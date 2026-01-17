Ukrajinci trénují na první zimní olympiádu od velké ruské invaze

Do zahájení olympiády v Miláně a Cortině zbývají tři týdny. Pro ukrajinské zimní atlety to budou první hry od začátku plnohodnotné ruské invaze. Trénovat se snaží v bezpečnějších částech vlasti včetně Zakarpatí, ale i v cizině, zjistila zpravodajka ČT Darja Stomatová. Na Hry se chystají i Rusové a Bělorusové, startovat však budou jen pod neutrální vlajkou.
V únoru 2022 se Ukrajinci účastnili Her v Pekingu. Čtyři dny po závěrečné ceremonii ruská vojska naplno vtrhla do jejich země. Spekulovalo se, že šéf Kremlu Vladimir Putin pozdržel vpád, aby si nerozhněval Čínu. „Nevěřili jsme tomu, že Rusko skutečně napadne Ukrajinu. Když skončily olympijské hry, tak jsme 22. února přiletěli úplně posledním letem z Pekingu,“ vzpomíná trenér ukrajinských běžců na lyžích Oleksand Putsko.
Tým ukrajinských běžců na lyžích trénuje vysoko v horách poblíž polských hranic, kde nedochází k ruským útokům. Velká část ukrajinských sportovců se ale na olympijské hry připravuje také v zahraničí.
V lyžařském středisku v Zakarpatí dokonce proběhl kvalifikační závod Slavic Cup, ve kterém se utkávají běžkaři z Ukrajiny, Polska, Maďarska a Slovenska.
Mnozí účastníci ze zahraničí se ale na Ukrajinu bojí jezdit, a tak se na zasněžené trati utkali hlavně domácí. „Jaká mám očekávání od olympijských her? Samozřejmě ukázat nejlepší výsledek a mým snem je samozřejmě získat olympijské zlato,“ uvedla ukrajinská závodnice v běhu na lyžích Sofie Škatula.
Vedle nepřátel
Na startu v Miláně se vedle nich objeví také sportovci z Ruska a Běloruska, kteří se kvalifikovali pod neutrální vlajkou.
Závodníci podle Mezinárodního olympijského výboru nesmějí veřejně podpořit ruskou agresi proti Ukrajině. „Je velmi těžké se na ty lidi dívat a závodit s nimi, protože víš, co se děje u tebe doma, že naše děti nemůžou trénovat a závodit, ale oni tam jet mohou,“ podotkla Škatula. „Vždyť je financují peníze z Ruska. Upřímně říkám, že to není správné,“ dodal Putsko.
Pro nezávislou Ukrajinu budou letošní zimní olympijské hry v pořadí deváté. Poprvé však sportovci vyrážejí na tak zásadní utkání s myšlenkou na blízké, kteří ve válečné zemi zůstávají. A na více než šest set špičkových sportovců, kteří už v téhle válce – často se zbraní v ruce – zahynuli.