Začíná olympiáda, čeští fanoušci si ji můžou užít v olympijském parku

V Itálii se v pátek naplno rozběhnou olympijské hry, v Česku už ve čtvrtek večer začal olympijský festival v Českých Budějovicích. Sportoviště na místním výstavišti jsou připravená, organizátoři je chystali skoro tři týdny. Lidé si od pátku budou moci vyzkoušet 24 převážně zimních sportů. Organizátoři vyrobili pět tisíc kubíků technického sněhu pro běžkařský okruh, pro jistotu i do zásoby, i když ani několikadenní obleva by neměla dle technického ředitele festivalu Josefa Ženíška působit problémy. Návštěvníci budějovického areálu se mohou projet také na pět set metrů dlouhé ledové dráze, kterou už otestoval bývalý krasobruslař Tomáš Verner. Fanoušci sportů si budou moci vyzkoušet mimo jiné i curling, snowboarding, krasobruslení nebo hokej.