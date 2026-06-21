Upraví se síť porodnic, zůstat mají ty s víc porody, řekl Vojtěch


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat oddělení či zařízení s více než šesti sty porody ročně, řekl v Nedělní debatě ČT ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle šéfky poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové by zdravotnickou síť měl nastavit stát tak, aby péče byla v regionech dostupná. Debaty o zdravotnictví se účastnil také ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Ján Dudra a senátor a kardiochirurg Jan Pirk (nestr., klub ODS a TOP 09).

Loni se v tuzemsku podle předběžných údajů statistického úřadu narodilo 77 600 dětí. Je to nejméně od roku 1806, od něhož je počet narozených k dispozici. Seniorů naopak přibývá. Podle projekce statistiků bylo v Česku předloni asi 494 tisíc lidí nad osmdesát let, v roce 2041 by jich mohlo být přes 871 tisíc.

„Máme tady trend nejnižší porodnosti od osmnáctého století, což se samozřejmě projeví na síti gynekologicko-porodnických oddělení i pediatrických oddělení, protože prostě není možné, abychom tady měli porodnice, které dělají 150, 200 porodů za rok. To je nebezpečné pro rodičky i pro miminka,“ uvedl Vojtěch. Řekl, že podle odborné společnosti by v zařízení mělo být ročně aspoň šest set porodů, aby lékaři měli dostatek praxe.

Podle Vojtěcha je kvůli stárnutí pak nutné pozměnit i ostatní zdravotní péči. „Do roku 2040 se počet lidí nad osmdesát let zdvojnásobí. Budou mít více přidružených nemocí. Bude potřeba zajistit následnou péči,“ uvedl ministr. Dodal, že podle propočtů by do roku 2035 až 2040 mělo v tuzemsku vzniknout 9500 následných lůžek a změnit by se na ně měla nevytížená akutní lůžka.

Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje
Ilustrační foto

Náročná péče se soustředí nyní do specializovaných center, třeba onkologických. Zdravotní pojišťovny tak ruší smlouvy se zařízeními bez potřebného počtu výkonů, popsal ministr.

Podle Šebelové by síť měl nastavovat stát. Úpravy označila za obrovské politikum. Kraje se často staví proti změnám ve svých nemocnicích. „Když budete něco navrhovat, je to o tom, aby to hejtmani akceptovali. Jinak je populistické v roli hejtmana za ANO říkat, že žádná péče omezována nebude, a ministerstvo bude říkat, že budete navrhovat tyto kroky,“ uvedla Šebelová. Podle ní má být péče nastavena tak, aby byla dostupná i v regionech.

Vojtěch podotkl, že stát spravuje fakultní nemocnice, ne krajské, městské či soukromé. Nastavení sítě tak musí koordinovat zdravotní pojišťovny, míní ministr.

Menší porodnice se přetahují o rodičky ve snaze zachránit provoz
Ilustrační foto (porodnice v Českém Krumlově)

Šéf Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dudra poukázal na to, že se stárnutím budou potřeba i akutní lůžka. „Musíme si uvědomit, že ten osmdesátník nebude potřebovat jen následnou péči, ale i operaci srdce či žlučníku. Bezbřehé rušení kapacit akutních lůžek není cesta,“ uvedl Dudra. Podle Vojtěcha zdravotní pojišťovny s nemocnicemi o restrukturalizačních plánech diskutují.

O úpravě sítě porodnic se v Česku debatuje už léta. Podle údajů z minulých let bylo ve 12 z 94 porodnic méně než pět set porodů za rok.

Do zdravotnictví půjde víc peněz, Vojtěch chce vyrovnané příjmy a výdaje
Zdravotnictví, ilustrační foto

Přesun protidrogové agendy pod ministerstvo

Tématem byly i přesuny agend z Úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. V tomto případě hovořili o přesunu protidrogové politiky pod resort zdravotnictví. Vojtěch zmínil, že nadresortnost zůstane zachována. Podle něj se změní to, že problematika bude spadat pod resort, který ji má v gesci.

„Máme jako ministerstvo zdravotnictví z pohledu kompetenčního zákona otázku návykových látek na starosti. A myslím si, že to je něco, co může zefektivnit v některých oblastech práci třeba i ve spolupráci s ÚZIS z hlediska dat, která teď sbíráme ohledně kratomu, která předtím nebyla,“ zmínil Vojtěch.

To, co se nemění, je podle něj Rada vlády pro koordinaci boje proti závislostem, v jejíž čele stojí premiér, jsou tam ministři, zástupci neziskových organizací či adiktologických služeb. Dodal také, že resort chce dále podporovat adiktologické služby, dotovat neziskové organizace, které se tomu věnují.

Šebelová řekla, že s tím nemůže souhlasit. Zásadní otázkou podle ní také je, proč se vláda rozhodla k takovému kroku přistoupit, ale to nikdo podle ní neví. Sama se domnívá, že záměrem vlády Andreje Babiše (ANO) je rozprášit lidskoprávní agendu.

Na resort práce se přesune deset pracovníků, kteří se věnují agendě Romů a postižených
Tünde Bartha

„A při tom omylem, a teď to už nechtějí vzít zpátky, nesmyslně a nelogicky, bez konzultace s odborníky, (...) převedli tu agendu pod ministerstvo zdravotnictví, kde za mě nemá co dělat,“ poukázala s tím, že konkrétně problematika drog je nadresortní a týká se i trestněprávních či sociálních věcí.

Ministerstvo na to podle ní nemá kompetenci a časovou ani personální kapacitu. Národní protidrogový koordinátor podle ní také skončí bezzubý, protože nebude mít za sebou daný aparát.

Dudra dodal, že přesun agend je senzitivní politické téma. V této souvislosti zmínil, že nemocnice může být také vnímaná jako instituce, která má omezené nástroje. Její role ale může být daleko širší a efektivnější.

„V případě adiktologie může poskytnout multidisciplinární týmy, které pečují o toho pacienta. Může poskytnout psychiatra, může poskytnout psychologa, psychoterapeuta. Z pohledu nemocnice to vnímám jako příležitost, kde nemocnice může do téhle velmi citlivé a senzitivní problematiky vstoupit velmi pozitivně,“ podotkl.

Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory
Stávka pracovníků Úřadu vlády

Senátor Pirk podotkl, že jej zarazilo to, že premiér Babiš uklidňoval zaměstnance, že se nic nezmění. „Ale v tom případě nevím, proč se ta změna dělá. Změnu dělám, když chci něco vylepšit,“ poukázal.

Nyní si netroufá říct, zda to vede k lepšímu. Zmínil ale, že s drogami se musí něco dělat. „Ten legislativní proces byl tak zkostnatělý, že než jsme schválili nový zákon, tak už vymysleli novou látku,“ poukázal s tím, že nyní se tak snad již dít nebude.

Výběr redakce

Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty

Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty

16:16Aktualizovánopřed 6 mminutami
Na podporu veřejnoprávních médií demonstrují lidé v Praze u České televize

ŽivěNa podporu veřejnoprávních médií demonstrují lidé v Praze u České televize

16:53Aktualizovánopřed 11 mminutami
Českem prochází další vlna bouřek

Českem prochází další vlna bouřek

09:24Aktualizovánopřed 49 mminutami
Upraví se síť porodnic, zůstat mají ty s víc porody, řekl Vojtěch

Upraví se síť porodnic, zůstat mají ty s víc porody, řekl Vojtěch

před 1 hhodinou
Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

14:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Podcenění obrany může skončit tragédií, musíme se o tom bavit, míní Řehka

Podcenění obrany může skončit tragédií, musíme se o tom bavit, míní Řehka

před 10 hhodinami
Izrael navzdory příměří zaútočil na jižní Libanon, úřady hlásí oběti

Izrael navzdory příměří zaútočil na jižní Libanon, úřady hlásí oběti

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, armáda USA to popřela

Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, armáda USA to popřela

včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty

Policie na Rokycansku pátrala po osmnácti parašutistech, kteří vlivem nepříznivého počasí museli nouzově přistát. Čtyři z nich jsou podle záchranářů vážně zranění. Informovali o tom zástupci záchranných složek.
16:16Aktualizovánopřed 6 mminutami

ŽivěNa podporu veřejnoprávních médií demonstrují lidé v Praze u České televize

Před sídlo České televize (ČT) na Kavčích horách v Praze přišli lidé na podporu veřejnoprávních médií. Chvíli po čtvrté hodině odpoledne vyrazili pochodem z Pražského povstání. Protestující nesouhlasí s úmyslem vlády převést financování České televize a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet.
16:53Aktualizovánopřed 11 mminutami

Upraví se síť porodnic, zůstat mají ty s víc porody, řekl Vojtěch

Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat oddělení či zařízení s více než šesti sty porody ročně, řekl v Nedělní debatě ČT ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle šéfky poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové by zdravotnickou síť měl nastavit stát tak, aby péče byla v regionech dostupná. Debaty o zdravotnictví se účastnil také ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Ján Dudra a senátor a kardiochirurg Jan Pirk (nestr., klub ODS a TOP 09).
před 1 hhodinou

Sledujte v mapě, jak padají teplotní rekordy

V Česku o víkendu převládají teploty, které jsou spojené spíše s červencem. Až do pondělního večera trvá varování před vysokými teplotami. Už od pátku padají teplotní rekordy.
19. 6. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

Je evidentní, že vláda chce šlápnout médiím veřejné služby na krk, uvedl bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) v Nedělní debatě. Podle něj tomu proces okolo vládního návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu napovídá. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) novelu hájí, ale kritizuje dosavadní komunikaci ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy). Diskuzi moderoval Martin Řezníček.
14:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Prvně vyřešíme penze náročných profesí, pak strop důchodového věku, prohlásil Babiš

Vláda se nejdřív zaměří na nastavení důchodů pro náročné profese, až poté na strop důchodového věku na 65 let, vyplývá z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) v rozhovoru na CNN Prima News. Ministerstvo práce původně navrhovalo, že se věk nástupu do penze zmrazí od příštího roku a náročné profese vyřeší zákon od roku 2028. Strop věku a úpravy dřívějších penzí pro lidi s rizikem slíbila Babišova vláda v programovém prohlášení.
před 3 hhodinami

Prezident Pavel v Ležákách varoval před podceňováním hrozeb

Společnost by podle prezidenta Petra Pavla měla věnovat pozornost příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, a nepodceňovat hrozby. Řekl to v neděli v místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku na vzpomínkové akci k výročí vyhlazení obce nacisty. Němci ji před 84 lety vypálili a obyvatele vyvraždili.
10:32Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Nová pravidla pro mobily ve školách mají začít platit od září 2027, uvedl Babiš

Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla dle premiéra Andreje Babiše (ANO) začít platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který Babiš podepsal s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) a který v pondělí nahraje do systému. Babiš to řekl ve videu na svých sociálních sítích. Už minulý týden uvedl, že návrh by měl přinést zákaz používání telefonů ve školách. Nyní může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol.
před 7 hhodinami
Načítání...