant a olympijský vítěz Dominik Hašek. V pořadu Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou dodal, že je mu líto těch, kteří nepodporují ruskou agresi proti Ukrajině, a přesto se nemůžou kvůli zákazu zúčastnit probíhající zimní olympiády v Miláně a Cortině. Dokud ale Rusko vede imperialistickou válku na Ukrajině, jsou podle něj ruští sportovci její nejlepší reklamou. Hašek míní, že lidský život stojí výše než kvalita her s případnou ruskou účastí. Zdůrazňuje, že mnoho Ukrajinců se také nemůže zúčastnit, protože už kvůli válce nežijí. Vyslovil se také pro co nejrychlejší ukončení války.
„Je dobře, že nejsme favorité na papíře, to pro nás může být výhoda,“ míní dále Hašek o šanci českých hokejistů na úspěch. Je mu jasné, že čeští hráči mají motivaci získat medaili. Doporučuje proto přistupovat k hokejovému turnaji „zápas po zápase“, úvodní utkání proti Kanadě podle něj napoví. Když se ale nepovede, nebude to podle naganského vítěze nic zásadního, důležité je si zajistit dobré místo pro postup do semifinále. Papírově jsou na turnaji podle Haška týmy s většími hvězdami, ale ten český má vynikající brankáře, schopné útočníky a „pracanty“. Šance na medaili proto existuje, vyjádřil se Hašek, který věří v její zisk.