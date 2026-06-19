V Sherwoodu odumřel tisíciletý dub Robina Hooda


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24, BBC, RSPB, ČTK

Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi je mrtvý. Shodují se na tom britští odborníci, podle nichž stromu starému až 1200 let na jaře poprvé v jeho dějinách nevyrašily vůbec žádné nové listy. Velký strom, za nímž se do lesa ve středoanglickém hrabství Nottinghamshire vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům v Británii, píší britská média.

Říká se mu Major Oak a už jen to, že má vlastní jméno, naznačuje jeho důležitost. Majestátní dub je starý možná až dvanáct set let a jeho jeho kmen má obvod asi deset metrů. Rostl v lese Sherwood v hrabství Nottinghamshire v Anglii – tedy přesně v místech, kde podle legend žil slavný lupič Robin Hood.

Smrt stromu oznámila Královská společnost pro ochranu ptactva (RSPB), tedy nadace, která se stará o Sherwoodský les. Zatím nezná příčinu odumření. Pravděpodobně jde o kombinaci více faktorů: vedle obtíží spojených s jeho značným stářím mohly přispět „dobře míněné strukturální zásahy a velké množství lidské aktivity“ v okolí stromu, jehož strukturu zpevňovaly podpěry a lana.

Nedávné průzkumy v místě, provedené ve spolupráci s předními britskými půdními vědci a odborníky na arboristiku (neboli vědu o stromech), odhalily, že půda byla extrémně tvrdá a bez života a že kořenový systém byl mnohem menší a slabší, než naznačovaly dřívější snímky.

Právě tato kombinace nekvalitní půdy, lidských zásahů a oslabeného kořenového systému byla zřejmě hlavním faktorem úpadku Major Oak. Na kondici dubu podle botaniků nepřidaly ani projevy klimatických změn, jimiž v posledních letech byla sucha a vlny veder.

Tak obří rostlina potřebovala enormní množství vody. Strom velikosti tohoto sherwoodského dubu za den spotřebuje až 600 litrů, v létě a horku ještě víc. Nemá-li tekutiny dostatek, omezuje pak svoje další funkce.

Dub Robina Hooda v době, kdy byl ještě zelený
Zdroj: RSPB

Legenda žije i po smrti

Mrtvý strom zůstane na svém místě jako přírodní monument, dodala RSPB. Strom má totiž podle ní nejen hodnotu přírodní památky, ale současně i historické.

Dub a celý Sherwoodský les je oblíbený především kvůli spojení s Robinem Hoodem, legendární postavou lidového lupiče, který ve hvozdu údajně žil ve 13. století. Nejčastěji legendy tvrdí, že Robin Hood byl zchudlý šlechtic, který bohatým bral a chudým dával a les používal jako úkryt před svým úhlavním nepřítelem, šerifem z Nottinghamu. Podle pověstí se skrýval přímo ve vykotlaném kmeni zmíněného dubu, v některých verzích příběhu si u dubu nebo v jeho větvích organizoval schůzky se svými spolulupiči.

Robin Hood by dnes dostal dva roky s podmínkou
Eurobankovka

Přestože životní pouť Major Oaku je u konce, jeho příběh zdaleka nekončí. Z žaludů a řízků tohoto stromu totiž už vyrostly mladé stromky a ekologové zvažují další plány do budoucna. „Mladé stromky Major Oak jsou vysazeny po celém světě, a proto plánujeme opatření, která zajistí, že jeho potomci porostou a budou produkovat vlastní žaludy – a legendy – po celá staletí,“ uvedla RSPB.

Potomek Major Oaku
Zdroj: RSPB

Les, který se kdysi rozkládal na ploše kolem čtyřiceti tisíc hektarů mezi hrabstvím Nottinghamshire a městem Sheffield, se od středověku výrazně zmenšil. Dnes jeho hlavní část roste na několika stovkách hektarů jihovýchodně od Sheffieldu a ochranáři vyvíjejí aktivity nutné podle nich k tomu, aby les se stovky let starými duby zcela nezmizel.

Výběr redakce

Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

10:18AktualizovánoPrávě teď
Policie obvinila několik lidí kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

Policie obvinila několik lidí kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

09:39Aktualizovánopřed 12 mminutami
Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální

Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální

10:01Aktualizovánopřed 25 mminutami
Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

07:49Aktualizovánopřed 30 mminutami
Česko letos dvě procenta HDP na obranu nesplní, řekl Babiš

Česko letos dvě procenta HDP na obranu nesplní, řekl Babiš

08:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie střelbu na Berounsku prověřuje jako pokus o vraždu a nebezpečné vyhrožování

Policie střelbu na Berounsku prověřuje jako pokus o vraždu a nebezpečné vyhrožování

před 1 hhodinou
Unijní lídři prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců, uvedla mluvčí Costy

Unijní lídři prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců, uvedla mluvčí Costy

00:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Spojenci Ukrajiny jí v Bruselu přislíbili další pomoc za miliardy dolarů

Spojenci Ukrajiny jí v Bruselu přislíbili další pomoc za miliardy dolarů

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

V Sherwoodu odumřel tisíciletý dub Robina Hooda

Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi je mrtvý. Shodují se na tom britští odborníci, podle nichž stromu starému až 1200 let na jaře poprvé v jeho dějinách nevyrašily vůbec žádné nové listy. Velký strom, za nímž se do lesa ve středoanglickém hrabství Nottinghamshire vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům v Británii, píší britská média.
před 11 mminutami

Rusko chce vyvrtat masivní díru na Sibiři. Doufá, že tam najde nekonečnou ropu

Ruští vědci se vrátili k v podstatě opuštěné hypotéze, že ropa vzniká v nitru planety bez přítomnosti živých organismů. A začnou proto už brzy vrtat do hloubky několika kilometrů, aby se pokusili tam tuto ropu najít.
před 3 hhodinami

Vitamin C může hrát zásadní roli v neutralizaci uzenin

Konzumace potravin, které obsahují vitamin C, by měla mít nečekaně vysoký efekt při snižování negativních vlivů, které má konzumace uzenin na člověka. Naznačují to výsledky vědeckého modelu.
před 18 hhodinami

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV ve Spojeném království podle nové studie výrazně snížilo počty úmrtí na rakovinu děložního čípku u mladých žen. Mezi lety 2020 a 2024 tam nebylo ve věkové skupině 20 až 24 let zaznamenáno žádné úmrtí na tento druh rakoviny.
před 18 hhodinami

Vlny veder odsávají z těla vodu. Praktičtí lékaři radí, jak ji doplnit

Přijít o kritické množství vody v těle je při horku nebezpečně snadné. A má to závažné zdravotní dopady, varují odborníci. Sdružení praktických lékařů a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP radí, jak nastávající vlnu veder přežít ve zdraví.
před 20 hhodinami

Mor poprvé zabíjel na Sibiři. Vědci našli osady, které smetl před více než pěti tisíci lety

Mor zabíjel lidi mnohem dříve, než se vědci domnívali. Odhalili teď stopy zatím neznámého kmenu této nemoci, která ničila osady lovců a sběračů na Sibiři před 5500 lety, Nová studie současně naznačuje, jak se lidé mohli těmito bakteriemi nakazit.
před 22 hhodinami

Víkendová vlna veder přinese do Evropy i čtyřicítky, do Česka zřejmě i bouřky

Závěr týdne přinese do Česka teploty kolem 36 stupňů, v mnoha částech Evropy se ale už připravují na mnohem horší dopady – dlouhou vlnu veder, která se může táhnout řadu dní a může obsahovat i takzvané supertropické noci.
včera v 10:40

Znečištění vzduchu krade na Slovensku lidem až dva roky života. Grafika ukazuje, kde je nejhůř

Znečištění vzduchu má podle nového slovenského výzkumu značný dopad na lidské zdraví. Tam, kde je nejhorší vzduch k dýchání, nejvíce klesá očekávaná délka života, ukázala studie slovenských akademiků.
17. 6. 2026
Načítání...