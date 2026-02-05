Začíná olympiáda, čeští fanoušci si ji můžou užít v olympijském parku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Olympijský festival v Českých Budějovicích
V Itálii se v pátek naplno rozběhnou olympijské hry, v Česku už ve čtvrtek večer začal olympijský festival v Českých Budějovicích. Sportoviště na místním výstavišti jsou připravená, organizátoři je chystali skoro tři týdny. Lidé si od pátku budou moci vyzkoušet 24 převážně zimních sportů. Organizátoři vyrobili pět tisíc kubíků technického sněhu pro běžkařský okruh, pro jistotu i do zásoby, i když ani několikadenní obleva by neměla dle technického ředitele festivalu Josefa Ženíška působit problémy. Návštěvníci budějovického areálu se mohou projet také na pět set metrů dlouhé ledové dráze, kterou už otestoval bývalý krasobruslař Tomáš Verner. Fanoušci sportů si budou moci vyzkoušet mimo jiné i curling, snowboarding, krasobruslení nebo hokej.

před 1 hhodinou

Vyšetřeme zneužívání v církvi jako v zahraničí, žádaly oběti na Hradě

Oběti sexuálního zneužívání v církvi žádají zřízení nezávislé komise, která by se případy zabývala a prošetřila je. Spadat by mohla pod některou z výzkumných institucí či univerzit nebo pod ombudsmana, uvedl zástupce obětí Ladislav Koubek. Záležitost řešily oběti s prezidentem Petrem Pavlem. Ten podle Koubka o věci nedávno hovořil s papežem a diskutovat chce rovněž s novým arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Komise se kauzami zabývaly ve Francii či Rakousku.
14:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Česko by s Německem mohlo spolupracovat v jaderné energetice, řekl Havlíček

Česko a Německo by mohly v budoucnu spolupracovat v oblasti malých modulárních reaktorů (SMR). Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po jednání s německou ministryní hospodářství a energetiky Katherinou Reicheovou v Berlíně. Havlíček také řekl, že vláda v Berlíně mění svůj postoj k jaderné energetice. Odmítl také možnou dvourychlostní Evropskou unii.
před 4 hhodinami

Pavel jednal se Zůnou a Řehkou o rozvoji armády a vzájemné spolupráci

O strategii rozvoje a výstavby armády a nastavení vzájemné spolupráce a komunikace jednal ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě prezident Petr Pavel s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Jednání trvalo zhruba hodinu a půl, Zůna ani Řehka po jeho skončení však neposkytli vyjádření.
před 4 hhodinami

Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

Policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun. Kauza se podle informací ČTK týká zkrachovalého e-shopu Mamut, který vlastní skupina Plus4U podnikatele Vladimíra Kováře. O obvinění ve čtvrtek informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Jména obviněných nesdělil.
11:13Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Část radních ČT a ČRo poslala ministrům a poslancům výzvu k dialogu o financování médií

Část radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) zaslala členům vlády a poslancům otevřený dopis s výzvou k dialogu s odbornou veřejností o financování médií veřejné služby. Kvůli záměru vlády zrušit poplatky za televizi a rozhlas se obávají o budoucnost veřejnoprávních médií. Dopis podepsalo jedenáct z nynějších sedmnácti radních ČT a jeden ze stávajících sedmi radních ČRo.
před 7 hhodinami

Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil předběžný odhad lednové inflace. Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. ČSÚ zveřejnil také údaje o maloobchodní tržbách. Ty bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně stouply o 3,5 procenta, o rok dříve vzrostly o 4,6 procenta.
09:23Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Babišova poradkyně pro svobodu projevu v minulosti aktivně hájila Rusko, píší Novinky.cz

Nová poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO) Natálie Vachatová v minulosti aktivně obhajovala Rusko ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice, kritizovala boj proti dezinformacím či vystupovala v takzvaných alternativních médiích. Bývalá místopředsedkyně středočeské Trikolory má přitom Babišovi podle mluvčí vlády Karly Mráčkové radit s tématem svobody projevu, upozornil server Novinky.cz.
před 11 hhodinami
