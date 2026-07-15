Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit

Ministerstva zdravotnictví a financí prověřují vyplácení odchodného pro exmanažery Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZMPV). Podle informací, které získal Český rozhlas Radiožurnál, dva z nich dostali přes dvacet milionů korun. Pojišťovna s 1,3 milionu pojištěnců je přitom několik let ve ztrátě v řádech stovek milionů. Resort zdravotnictví je ve věci připraven podat trestní oznámení, komentoval to šéf úřadu Adam Vojtěch (za ANO). Je podle něj třeba prověřit, zda nebyl spáchán trestný čin, například porušení povinností při správě cizího majetku.
O vysokých odchodných informoval server iROZHLAS.cz. Prověřování vyplácení odchodného v ZPMV pro ČRo potvrdil předseda správní rady pojišťovny a policejní prezident Martin Vondrášek. „V tuto chvíli jsme si vyžádali od ZPMV podklady. Ty poté budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání, budeme navrhovat další opatření,“ popsal šéf dozorčí rady a ředitel Letecké služby Policie ČR Slavomír Bell. Výsledky očekává na podzim.
„Vyžádal jsem si od všech zdravotních pojišťoven detailní informace o odměňování v rámci jejich managementu, jestli třeba taková praxe není i jinde,“ řekl Vojtěch. Situaci v ZPMV považuje za skandální, protože pojišťovna hospodaří s penězi svých pojištěnců. „Je samozřejmě otázkou, jestli o tom věděla nebo nevěděla správní rada,“ dodal.
Milion měsíčně za práci, přes 23 jako odchodné
Bývalý výkonný ředitel ZPMV Otakar Smolík dostal při odchodu 23,4 milionu, šéfka personálního oddělení Lýdie Jaroměřská téměř 21 milionů. „Výkonný ředitel ZPMV Otakar Smolík měl nárok na odchodné ve výši dvanáctinásobku průměrné měsíční mzdy, to jest 11 782 137 korun, a nárok na konkurenční doložku ve stejné výši,“ uvedla pojišťovna. Smolík tak měsíčně vydělával téměř milion, tedy zhruba stejně jako prezident a premiér dohromady.
„Pokud se potvrdí, že byly zcela neopodstatněně minulým vedením pojišťovny vypláceny mnohamilionové částky z veřejných prostředků, a to navíc v době, kdy zdravotní pojišťovna čelí vážným finančním problémům, jde o naprosto skandální a neomluvitelné selhání,“ napsal Vojtěch na síti X. Kontrolu hospodaření pojišťovny podle něj spolu s ministerstvem financí inicioval i jeho resort. „Ministerstvo zdravotnictví je připraveno podat trestní oznámení, aby byla vyvozena odpovědnost vůči všem, kteří se na tomto jednání podíleli,“ zdůraznil.
„Myslím, že je třeba prověřit, jestli tam nebyl spáchán trestný čin, například porušení povinnost při správě cizího majetku,“ uvedl Vojtěch a podotkl, že šlo nejen o odchodné, ale i konkurenční doložky nebo odměny. „Nemám nic proti tomu, aby když nějaká instituce, včetně zdravotní pojišťovny, funguje dobře, tak byl management ohodnocený přiměřenou odměnou,“ prohlásil a dodal, že v ZPMV byly ale vyšší než ve VZP, která má pětkrát víc pojištěnců.
Vysoké odchodné zajistil bývalý generální ředitel
Vysoké odchodné od ZPMV dostali mezi lety 2023 a loňskem také bývalá šéfka úseku kanceláře generálního ředitele Martina Brzobohatá ve výši 9,3 milionu a exporadkyně ředitele úseku výkonu Edita Vágnerová ve výši zhruba 6,1 milionu korun, píše server. Takové podmínky jim zajistil bývalý generální ředitel ZPMV David Kostka, který rezignoval ke konci dubna a dostal odchodné tři miliony, jak napsal iROZHLAS už dřív.
Kostka se k tomu odmítl vyjádřit, na žádost o vysvětlení nereagovali ani Smolík s Jaroměřskou. Nový generální ředitel ZPMV Ondřej Felix, který vede pojišťovnu od začátku května, post výkonného ředitele zrušil. Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.
V tuzemsku působí sedm zdravotních pojišťoven, ZPMV je s 1,354 miliony pojištěnců druhou největší. Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří letos se zhruba 560 miliardami korun. V posledních letech systém rozděluje více peněz, než vybere na pojistném či příspěvcích od státu za státní pojištěnce. Rozdíl čerpají pojišťovny z dřívějších rezerv. Ztrátově hospodařily v letech 2022 až 2024 všechny zdravotní pojišťovny v Česku. ZPMV vykázala v roce 2022 schodek 712 milionů korun, v roce 2023 to bylo 485 milionů a předloni 916 milionů.
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