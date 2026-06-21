Upraví se síť porodnic, zůstat mají ty s víc porody, řekl Vojtěch

Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat oddělení či zařízení s více než šesti sty porody ročně, řekl v Nedělní debatě ČT ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle šéfky poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové by zdravotnickou síť měl nastavit stát tak, aby péče byla v regionech dostupná. Debaty o zdravotnictví se účastnil také ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Ján Dudra a senátor a kardiochirurg Jan Pirk (nestr., klub ODS a TOP 09).
Loni se v tuzemsku podle předběžných údajů statistického úřadu narodilo 77 600 dětí. Je to nejméně od roku 1806, od něhož je počet narozených k dispozici. Seniorů naopak přibývá. Podle projekce statistiků bylo v Česku předloni asi 494 tisíc lidí nad osmdesát let, v roce 2041 by jich mohlo být přes 871 tisíc.
„Máme tady trend nejnižší porodnosti od osmnáctého století, což se samozřejmě projeví na síti gynekologicko-porodnických oddělení i pediatrických oddělení, protože prostě není možné, abychom tady měli porodnice, které dělají 150, 200 porodů za rok. To je nebezpečné pro rodičky i pro miminka,“ uvedl Vojtěch. Řekl, že podle odborné společnosti by v zařízení mělo být ročně aspoň šest set porodů, aby lékaři měli dostatek praxe.
Podle Vojtěcha je kvůli stárnutí pak nutné pozměnit i ostatní zdravotní péči. „Do roku 2040 se počet lidí nad osmdesát let zdvojnásobí. Budou mít více přidružených nemocí. Bude potřeba zajistit následnou péči,“ uvedl ministr. Dodal, že podle propočtů by do roku 2035 až 2040 mělo v tuzemsku vzniknout 9500 následných lůžek a změnit by se na ně měla nevytížená akutní lůžka.
Náročná péče se soustředí nyní do specializovaných center, třeba onkologických. Zdravotní pojišťovny tak ruší smlouvy se zařízeními bez potřebného počtu výkonů, popsal ministr.
Podle Šebelové by síť měl nastavovat stát. Úpravy označila za obrovské politikum. Kraje se často staví proti změnám ve svých nemocnicích. „Když budete něco navrhovat, je to o tom, aby to hejtmani akceptovali. Jinak je populistické v roli hejtmana za ANO říkat, že žádná péče omezována nebude, a ministerstvo bude říkat, že budete navrhovat tyto kroky,“ uvedla Šebelová. Podle ní má být péče nastavena tak, aby byla dostupná i v regionech.
Vojtěch podotkl, že stát spravuje fakultní nemocnice, ne krajské, městské či soukromé. Nastavení sítě tak musí koordinovat zdravotní pojišťovny, míní ministr.
Šéf Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dudra poukázal na to, že se stárnutím budou potřeba i akutní lůžka. „Musíme si uvědomit, že ten osmdesátník nebude potřebovat jen následnou péči, ale i operaci srdce či žlučníku. Bezbřehé rušení kapacit akutních lůžek není cesta,“ uvedl Dudra. Podle Vojtěcha zdravotní pojišťovny s nemocnicemi o restrukturalizačních plánech diskutují.
O úpravě sítě porodnic se v Česku debatuje už léta. Podle údajů z minulých let bylo ve 12 z 94 porodnic méně než pět set porodů za rok.
Přesun protidrogové agendy pod ministerstvo
Tématem byly i přesuny agend z Úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. V tomto případě hovořili o přesunu protidrogové politiky pod resort zdravotnictví. Vojtěch zmínil, že nadresortnost zůstane zachována. Podle něj se změní to, že problematika bude spadat pod resort, který ji má v gesci.
„Máme jako ministerstvo zdravotnictví z pohledu kompetenčního zákona otázku návykových látek na starosti. A myslím si, že to je něco, co může zefektivnit v některých oblastech práci třeba i ve spolupráci s ÚZIS z hlediska dat, která teď sbíráme ohledně kratomu, která předtím nebyla,“ zmínil Vojtěch.
To, co se nemění, je podle něj Rada vlády pro koordinaci boje proti závislostem, v jejíž čele stojí premiér, jsou tam ministři, zástupci neziskových organizací či adiktologických služeb. Dodal také, že resort chce dále podporovat adiktologické služby, dotovat neziskové organizace, které se tomu věnují.
Šebelová řekla, že s tím nemůže souhlasit. Zásadní otázkou podle ní také je, proč se vláda rozhodla k takovému kroku přistoupit, ale to nikdo podle ní neví. Sama se domnívá, že záměrem vlády Andreje Babiše (ANO) je rozprášit lidskoprávní agendu.
„A při tom omylem, a teď to už nechtějí vzít zpátky, nesmyslně a nelogicky, bez konzultace s odborníky, (...) převedli tu agendu pod ministerstvo zdravotnictví, kde za mě nemá co dělat,“ poukázala s tím, že konkrétně problematika drog je nadresortní a týká se i trestněprávních či sociálních věcí.
Ministerstvo na to podle ní nemá kompetenci a časovou ani personální kapacitu. Národní protidrogový koordinátor podle ní také skončí bezzubý, protože nebude mít za sebou daný aparát.
Dudra dodal, že přesun agend je senzitivní politické téma. V této souvislosti zmínil, že nemocnice může být také vnímaná jako instituce, která má omezené nástroje. Její role ale může být daleko širší a efektivnější.
„V případě adiktologie může poskytnout multidisciplinární týmy, které pečují o toho pacienta. Může poskytnout psychiatra, může poskytnout psychologa, psychoterapeuta. Z pohledu nemocnice to vnímám jako příležitost, kde nemocnice může do téhle velmi citlivé a senzitivní problematiky vstoupit velmi pozitivně,“ podotkl.
Senátor Pirk podotkl, že jej zarazilo to, že premiér Babiš uklidňoval zaměstnance, že se nic nezmění. „Ale v tom případě nevím, proč se ta změna dělá. Změnu dělám, když chci něco vylepšit,“ poukázal.
Nyní si netroufá říct, zda to vede k lepšímu. Zmínil ale, že s drogami se musí něco dělat. „Ten legislativní proces byl tak zkostnatělý, že než jsme schválili nový zákon, tak už vymysleli novou látku,“ poukázal s tím, že nyní se tak snad již dít nebude.
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