Paliativní péči podpoří evropský projekt. Zdravotníci mají hlavně vyhovět umírajícímu, řekl Válek

Pro více než polovinu umírajících by byla vhodná nějaká forma paliativní péče, tedy přístupu zaměřeného na zvyšování komfortu pacientů v závěru života i jejich rodin. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by zdravotníci a pečující měli v této situaci přihlédnout k tomu, co si sám pacient přeje. Podle předsedy České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Ondřeje Kopeckého nejsou nutná specializovaná lůžka v hospicích nebo nemocnicích pro všechny, potřebuje je jen asi pětina až šestina umírajících. Řekl to na úterní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví (MZd).