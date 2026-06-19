Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory


19. 6. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V Praze tento týden se zpožděním oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se v pátek zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku (DPP) či stavebních firem. Přípravné práce na nové etapě začaly v dubnu poté, co DPP podepsal smlouvu za asi třicet miliard korun bez DPH se sdružením vedeným firmou Subterra. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022, druhý úsek měl přímo navazovat. Zpoždění více než 2,5 roku nabral kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu (ÚOHS). Nyní DPP počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka (Piráti) by podnik měl do říjnových voleb začít soutěžit pokračování linky směrem do Písnice.

Na hlavním staveništi na křižovatce ulic Libušská a Kunratická podle informací podniku tento týden začaly stavební práce na hloubení portálu přístupového tunelu pro ražbu budoucí stanice Nové Dvory. Ta začne v druhé polovině srpna. „V minulých týdnech jsme zahájili přípravné práce na zařízení staveniště pro stanici Nové Dvory, která má téměř čtyřicet tisíc metrů čtverečních,“ upřesnil stavbyvedoucí společnosti HOCHTIEF CZ Radek Kozubík.

Stavaři dále v tomto úseku stavby vyrazí tunely od Písnice až po stanici Olbrachtova a vybudují tři stanice s pracovními názvy Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Poté bude potřeba vybudovat ještě stanice označované jako Libuš, Písnice a Depo Písnice. Ředitel projekční firmy Metroprojekt Vladimír Seidl v pátek sdělil, že společnost v květnu odevzdala dokumentaci pro stanici Libuš, takže by se teoreticky dalo stihnout ji postavit do zprovoznění první části linky. Jela by tak z Pankráce nikoliv jen na Nové Dvory, ale až do Libuše. „Soutěž na další pokračování by měla být vyhlášena do voleb,“ uvedl Beránek.

Zpoždění kvůli řízením u antimonopolního úřadu

Druhá část linky se měla původně začít stavět v říjnu 2023, nabrala však velké zpoždění kvůli řízením u ÚOHS. „Tady se ukázalo, že neúspěšný uchazeč skutečně využije všech možných a nemožných cest, aby zabránil tomu, aby se to stalo bez něj,“ okomentoval v pátek předseda dozorčí rady DPP a bývalý pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že Piráti budou pravděpodobně v září navrhovat ve sněmovně novelu zákona o veřejných zakázkách, která by měla podobným scénářům do budoucna zabránit.

Předseda opoziční Prahy Sobě a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr kritizoval zpoždění v přípravě stavby. „Připravenou veřejnou zakázku dostala současná koalice hotovou v mašličkách díky mé práci během minulého volebního období. Je škoda, že její dotažení pak současné koalici zabralo celé volební období,“ uvedl.

Zahájení stavby ocenil starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). „Výstavba metra D je naprosto klíčovou strategickou součástí rozvoje Prahy, přínos je nejen pro obyvatele Prahy 4, ale pro celou jihovýchodní a jižní část metropole,“ řekl.

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Stanice Olbrachtova na budoucí lince metra D

Názvy stanic

Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče, které nyní DPP hledá v tendru. Výsledek by měl být podle ředitele podniku Ladislava Urbánka znám v roce 2028. Vedle úseku z Pankráce do Písnice je v plánu také prodloužení linky z Pankráce na náměstí Míru a výhledově město plánuje její vedení až na náměstí Republiky.

Na úrovni vedení města se debatuje o pojmenování stanic nové linky. Magistrátní místopisná komise nedávno doporučila, aby se názvy oproti dosud pracovně používaným změnily u stanic Náměstí Bratří Synků, Olbrachtova, Nové Dvory a Písnice, a to na Nusle, Ryšánka, Tempo a Sídliště Písnice. Názvy Libuš, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Pankrác a Náměstí Míru mají zůstat.

Konečná stanice nové linky na jihu města je nyní označována jako Depo Písnice, o té komise zatím nerozhodla. V červenci by o názvech měla rozhodovat rada města.

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Výstavba metra linky D

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