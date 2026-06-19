Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) na svém posledním zasedání v pondělí zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Na konec ratifikačního procesu upozornil server iRozhlas.cz.
Česko úmluvu Rady Evropy s opatřeními k prevenci a ochraně žen před násilím podepsalo v roce 2016. Tehdejší vláda s pokračováním ratifikačního procesu souhlasila v červnu 2023, Senát o půl roku později dokument neschválil a ratifikaci zastavil.
Konec procesu přijetí dohody vyplývá z vládního usnesení, na které upozornil iRozhlas.cz.
Podle odpůrců je úmluva nadbytečná, obsahuje genderovou ideologii, staví ženy proti mužům a Česko vše ve svém právu už má. Podle zastánců naopak přijetí dokumentu představuje závazek, že Česko služby pro potřebné zajistí a že násilí v zemi je nepřijatelné.
Obsah úmluvy a výjimky pro Česko
Babišova vláda v pondělí zrušila tři roky staré usnesení se souhlasem s ratifikací, které přijal kabinet Petra Fialy (ODS). Ten v příloze tehdy uvedl, že úmluva má sice chránit ženy, ale Česko stejnou ochranu zavede pro všechny oběti domácího násilí. Napsal také, že dokument nenařizuje upravit zemím rodinné právo a definici manželství či genderové identity. Vymínil si také výjimky, které se týkaly jurisdikce a toho, že Česko nebude muset udělovat povolení k pobytu týraným cizinkám.
V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy. Text zmiňuje, že do prevence by se měli zapojit i muži a chlapci. Pracovat by se mělo i s násilnými osobami.
Dokument odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Násilí vůči ženám vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci a poukazuje na to, že ženy bývají mnohem častěji obětí domácího a sexuálního násilí než muži i obětí masového znásilňování v ozbrojených konfliktech.
Babišova vláda před měsícem rozhodla o přesunu agendy lidských práv z gesce vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy pod ministerstva bez projednání se zaměstnanci, experty či lidskoprávními vládními radami. Problematiku rovnosti žen a mužů se rozhodla převést nejdřív na ministerstvo práce, nakonec ji přemísťuje pod resort spravedlnosti. Pět desítek odbornic a odborníků z rady vlády pro rovnost žen a mužů a z jejích pracovních výborů, kteří pracují pro stát bezplatně, už oznámilo podmíněnou rezignaci. Podle nich se agenda oslabuje a Česko od prosazování rovných šancí ustupuje. Své rozhodnutí se chystají expertky a experti oznámit v příštích dnech.
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