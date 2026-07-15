Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstva zdravotnictví a financí prověřují vyplácení odchodného pro exmanažery Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZMPV). Podle informací, které získal Český rozhlas Radiožurnál, dva z nich dostali přes dvacet milionů korun. Pojišťovna s 1,3 milionu pojištěnců je přitom několik let ve ztrátě v řádech stovek milionů. Resort zdravotnictví je ve věci připraven podat trestní oznámení, komentoval to šéf úřadu Adam Vojtěch (za ANO). Je podle něj třeba prověřit, zda nebyl spáchán trestný čin, například porušení povinností při správě cizího majetku.

O vysokých odchodných informoval server iROZHLAS.cz. Prověřování vyplácení odchodného v ZPMV pro ČRo potvrdil předseda správní rady pojišťovny a policejní prezident Martin Vondrášek. „V tuto chvíli jsme si vyžádali od ZPMV podklady. Ty poté budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání, budeme navrhovat další opatření,“ popsal šéf dozorčí rady a ředitel Letecké služby Policie ČR Slavomír Bell. Výsledky očekává na podzim.

„Vyžádal jsem si od všech zdravotních pojišťoven detailní informace o odměňování v rámci jejich managementu, jestli třeba taková praxe není i jinde,“ řekl Vojtěch. Situaci v ZPMV považuje za skandální, protože pojišťovna hospodaří s penězi svých pojištěnců. „Je samozřejmě otázkou, jestli o tom věděla nebo nevěděla správní rada,“ dodal.

Milion měsíčně za práci, přes 23 jako odchodné

Bývalý výkonný ředitel ZPMV Otakar Smolík dostal při odchodu 23,4 milionu, šéfka personálního oddělení Lýdie Jaroměřská téměř 21 milionů. „Výkonný ředitel ZPMV Otakar Smolík měl nárok na odchodné ve výši dvanáctinásobku průměrné měsíční mzdy, to jest 11 782 137 korun, a nárok na konkurenční doložku ve stejné výši,“ uvedla pojišťovna. Smolík tak měsíčně vydělával téměř milion, tedy zhruba stejně jako prezident a premiér dohromady.

„Pokud se potvrdí, že byly zcela neopodstatněně minulým vedením pojišťovny vypláceny mnohamilionové částky z veřejných prostředků, a to navíc v době, kdy zdravotní pojišťovna čelí vážným finančním problémům, jde o naprosto skandální a neomluvitelné selhání,“ napsal Vojtěch na síti X. Kontrolu hospodaření pojišťovny podle něj spolu s ministerstvem financí inicioval i jeho resort. „Ministerstvo zdravotnictví je připraveno podat trestní oznámení, aby byla vyvozena odpovědnost vůči všem, kteří se na tomto jednání podíleli,“ zdůraznil.

„Myslím, že je třeba prověřit, jestli tam nebyl spáchán trestný čin, například porušení povinnost při správě cizího majetku,“ uvedl Vojtěch a podotkl, že šlo nejen o odchodné, ale i konkurenční doložky nebo odměny. „Nemám nic proti tomu, aby když nějaká instituce, včetně zdravotní pojišťovny, funguje dobře, tak byl management ohodnocený přiměřenou odměnou,“ prohlásil a dodal, že v ZPMV byly ale vyšší než ve VZP, která má pětkrát víc pojištěnců.

Vysoké odchodné zajistil bývalý generální ředitel

Vysoké odchodné od ZPMV dostali mezi lety 2023 a loňskem také bývalá šéfka úseku kanceláře generálního ředitele Martina Brzobohatá ve výši 9,3 milionu a exporadkyně ředitele úseku výkonu Edita Vágnerová ve výši zhruba 6,1 milionu korun, píše server. Takové podmínky jim zajistil bývalý generální ředitel ZPMV David Kostka, který rezignoval ke konci dubna a dostal odchodné tři miliony, jak napsal iROZHLAS už dřív.

Kostka se k tomu odmítl vyjádřit, na žádost o vysvětlení nereagovali ani Smolík s Jaroměřskou. Nový generální ředitel ZPMV Ondřej Felix, který vede pojišťovnu od začátku května, post výkonného ředitele zrušil. Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.

V tuzemsku působí sedm zdravotních pojišťoven, ZPMV je s 1,354 miliony pojištěnců druhou největší. Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří letos se zhruba 560 miliardami korun. V posledních letech systém rozděluje více peněz, než vybere na pojistném či příspěvcích od státu za státní pojištěnce. Rozdíl čerpají pojišťovny z dřívějších rezerv. Ztrátově hospodařily v letech 2022 až 2024 všechny zdravotní pojišťovny v Česku. ZPMV vykázala v roce 2022 schodek 712 milionů korun, v roce 2023 to bylo 485 milionů a předloni 916 milionů.

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny
Senát

Výběr redakce

Ukrajina hlásí po útocích mrtvé, Kyjev drony zasáhl ruské tankery

Ukrajina hlásí po útocích mrtvé, Kyjev drony zasáhl ruské tankery

08:10Aktualizovánopřed 2 mminutami
EU a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů

EU a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů

před 12 mminutami
Sněmovna schválila obnovení EET

Sněmovna schválila obnovení EET

05:55Aktualizovánopřed 15 mminutami
Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit

Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit

před 32 mminutami
Série nových útoků USA zabila nejméně 30 civilistů, tvrdí Teherán

Série nových útoků USA zabila nejméně 30 civilistů, tvrdí Teherán

05:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Noční déšť částečně ochladil hořící budovu ve Zlíně, hašení pokračuje

Noční déšť částečně ochladil hořící budovu ve Zlíně, hašení pokračuje

09:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na jihu Čech hrozí silné bouřky, na Moravě od čtvrtka zvýšená zátěž teplem

Na jihu Čech hrozí silné bouřky, na Moravě od čtvrtka zvýšená zátěž teplem

před 2 hhodinami
Po srážce autobusů na Kladensku je 17 zraněných, jedna žena vážně

Po srážce autobusů na Kladensku je 17 zraněných, jedna žena vážně

07:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovna schválila obnovení EET

Sněmovna ve středu schválila znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku. Má být jednodušší a bez tištěných účtenek. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu víc než 14 miliard korun. Nyní musí zákon projednat Senát a podepsat prezident.
05:55Aktualizovánopřed 15 mminutami

Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit

Ministerstva zdravotnictví a financí prověřují vyplácení odchodného pro exmanažery Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZMPV). Podle informací, které získal Český rozhlas Radiožurnál, dva z nich dostali přes dvacet milionů korun. Pojišťovna s 1,3 milionu pojištěnců je přitom několik let ve ztrátě v řádech stovek milionů. Resort zdravotnictví je ve věci připraven podat trestní oznámení, komentoval to šéf úřadu Adam Vojtěch (za ANO). Je podle něj třeba prověřit, zda nebyl spáchán trestný čin, například porušení povinností při správě cizího majetku.
před 32 mminutami

Noční déšť částečně ochladil hořící budovu ve Zlíně, hašení pokračuje

Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Kvůli bouřkám, které v úterý večer a v noci na středu zasáhly region, se obávali silného větru. Mohl by mít vliv na stabilitu budovy. Neměl však takovou rychlost, aby bylo nutné evakuovat okolní stavby, řekl ve středu krajský mluvčí sboru Kamil Tlušťák. Kvůli bouřkám však hasiči v regionu zasahovali u dalších událostí.
09:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Střelbu v Praze policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu

Při střelbě v Praze 10 v Herbenově ulici ve středu zemřel jeden člověk a další byl zraněn. Detektivové dle prvotního šetření zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná o vraždu asi jedenapadesátileté ženy a pokus o sebevraždu o čtyři roky staršího muže, šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu nehrozí žádné další nebezpečí, uvedli policisté na síti X. Původně oznámili, že po pachateli pátrají.
11:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoTurek to řidičsky podcenil, míní Gregor. Chochelová volá po rezignaci

Hosté Událostí, komentářů debatovali o automobilové nehodě poslance a vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (za Motoristy). „Situace s Turkem není vůbec v pořádku. Potvrzuje to jeho opakované chování. Nemá problém porušovat zákony. Souhlasím s výzvami kolegů, aby ze své funkce odstoupil,“ řekla poslankyně Starostů Adriana Chochelová. „Turek situaci řidičsky podcenil. Oceňuji jeho přístup, kdy nabídl svou funkci k dispozici a u nehody okamžitě pomohl. Mrzí mě ale, jak se situace politicky zneužívá,“ sdělil poslanec Matěj Gregor (Motoristé). Odborný pohled dodal dopravní expert Pavel Greiner. Dalším tématem diskuse, do níž se zapojila také starostka obce Záchlumí Karolína Miltová (nestr.), byla atraktivita politiky pro mladé lidi. Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 5 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali jadernou energetiku v tuzemsku

Témátem Událostí, komentářů byla jaderná energetika v Česku. Dva bloky elektrárny Temelín mohou vyrábět elektřinu do roku 2080 a 2082. To je oproti původním plánům o dvacet let déle. Podle ČEZu i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost to umožňuje výborný stav zařízení. „Nový blok jaderné elektrárny by stál více než 200 miliard korun. Prodloužení životnosti těch původních se proto vyplatí a stabilizuje tuzemskou energetiku. Než se vytvoří nové zdroje jaderné energetiky, je potřeba se zaměřit na plyn. Obnovitelné zdroje energie nejsou tak levné, jak vypadají,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Musí to být kombinace plynu a obnovitelných zdrojů. Nelze vše nahradit jen plynem. Motoristé na ministerstvu životního prostředí hází klacky pod nohy obnovitelných zdrojů, například v případě akceleračních zón a větrných elektráren,“ oponoval stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil (ODS). Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
před 6 hhodinami

VideoMadlen je po léčbě. Její příběh přivedl do registrů kostní dřeně rekordní počet dárců

Malá Madlen, jejíž příběh loni vyvolal nebývalý zájem veřejnosti o dárcovství kostní dřeně, úspěšně dokončila léčbu. Tu lékaři dívce se vzácnou poruchou krvetvorby nasadili před rokem a v dalších měsících dávky medikace postupně snižovali. Poslední dávku imunosupresivní léčby Madlen dostala letos v květnu a nic jí tak už nebrání nástupu do mateřské školky. Díky příběhu Madlen byl loňský rok rekordní pro oba registry dárců kostní dřeně. Vstoupilo do nich přes 36 tisíc lidí, skoro třikrát víc než rok předtím. Do registru může vstoupit zdravý dospělý člověk vážící přes padesát kilo.
před 8 hhodinami

Turek nebude dočasně vykonávat pozici zmocněnce

Poslanec za Motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to v úterý večer oznámil na sociálních sítích. Turka vyzvala k rezignaci na post zmocněnce i poslance opozice, premiér Andrej Babiš (ANO) zmínil pouze pozici zmocněnce. Policie by nehodu měla rychle vyšetřit, míní premiér.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

před 21 hhodinami
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

před 22 hhodinami
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026