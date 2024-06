Součástí práce záchranné služby se stává i paliativní péče

Podle statistik si záchrannou službu volá každý druhý člověk na samém sklonku života. Pobyt v nemocnici už ale mnohdy nenese kýžený efekt. Jde o to, aby posádka sanitky dokázala vše potřebné zařídit u pacienta doma. Paliativní péče se tak stává součástí práce záchranné služby.

Bolesti nebo dušnost vážně nemocných často řeší s kolegy také ambasadorka projektu paliativní péče středočeské záchranky Zlata Smejkalová. Sama má osobní zkušenost. „U lidí, kteří už nebudou profitovat z toho, že by byli odvezeni do nemocnice, tak se jim poskytne komplexní péče doma. Ten drahý člověk, který mi odešel, což byla maminka, mohl umřít v klidu. Tam byla včasná paliace,“ uvedla.

Záchranáři vyjedou každý den ke stovce případů v závěru života. Ročně je to 36 tisíc. Je to více než k dopravním nehodám a resuscitacím dohromady.

Karlovarská záchranná služba se zapojila do projektu paliativní péče zhruba před rokem. „Výjezdové skupiny identifikovaly celkem 350 pacientů a z nich se podařilo 34 procentům poskytnout nějakou jinou formu péče, než je převoz do nemocnice,“ nastínil náměstek ředitele tamní záchranné služby David Peřan. „Týden i čtrnáct dní jsme na telefonu, řešíme jejich stesky a to vidím jako obrovské plus,“ dodává koordinátorka projektu paliativní péče karlovarské záchranky Věra Luhanová.

Ročně je jedenáct tisíc lidí v posledních třech dnech života převezeno do nemocnic, kde umírají. Což si většina nepřeje.