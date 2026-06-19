Policie v sedmi zemích včetně Česka rozbila síť teroristů napojených na Islámský stát


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie v sedmi evropských zemích včetně Česka provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát – Chorásán (ISKP), což je větev hnutí Islámský stát působící převážně ve Střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí, a pozatýkali několik osob, uvedla v pátek evropská policejní agentura Europol. Na akci se podílel také americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Sítě ISKP působící v Evropě představují podle Europolu zásadní bezpečnostní riziko. Policejní útvary z Německa, Itálie, Španělska, Belgie, Finska, Irska a Česka díky rychlé výměně zpravodajských informací dokázaly identifikovat možné členy ISKP či dalších spřízněných sítí, kteří byli usazeni v evropských zemích.

Na operaci se podíleli specialisté na kybernetické zločiny, kteří pomáhali rozkrýt financování teroristických buněk prostřednictvím kryptoměn. Evropští experti na hospodářskou kriminalitu pak přispěli k analýze finančních toků umožňujících fungování sítí přímo v Evropě.

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Operace se konala první červnový týden a spolupracující bezpečnostní složky si při ní vyměnily na sto gigabytů informací. Identifikace podezřelých přispěla k pokroku několika velmi důležitých vyšetřování, uvedl Europol.

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