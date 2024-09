Centrum paliativní péče chce lidem připomenout, co je v životě skutečně důležité

Život takový, aby na jeho konci lidé ničeho nelitovali – tak zní téma nové kampaně Centra paliativní péče. Vyzývá, aby si lidé uvědomili, co je pro ně důležité dřív, než bude pozdě. Zároveň se snaží vyvrátit některé mýty o umírání.

„Chci takhle strávit většinu života?“ „Chci se trápit, dokud nás smrt nerozdělí?“ „Na tohle chci vzpomínat na smrtelné posteli?“ Takové otázky si pokládají postavy v reklamním spotu, který je součástí kampaně. Její tvůrci chtějí otevřít téma, jak uvažovat o blížící se smrti.

„Osmdesát procent Čechů říká, že by byli rádi, kdyby tyto informace dostali, že by byli rádi i za špatné zprávy o svém zdraví. Ale je někdy velmi těžké udělat ten první krok a říct si o ně,“ popsal zakladatel Centra paliativní péče Martin Loučka.

Diagnózu o blížícím se konci života se dozvěděl i Milan Voráček, který trpí rakovinou. „Polilo mě horko nebo zima, už si nepamatuju. To nejde popsat, to je takový pocit, že to nejde popsat,“ řekl. V nemocnici strávil s přestávkami dva měsíce, nyní se ale vrací domů za blízkými. „Mám pejska, kterého miluju, na vnoučka se těším, na svoji dceru samozřejmě a na podporu kamarádů,“ doplnil.

Voráček se navíc chystá oženit. „Letos v červenci jsem jí dal k narozeninám zásnubní prstýnek a tím to vlastně začalo. A nevěděl jsem, že umřu. Teď už to vím a ona si mě chce vzít. To je hezký příběh,“ řekl. Podobné příběhy mohou podle odborníků lidem pomoci uvědomit si, na čem jim skutečně záleží.