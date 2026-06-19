Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální

Premiérovi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi se nelíbí kauza kolem bytů pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa. Novinářům v průběhu evropského summitu řekl, že počká na Prokopovo vysvětlení, podle toho pak bude reagovat výbor ANO. Prokop následně hájil nákup bytů jako legální, za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil své tři družstevní byty, je připraven zaplatit pokutu.
Kandidát hnutí ANO na pražského primátora v pátek na tiskové konferenci, na níž vysvětloval své majetkové poměry, označil nákup bytu v projektu na Břevnově, který prověřuje policie v souvislosti s kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, za nešťastný. Ten v domě koupil sousední byt.
„Neuvedl jsem družstevní podíly v registru majetku na ministerstvu spravedlnosti. A změnil jsem to hned, jak jsem to zjistil. Neznalost zákona ale neomlouvá. A pokud se mnou bude zahájeno správní řízení, jsem samozřejmě připraven okamžitě zaplatit pokutu a nebudu se proti tomu odvolávat,“ řekl Prokop.
Své příjmy a příjmy manželky označil Prokop za nadstandardní. Na nemovitosti si vzal úvěry a hypotéky. Družstevní podíly neuvedl v majetkovém přiznání. Věří, že Pražané chtějí mít v čele člověka úspěšného, který nepotřebuje příjem primátora. Uvedl, že peníze získal z podnikání a obchodů na burze. Investování do bytů podle něj ukazuje na inteligenci.
„Zdůraznil bych, že byty (družstevní) jsme nekupovali od developera, ale od fyzických osob. Šlo o nákup od osob, které to koupily od developera a chtěly na tom vydělat,“ uvedl Prokop s tím, že hypotéku na jeden z bytů přiznal, stejně jako přiznává nájemné v daňovém přiznání a v majetkovém přiznání na magistrátu v rámci etického kodexu. Odmítl bližší styky s lidmi ze společnosti Finep, z jejíhož projektu některé jeho byty jsou.
Prokopovy nemovitosti a odvolání z funkce na magistrátu
Na fakt, že Prokop byty nepřiznal, upozornil ve středu server Seznam Zprávy. Politik k tomu dříve uvedl, že to bylo opomenutí a na byty zapomněl. Seznam Zprávy minulý týden také napsaly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole.
Vyšetřovatelé si ho podle serveru pozvali kvůli loňskému nákupu zmíněného čtyřpokojového bytu v nové rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. Navíc si koupil ještě tři zmíněné družstevní byty, které neuvedl v povinném majetkovém přiznání. Kromě toho vlastní i dům v Úvalech a byt na sídlišti Háje, uvedl server.
Prokop to v pátek označil za kampaň. „Prokop v čele Prahy je pro mnohé trnem v oku. Já jsem tuhle intenzivní kampaň proti mojí osobě čekal,“ řekl s tím, že ji ale neočekával tak brzo a s takovou intenzitou.
Pražští zastupitelé ve čtvrtek Prokopa odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Na jeho místo zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. Náměstek primátora Jaromír Beránek (Piráti) v pondělí na radě města předloží návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Zastupitelé ANO se svého kolegy zastali.