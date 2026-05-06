Senát rozhodne o přerozdělení osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Senát bude rozhodovat o přerozdělení osmi miliard korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi zaměstnanecké a oborové pojišťovny. Koaliční návrh má stabilizovat systém zdravotního pojištění. Senátoři mají schvalovat také snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Změnu ale podpořil jen jeden ze tří senátních výborů, které úpravu projednávaly.
Horní parlamentní komora zřejmě kvůli novým předpisům EU zpřesní další novelu, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) souhlasil s úpravami předlohy, které doporučil senátní zdravotnický výbor.
Senát pravděpodobně potvrdí souhlas se svou novelou, která zavede doplňovací obecní volby. Změna má zamezit opozici v malých obcích vyvolávat odchodem z jejich místních zastupitelstev desítky nových voleb v naději, že se jí podaří získat většinu. Nově by se v doplňovacích volbách měly obsazovat jen opozicí uprázdněná křesla.
Senátoři mají rovněž volit politoložku a historičku Hanu Kubátovou, kterou nominoval prezident Petr Pavel, do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Rozjednat by měli senátorský návrh na ústavní zakotvení práva na platbu v hotovosti a na život off-line.