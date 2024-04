Jen třetina lidí chápe význam paliativní péče, ukázal průzkum

Paliativní péče znamená celkovou péči o nemocné, kteří se dostali do takového stádia, které se již nedá léčit. „Staráme se o to, aby se měli dobře, aby ta nemoc co nejmíň zlobila, aby měli služby, když docházejí síly. Můžou mít prognózu v řádu dlouhých měsíců nebo krátkých let,“ popsala vedoucí lékařka oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice Zuzana Křemenová.

Tým, který se o nemocné stará, sestává ze zdravotníků, sociálních pracovníků nebo i kaplanů. V Thomayerově nemocnici se o nevyléčitelně nemocné pacienty stará konziliární tým, který má dohromady 16 členů.