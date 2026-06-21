Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty

Policie na Rokycansku pátrala po devíti parašutistech, kteří vlivem nepříznivého počasí museli nouzově přistát. Čtyři z nich jsou podle záchranářů vážně zranění. Informovali o tom zástupci záchranných složek.
„V péči zdravotnické záchranné služby jsou čtyři vážně zraněné osoby. Zásah stále pokračuje,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán. Řekl, že byla aktivována také letecká záchranná služba z Plzně i Prahy. Událost je řešena jako hromadné postižení osob, dodal.
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