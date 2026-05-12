Vykázání z domova kvůli domácímu násilí bylo loni nejvíce od roku 2007


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie přikročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center ČR. Podle jejích zástupkyň nestačí poskytnout pomoc až v době vykázání, nutná je prevence.

Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči jinému. Nátlak nemusí být jen fyzický, ale také psychický, sexuální či ekonomický. Vykázání násilníka či násilnice má chránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Prodloužilo se z deseti na čtrnáct dnů.

„Potřebujeme, aby se oběti a rodiny dokázaly ozvat dřív a aby lidé, kterým se dítě svěří – například učitelé, školní psychologové nebo sociální pracovníci – uměli reagovat citlivě, bezpečně a bez bagatelizace,“ uvedla Martina Vojtíšková z asociace.

Při vykázání násilné osoby z domova poskytují pomoc obětem intervenční centra. Policie zákrokem loni před násilnými výpady ochránila 1743 dětí, 1619 žen a 262 mužů, celkem 3512 osob. Dalších 1745 dospělých a dětí se obrátilo na intervenční centra samo.

Podle Lucie Paprsteinové, vedoucí intervenčního centra v Ostravě, není jasné, co za nárůstem případů vykázání stojí. Důvodem ale podle ní může být to, že se pozice a postavení obětí domácího násilí mění, mají více informací o možnostech pomoci. „Získávají informace a to jim dodá sílu k tomu pomoc vyhledat,“ míní Paprsteinová.

Podle asociace zhruba třetinu dětí z rodin, kde policie vykazovala, už předtím evidovaly odbory sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). „Odborná pomoc se dostala pouze k 37 procentům dětí z ohrožených rodin,“ uvedla asociace. Podle ní se postup pomoci i její financování v krajích liší, pomáhající instituce nejsou propojené a služeb pro děti není dostatek.

Vykázání bylo loni 1640. „Z celkového počtu bylo 212 vykázání opakovaných,“ upřesnila Paprsteinová. V Ústeckém kraji asociace evidovala 240 vykázání, v Jihomoravském 225 a v Moravskoslezském 171. Nejvíc policie zasahovala v Karlovarském kraji, kde připadlo jedno vykázání na 3246 obyvatel. V Ústeckém kraji byl jeden zásah na 3473 obyvatel a v Olomouckém na 4288.

Nárůst bude pokračovat

Nárůst počtu vykázání bude podle asociace zřejmě pokračovat i v letošním roce. Za první čtvrtletí evidovala organizace podle Paprsteinové 474 vykázání. Loni to bylo za stejné období 402 vykázání a předloni 371 vykázání.

Nejméně vykázání bylo v prvních letech po jeho zavedení. V roce 2007 přikročila policie k 862 zásahům, v roce 2008 k 679 a v roce 2009 k 778. Zásahů postupně přibývalo. Jejich počet se pohyboval mezi zhruba 1260 a 1430.

Výraznější pokles pak nastal v letech covidové epidemie, kdy byly v nouzovém stavu zavřené školy, většina obchodů, restaurace, služby či sportovní a kulturní zařízení. Omezil se provoz úřadů i soudů. Fungovat dočasně nesměla ani velká část organizací na pomoc potřebným. V roce 2021 se odehrálo 960 vykázání. Předloni bylo zákroků 1496.

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) v úterý po jednání s fotbalovými funkcionáři oznámil, že založí pracovní skupinu k bezpečnosti při sportovních událostech. Zdůraznil, že se jedná o všechny sporty. Jako problematické považuje, že zatím neexistuje zákaz zahalování obličeje při sportovních akcích. Dříve během dne disciplinární komise kvůli sobotnímu nedohranému fotbalovému derby se Spartou potrestala klub Slavia pokutou 10 milionů korun, odehráním čtyř utkání bez přítomnosti diváků a kontumační prohrou 0:3.
Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
Policie varuje před dalším trikem podvodníků. Oběti se mohou zaplést do praní peněz

Pražská policie varovala před dalším způsobem, jak se pachatelé snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Pod záminkou zablokovaného účtu nebo toho, že účet vůbec nemají, za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o finance z falešných investic nebo podvodů a i za zmíněnou pomoc s jejich legalizací hrozí lidem až rok vězení, upozornil na webu policejní mluvčí Jan Daněk.
Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Policie odložila trestní oznámení na poslance Filipa Turka (za Motoristy) ze strany jeho bývalé přítelkyně, která ho vinila z letitého domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i ze znásilnění. Policisté věc odložili kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Rozhodnutí dosud není pravomocné, protože si proti němu žena podala stížnost.
VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
