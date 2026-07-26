Desítky hasičů dohašují požár pěti hektarů lesa u Velhartic


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Zhruba padesát profesionálů a dobrovolníků dohašuje požár pěti hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo v sobotu kolem 16:00. Vrtulník s bambivakem skončil práci v sobotu kolem 20:30, hasiči stále čerpají vodu na horní stanici z rybníka a dole z potoka. Oheň už se nikam nešíří, nikdo nebyl zraněn, škoda bude kolem jednoho milionu korun, řekl velitel zásahu Aleš Bucifal.

„Lokalizované už to bylo včera v noci. Třetí stupeň požárního poplachu byl ukončený kolem půlnoci. Pokračujeme ve vyhledávání skrytých ohnisek, dohašování drobnějších ohnisek, rozkopávání terénu, prolévaní, tak, abychom to byli schopni dohasit už úplně dočista a mohli to předat majiteli,“ řekl v neděli velitel.

Drobná ohniska jsou stále schovaná pod kořeny a pod jehličím v zemi. „Dohašujeme ta viditelná, která pořád ještě malinko hoří nebo kouří a potom se to bude ještě procházet s termokamerou a budou se hledat podzemní ohniska, která nejsou na první pohled viditelná,“ uvedl. Požární jednotky tam budou podle Bucifala zasahovat určitě celou neděli a možná i v pondělí.

Pracovníci polesí v neděli ráno upřesnili shořelou plochu ze sobotních tří na pět hektarů a škodu zvedli ze sobotního odhadu o čtvrtinu na jeden milion korun. Kořeny borovic i smrků jsou shořelé na celé ploše a kmeny jsou poškozené.

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Požár lesa na okraji Velhartic na Klatovsku

Největší požár na Klatovsku

U ohně zasahuje zhruba padesát hasičů včetně specialistů s drony. „Teď zrovna střídáme lidi, kteří prováděli hasební práce v noci a najíždějí nové jednotky,“ řekl velitel kolem 09:00. Vrtulník podle něj odletěl v sobotu kolem 20:30, kdy se zhoršily světelné podmínky. Obec Velhartice pravidelně zásobuje požární jednotky jídlem a pitím. Spolupráce je dokonalá, uvedl.

„Lesních požárů na Klatovsku bylo letos spousta, ale tenhle je rozsahově i co se týče sil a prostředků největší,“ uvedl Bucifal. Navíc je ve Velharticích pro hasiče velmi nebezpečný terén. Kopec je strmý a hrozily pády.

Klatovští hasiči ještě v sobotu od 14:00 zasahovali u menšího požáru v Opolenci, části Kašperských Hor, kde jich bylo přes dvacet. „Tam to byla plocha zhruba padesát krát padesát metrů. Zlikvidovali jsme to do hodiny a předali majiteli,“ dodal velitel.

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