VideoBez billboardů či plachet. Plzeň výrazně omezí reklamu v centru


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Od července bude centrum Plzně téměř bez reklam. Město už minulý rok schválilo, že se zbaví billboardů a plachet, ale také inzerce na sloupech nebo lavičkách. Zatím zmizela asi polovina poutačů. Většina majitelů reklamních ploch počítá s tím, že nařízení dodrží. V opačném případě jim hrozí pokuta až dva miliony korun. „Vyhláška byla přijata pro historické jádro,“ řekl pro ČT primátor města Roman Zarzycký (ANO) s tím, že se týká třeba okolí náměstí Republiky. Část reklam ale v centru města zůstane. Třeba plakátovací válce nebo naváděcí cedule.

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VideoBez billboardů či plachet. Plzeň výrazně omezí reklamu v centru

Od července bude centrum Plzně téměř bez reklam. Město už minulý rok schválilo, že se zbaví billboardů a plachet, ale také inzerce na sloupech nebo lavičkách. Zatím zmizela asi polovina poutačů. Většina majitelů reklamních ploch počítá s tím, že nařízení dodrží. V opačném případě jim hrozí pokuta až dva miliony korun. „Vyhláška byla přijata pro historické jádro,“ řekl pro ČT primátor města Roman Zarzycký (ANO) s tím, že se týká třeba okolí náměstí Republiky. Část reklam ale v centru města zůstane. Třeba plakátovací válce nebo naváděcí cedule.
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