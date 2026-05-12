Vykázání z domova kvůli domácímu násilí bylo loni nejvíce od roku 2007

Policie přikročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center ČR. Podle jejích zástupkyň nestačí poskytnout pomoc až v době vykázání, nutná je prevence.
Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči jinému. Nátlak nemusí být jen fyzický, ale také psychický, sexuální či ekonomický. Vykázání násilníka či násilnice má chránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Prodloužilo se z deseti na čtrnáct dnů.
„Potřebujeme, aby se oběti a rodiny dokázaly ozvat dřív a aby lidé, kterým se dítě svěří – například učitelé, školní psychologové nebo sociální pracovníci – uměli reagovat citlivě, bezpečně a bez bagatelizace,“ uvedla Martina Vojtíšková z asociace.
Při vykázání násilné osoby z domova poskytují pomoc obětem intervenční centra. Policie zákrokem loni před násilnými výpady ochránila 1743 dětí, 1619 žen a 262 mužů, celkem 3512 osob. Dalších 1745 dospělých a dětí se obrátilo na intervenční centra samo.
Podle Lucie Paprsteinové, vedoucí intervenčního centra v Ostravě, není jasné, co za nárůstem případů vykázání stojí. Důvodem ale podle ní může být to, že se pozice a postavení obětí domácího násilí mění, mají více informací o možnostech pomoci. „Získávají informace a to jim dodá sílu k tomu pomoc vyhledat,“ míní Paprsteinová.
Podle asociace zhruba třetinu dětí z rodin, kde policie vykazovala, už předtím evidovaly odbory sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). „Odborná pomoc se dostala pouze k 37 procentům dětí z ohrožených rodin,“ uvedla asociace. Podle ní se postup pomoci i její financování v krajích liší, pomáhající instituce nejsou propojené a služeb pro děti není dostatek.
Vykázání bylo loni 1640. „Z celkového počtu bylo 212 vykázání opakovaných,“ upřesnila Paprsteinová. V Ústeckém kraji asociace evidovala 240 vykázání, v Jihomoravském 225 a v Moravskoslezském 171. Nejvíc policie zasahovala v Karlovarském kraji, kde připadlo jedno vykázání na 3246 obyvatel. V Ústeckém kraji byl jeden zásah na 3473 obyvatel a v Olomouckém na 4288.
Nárůst bude pokračovat
Nárůst počtu vykázání bude podle asociace zřejmě pokračovat i v letošním roce. Za první čtvrtletí evidovala organizace podle Paprsteinové 474 vykázání. Loni to bylo za stejné období 402 vykázání a předloni 371 vykázání.
Nejméně vykázání bylo v prvních letech po jeho zavedení. V roce 2007 přikročila policie k 862 zásahům, v roce 2008 k 679 a v roce 2009 k 778. Zásahů postupně přibývalo. Jejich počet se pohyboval mezi zhruba 1260 a 1430.
Výraznější pokles pak nastal v letech covidové epidemie, kdy byly v nouzovém stavu zavřené školy, většina obchodů, restaurace, služby či sportovní a kulturní zařízení. Omezil se provoz úřadů i soudů. Fungovat dočasně nesměla ani velká část organizací na pomoc potřebným. V roce 2021 se odehrálo 960 vykázání. Předloni bylo zákroků 1496.