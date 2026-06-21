Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie na Rokycansku pátrala po devíti parašutistech, kteří vlivem nepříznivého počasí museli nouzově přistát. Čtyři z nich jsou podle záchranářů vážně zranění. Informovali o tom zástupci záchranných složek.

„V péči zdravotnické záchranné služby jsou čtyři vážně zraněné osoby. Zásah stále pokračuje,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán. Řekl, že byla aktivována také letecká záchranná služba z Plzně i Prahy. Událost je řešena jako hromadné postižení osob, dodal.

Připravujeme podrobnosti.

Výběr redakce

Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty

Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty

před 8 mminutami
Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

14:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bouřky hrozí i v neděli, ale mají být slabší

Bouřky hrozí i v neděli, ale mají být slabší

09:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Podcenění obrany může skončit tragédií, musíme se o tom bavit, míní Řehka

Podcenění obrany může skončit tragédií, musíme se o tom bavit, míní Řehka

před 9 hhodinami
Izrael navzdory příměří zaútočil na jižní Libanon, úřady hlásí oběti

Izrael navzdory příměří zaútočil na jižní Libanon, úřady hlásí oběti

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, armáda USA to popřela

Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, armáda USA to popřela

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
Ruské bombardování Záporoží zabilo pět lidí. Ukrajinci útočili na rafinerii na Sibiři

Ruské bombardování Záporoží zabilo pět lidí. Ukrajinci útočili na rafinerii na Sibiři

před 20 hhodinami
Srážka vlaků na jihu Británie má téměř sto zraněných

Srážka vlaků na jihu Británie má téměř sto zraněných

včeraAktualizovánovčera v 15:45

Aktuálně z rubriky Plzeňský kraj

Záchranáři na Rokycansku ošetřují čtyři vážně zraněné parašutisty

Policie na Rokycansku pátrala po devíti parašutistech, kteří vlivem nepříznivého počasí museli nouzově přistát. Čtyři z nich jsou podle záchranářů vážně zranění. Informovali o tom zástupci záchranných složek.
před 8 mminutami

Žalobce poslal před soud dva lidi a firmu kvůli údajným manipulacím se zakázkami v Plzni

Státní zástupce obžaloval dva lidi a firmu kvůli údajným manipulacím s veřejnými zakázkami v Plzni. Konkrétně šlo o elektronický systém pro kontrolu příspěvkových organizaci Plzeňského kraje. Obžaloba je viní ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a jednu obviněnou osobu také ze zneužití pravomoci úřední osoby. Uvedla to plzeňská okresní státní zástupkyně Ivana Hostašová. Za první skutek hrozí až osm let vězení, za zneužití pravomoci úřední osoby pak až deset let za mřížemi.
18. 6. 2026

Plzeň odkoupí rozhlednu na Chlumu za cenu z aukce

Plzeň získá do svého majetku jednu z nejznámějších rozhleden v okolí. Věž na vrchu Chlum odkoupí za více než 4,5 milionu korun, o jejichž výši rozhodla aukce. Využití předkupního práva zastupitelé jednomyslně schválili, část z nich ale upozorňovala na téměř osminásobný rozdíl mezi kupní cenou a původním znaleckým odhadem.
17. 6. 2026

Typograf musí mít rád knížky, říká Solpera. Jedna vyšla i o něm

Vyšla kniha o díle Jana Solpery. V publikaci s názvem Typo života běh = Solpera představuje jeden z nejvýznamnějších českých typografů svá písma, loga nebo plakáty. Tvořil také knižní obálky a poštovní známky. Jeho tvorbu také aktuálně připomíná výstava v Plzni.
17. 6. 2026

Statek komunisté zbořili. Byla tam proluka, pak parkoviště, vypráví pamětnice

Marie Šustrová, rozená Kůsová, vyrůstala na statku ve Starém Plzenci, kde její rodina hospodařila po generace. Pamatuje si německou okupaci, skrývání obilí před povinným odevzdáním i příjezd amerických vojáků na konci druhé světové války. Později zažila také tlak komunistického režimu, kvůli kterému její rodina přišla o dům a hospodářství.
11. 6. 2026

Národní parky chtějí „rozbít“ davy turistů. Pomoci mají technologie i osvěta

Tuzemské národní parky hledají způsoby, jak ochránit nejcennější části svého území před rostoucím náporem návštěvníků. V rámci projektu Zodpovědně do přírody chtějí lépe rozložit turistický ruch, využívat data o návštěvnosti a více vzdělávat veřejnost v oblasti ochrany přírody.
11. 6. 2026

VideoPlzní hýbe spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky

V Plzni pokračuje spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky. Město nechalo některé původní kameny opracovat, což část obyvatel a odborné veřejnosti vidí jako znehodnocení historického materiálu. Třeba podle architekta Jana Tomana ztrácí dlažba kompletním přeformátováním historickou hodnotu. Spolku Pěstuj prostor zase scházela před zahájením projektu hlubší veřejná diskuze. Radnice naopak argumentuje mimo jiné větším pohodlím pro handicapované. „V dnešní době, kdy se tam musí pohybovat vozíčkáři či nevidomí, tak dlažba musí splňovat parametry,“ zdůraznil technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Podle radnice si navíc patinu dlažba zachová. Zpátky na náměstí, kde jsou nyní místo žulové dlažby bagry a další stavební technika, by se dlažba mohla vrátit do konce léta.
9. 6. 2026

Armádní techniku i výcvik si na Bahna přišly prohlédnout tisíce lidí

Tisíce lidí od sobotního rána proudily na letošní Den pozemních vojsk Bahna u Strašic na Rokycansku. Největší akce pozemních sil v Česku pro veřejnost představila dynamické ukázky vojenské techniky, z novinek například bojové vozidlo pěchoty CV90 a tank Leopard 2A4. Diváci mohli zhlédnout i historické scény. Podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky je zájem i podpora veřejnosti pro armádu velmi důležitá.
6. 6. 2026Aktualizováno6. 6. 2026
Načítání...