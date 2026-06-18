Pražští zastupitelé odvolali Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru


18. 6. 2026Aktualizovánopřed 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa (ANO) kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. Na jeho místo zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. V hlasování to podpořily všechny kluby kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Náměstek primátora Jaromír Beránek (Piráti) také v pondělí na radě města předloží návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Zastupitelé ANO se svého kolegy zastali.

Kandidát ANO na primátora Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů. Ve středu na to upozornily Seznam Zprávy. Prokop plánuje na páteční ráno tiskovou konferenci, kde chce situaci vysvětlit. Vysvětlení si od něj vyžádal i premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Návrh na odvolání podal po dohodě s dalšími kluby šéf zastupitelů Spolu Tomáš Portlík (ODS). „Nebudu hodnotit míru pochybení Ondřeje Prokopa. To není role politiků. Jeho odvolání navrhuji proto, že kontrolní výbor musí být symbolem důvěry a kontroly. Pokud se jeho předseda stane předmětem pochybností a mediální pozornosti, přestává výbor plnit svou roli,“ komentoval to. Prokopovi rozhodnutím zaniklo i členství ve výboru.

Zastupitel, poslanec a předseda Pirátů Zdeněk Hřib řekl, že politik ANO neměl ani odvahu dorazit na zastupitelstvo. „Z toho mi plyne, že z jeho pozice je to nevysvětlitelné. Neukázal se ani na středeční dozorčí radě dopravního podniku. Není jiná možnost, než Ondřeje Prokopa dnes (ve čtvrtek) odvolat,“ argumentoval.

Kandidát na pražského primátora Prokop nepřiznal vlastnictví tří bytů, píší Seznam Zprávy
Ondřej Prokop (ANO)

Zastupitelé ANO se Prokopa zastali

Prokopa se zastali zastupitelé ANO, podle Martina Benkoviče již nyní řešené byty přiznal v majetkovém přiznání pro město za rok 2023. „Kdyby někoho třeba napadlo i toto zpochybňovat, myslím, že se dá ověřit i digitální stopa,“ řekl. Jeho kolega z hnutí Hušbauer uvedl, že pokud je podezření na pochybení, mají ho posoudit příslušné orgány. Před rozhodováním bylo podle něj namístě počkat na Prokopovo vysvětlení. „Mně by přišlo fér nedělat součet bez hostinského a počkat si na to, jak to vysvětlí, sám jsem na to zvědav,“ řekl zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Předseda Prahy Sobě Adam Scheinherr neúspěšně navrhl, aby zastupitelstvo doporučilo radě odvolat Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. To sice zastupitelé neodhlasovali, ale Beránek podle svých slov příští pondělí odvolání tak jako tak navrhne. Hřib pak neuspěl s návrhem, aby město nechalo prověřit pravost Prokopova majetkového přiznání za rok 2023, ve kterém byty přiznal.

Praha 3 prověřuje podnájem v bytě šéfky Úřadu vlády, píše Deník N
Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha

Prokopovy nemovitosti

Prokop si podle Seznam Zpráv loni pořídil čtyřpokojový byt v nové rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. Navíc si koupil ještě další tři družstevní byty, které však neuvedl v povinném majetkovém přiznání. Kromě toho ještě vlastní dům v Úvalech a byt na sídlišti Háje, uvedl server. Seznam Zprávy minulý týden také napsaly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.

Kvůli nájemnímu bytu čelí v posledních dnech kritice i jedna z Babišových nejbližších spolupracovnic, vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Byt v Praze 3 o rozloze 70 metrů čtverečních si od městské části její rodina pronajímá za netržní nájemné, podle Deníku N za něj platí asi jedenáct tisíc korun měsíčně. Vysoká státní úřednice je v něm evidovaná, ale nebydlí v něm a využívají ho dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Rada třetí městské části se příští týden bude zabývat tím, zda tím Bartha neporušila smluvní pravidla pronájmu.

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