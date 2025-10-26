Paliativní péče u praktika. Lékaři se učí, jak pomoci pacientům důstojně dožít

Čtyřicet praktických lékařů pro dospělé a deset pediatrů prochází školením ministerstva zdravotnictví zaměřeným na péči o těžce nemocné pacienty v závěru života. Učí se rozpoznat okamžik, kdy léčba už nemůže nemoc vyléčit, a je čas zaměřit se na úlevu od bolesti, zpomalení průběhu nemoci a podporu psychické pohody pacienta i jeho blízkých.
Program má podle předsedy České společnosti paliativní medicíny Ondřeje Kopeckého posílit roli praktických lékařů v péči o pacienty se závažným onemocněním. Od února 2026 na něj naváže roční pilotní projekt v ordinacích, během kterého si lékaři nové přístupy vyzkoušejí přímo při práci s pacienty. Cílem je, aby se paliativní přístup stal do budoucna přirozenou součástí praxe každého praktického lékaře.
„Smrt je přirozené téma, kterému se v medicíně často vyhýbáme. Já ale chci být se svými pacienty i v této fázi života – doprovázet je až do konce,“ říká praktická lékařka Eva Šproch, která se školení účastní.
Projekt podle ní pomáhá doktorům získat jistotu při rozhovorech o prognóze a v rozhodování o dalším postupu péče. „Praktičtí lékaři často nevědí, kdy a jak téma paliativní péče s pacientem otevřít,“ přiznává.
Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba se školení zaměřuje nejen na klinické dovednosti, jako je například rozpoznání pacienta v závěru života, ale také na komunikaci, psychologické aspekty péče a sebepéči lékařů. Cílem je, aby praktičtí lékaři uměli pacienta v závěru života podpořit komplexně, po stránce fyzické i psychické. „Jde o dovednosti v léčbě symptomů, komunikaci i právních otázkách. Důležité je, aby se lékaři nebáli o těchto tématech mluvit a uměli propojit pacienta s potřebnými službami,“ dodává Kopecký.
Pilotní projekt ukáže, jak paliativní péče funguje v praxi
Na školení naváže roční pilotní projekt v ordinacích, během kterého si lékaři nové postupy vyzkoušejí přímo při práci s pacienty. „Pilotní projekt ověří dva klíčové postupy – pro včasné rozpoznání pacienta v závěru života a pro plánování jeho péče,“ upřesňuje místopředseda České společnosti paliativní medicíny Ondřej Sláma. Projekt má podle něj pomoci lékařům lépe koordinovat péči s rodinami i s poskytovateli hospicových a domácích služeb.
Vyhodnocení pilotního projektu v rámci programu Standardizace paliativní péče v Česku proběhne v roce 2027. Projekt bude sledovat, jak nové možnosti pomáhají lékařům v praxi a jak je vnímají samotní pacienti. Důležitým ukazatelem bude mimo jiné to, kolik lidí mohlo dožít doma, kolik využilo hospicovou péči a kolik zůstalo v nemocnici. „Tato data budou porovnána s kontrolní skupinou podobných pacientů, u kterých pilotní přístup zaveden nebude,“ dodává Sláma.
Návod pro práci s pacienty
Získané výsledky pak poslouží jako podklad pro doporučení, které by se mělo stát standardem péče praktických lékařů po celé zemi. Nepůjde o povinnost danou zákonem, ale o odborný návod, jak pacientům v závěru života poskytnout co nejvhodnější péči. Podle mluvčího resortu zdravotnictví Jakoba je důležité, aby díky doporučením přibývali lékaři, kteří umí poskytnout paliativní péči, případně aby věděli, na koho ze svých kolegů se můžou obrátit.
Ministerstvo projektem reaguje na stárnutí české populace a rostoucí počet chronicky nemocných, kteří v závěru života potřebují paliativní péči. Cílem je také snížit regionální rozdíly v její dostupnosti a zlepšit kvalitu péče ve všech krajích.