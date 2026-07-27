Klatovskou „gilotinu“ nahradí vyšší a širší železniční most


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Začala uzavírka silnice pod železničním mostem v Klatovech, kterému se přezdívá gilotina. V minulých letech se pod jeho nízkou konstrukcí zasekla řada kamionů. Předloni při jedné z nehod dokonce zemřel člověk. Přestože Správa železnic (SŽ) most nedávno zvýšila, nyní se rozhodla pro jeho úplnou výměnu. Hotovo má být do 23. listopadu.

V pondělí ráno pod mostem projela poslední auta, poté už řidiče odklonily dopravní značky. „Problémem je hlavně výška. 3,7 nebo 3,8 metru není tolik, aby tudy mohly projíždět kamiony,“ poznamenal místostarosta Klatov Pavel Strolený (ANO).

Úzký viadukt, který SŽ už dříve rozšířila o necelého půl metru, je místem častých nehod. Místní mu přezdívají gilotina. Kvůli nízké průjezdné výšce, na kterou upozorňuje několik dopravních značek, tam havarují především nákladní vozidla.

Předloni při jedné z nehod zemřel člověk. „Došlo ke stržení návěsu, který spadl na právě projíždějící osobní auto a usmrtil spolujezdce,“ popsala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Vizualizace nového železničního mostu
Zdroj: Město Klatovy

Nejdřív byla provizorní konstrukce

Správa železnic nejprve původní most nahradila provizorní konstrukcí, která byla o 27 centimetrů výše. Nyní ho opravuje celý. „Mostní provizorium jsme museli instalovat, abychom předešli situaci, kdy by se provoz přes most zastavil úplně. Byla to tedy taková operativní situace,“ vysvětlila mluvčí SŽ Nela Frýbová.

Nová konstrukce bude o půl metru vyšší. O více než 3,5 metru se rozšíří také podjezd, do kterého se tak vejdou i chodníky. „Vznikaly tady nebezpečné situace. Lidé, kteří šli po druhé straně, v místě, kde chodník končil, přebíhali přes silnici, někdy na poslední chvíli,“ popsal Strolený.

Objízdné trasy

Řidiči všech druhů vozidel se mohou místu vyhnout po novém obchvatu Klatov, který Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v prosinci 2024. Od té doby ulevuje městu od tranzitní dopravy mezi Plzní a Šumavou. Silnice I/27 je součástí evropského tahu E53, který vede z Mostu přes Plzeň a Železnou Rudu do bavorského Deggendorfu a dále do Mnichova.

„Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu vede během přestavby mostu ulicemi Za Tratí, Havlíčkova, Dragounská a U Zastávky. Stejným směrem budou po dobu rekonstrukce jezdit také autobusy MHD, konkrétně linka číslo 1,“ uvedla mluvčí klatovské radnice Radmila Nagovská. Chodci mohou využít náhradní trasu Sadovou ulicí, po cyklostezce kolem technických služeb, přes železniční přejezd a zpět do ulice 5. května.

Správa železnic během stavby upraví také kolejiště na mostě, což umožní zvýšit rychlost vlaků mezi Klatovy a Sušicí. Práce od 3. srpna do 30. listopadu zastaví vlakový provoz právě v úseku Klatovy–Sušice, kterým vede linka Strakonice–Horažďovice–Sušice–Klatovy. Všechny vlaky tam nahradí autobusy, oznámil na svém webu dopravce GW Train Regio.

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