V Sherwoodu odumřel tisíciletý dub Robina Hooda

Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi je mrtvý. Shodují se na tom britští odborníci, podle nichž stromu starému až 1200 let na jaře poprvé v jeho dějinách nevyrašily vůbec žádné nové listy. Velký strom, za nímž se do lesa ve středoanglickém hrabství Nottinghamshire vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům v Británii, píší britská média.
Říká se mu Major Oak a už jen to, že má vlastní jméno, naznačuje jeho důležitost. Majestátní dub je starý možná až dvanáct set let a jeho jeho kmen má obvod asi deset metrů. Rostl v lese Sherwood v hrabství Nottinghamshire v Anglii – tedy přesně v místech, kde podle legend žil slavný lupič Robin Hood.
Smrt stromu oznámila Královská společnost pro ochranu ptactva (RSPB), tedy nadace, která se stará o Sherwoodský les. Zatím nezná příčinu odumření. Pravděpodobně jde o kombinaci více faktorů: vedle obtíží spojených s jeho značným stářím mohly přispět „dobře míněné strukturální zásahy a velké množství lidské aktivity“ v okolí stromu, jehož strukturu zpevňovaly podpěry a lana.
Nedávné průzkumy v místě, provedené ve spolupráci s předními britskými půdními vědci a odborníky na arboristiku (neboli vědu o stromech), odhalily, že půda byla extrémně tvrdá a bez života a že kořenový systém byl mnohem menší a slabší, než naznačovaly dřívější snímky.
Právě tato kombinace nekvalitní půdy, lidských zásahů a oslabeného kořenového systému byla zřejmě hlavním faktorem úpadku Major Oak. Na kondici dubu podle botaniků nepřidaly ani projevy klimatických změn, jimiž v posledních letech byla sucha a vlny veder.
Tak obří rostlina potřebovala enormní množství vody. Strom velikosti tohoto sherwoodského dubu za den spotřebuje až 600 litrů, v létě a horku ještě víc. Nemá-li tekutiny dostatek, omezuje pak svoje další funkce.
Legenda žije i po smrti
Mrtvý strom zůstane na svém místě jako přírodní monument, dodala RSPB. Strom má totiž podle ní nejen hodnotu přírodní památky, ale současně i historické.
Dub a celý Sherwoodský les je oblíbený především kvůli spojení s Robinem Hoodem, legendární postavou lidového lupiče, který ve hvozdu údajně žil ve 13. století. Nejčastěji legendy tvrdí, že Robin Hood byl zchudlý šlechtic, který bohatým bral a chudým dával a les používal jako úkryt před svým úhlavním nepřítelem, šerifem z Nottinghamu. Podle pověstí se skrýval přímo ve vykotlaném kmeni zmíněného dubu, v některých verzích příběhu si u dubu nebo v jeho větvích organizoval schůzky se svými spolulupiči.
Přestože životní pouť Major Oaku je u konce, jeho příběh zdaleka nekončí. Z žaludů a řízků tohoto stromu totiž už vyrostly mladé stromky a ekologové zvažují další plány do budoucna. „Mladé stromky Major Oak jsou vysazeny po celém světě, a proto plánujeme opatření, která zajistí, že jeho potomci porostou a budou produkovat vlastní žaludy – a legendy – po celá staletí,“ uvedla RSPB.
Les, který se kdysi rozkládal na ploše kolem čtyřiceti tisíc hektarů mezi hrabstvím Nottinghamshire a městem Sheffield, se od středověku výrazně zmenšil. Dnes jeho hlavní část roste na několika stovkách hektarů jihovýchodně od Sheffieldu a ochranáři vyvíjejí aktivity nutné podle nich k tomu, aby les se stovky let starými duby zcela nezmizel.