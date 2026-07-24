První centrum dlouhodobé péče v Česku funguje rok. Další budou přibývat


před 36 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Už rok funguje Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v Chodové Plané u Mariánských Lázní. Stal se prvním fungujícím centrem dlouhodobé péče v tuzemsku. Projekt České asociace pojišťoven (ČAP) navazuje na memorandum podepsané s vládou z předloňského listopadu. Reaguje na rychlé stárnutí populace. Během deseti let má ze soukromých investic vzniknout až dvacet podobných center.

Zařízení v Chodové Plané vzniklo přeměnou vybydleného novobarokního zámku, který nebyl 35 let využíván. Chodová Planá opravila fasádu a střechu kulturní památky a dlouho hledala investora, který by zajistil její vhodné využití a zároveň zachoval její historický a kulturní ráz.

V domově nyní žije 101 klientů, jeho kapacita je tedy téměř naplněná. Bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. „Líbí se mi tu, protože je tu krásné okolí. I když nemůžu moc chodit, můžu na terasu nebo ke zvířátkům. Jsem moc spokojená,“ pochvaluje si klientka domova Vanda Kluková.

„Fungujeme rok a zaplňovali jsme se postupně. Prostory zámku v Chodové Plané jsme využili všechny. Dostavovali jsme jen terasu s kavárnou a pod ní wellness,“ popsala ředitelka domova Barbora Komoňová.

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O domov se zvláštním režimem je největší zájem

V prvním a druhém patře je domov pro seniory, třetí a čtvrté slouží jako domov se zvláštním režimem pro klienty s demencí a dalšími kognitivními poruchami. Právě po těchto lůžkách, která tvoří polovinu kapacity zařízení, je největší poptávka. Řada klientů pochází z okolí, další ale přijíždějí například i z Prahy nebo Hradce Králové, protože tam podobná lůžka nejsou k dispozici, dodala ředitelka.

Investorem přestavby za 230 milionů byla Česká asociace pojišťoven. Ta založila Centrum dlouhodobé péče, které domov vlastní. „Naše investice do domovů pro dlouhodobou péči je odpovědí na to, že tyto lůžkové kapacity v Česku zoufale chybí. Odhaduje se, že v příštích dvaceti letech bude potřeba dalších desetitisíců lůžek,“ zdůraznil výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Podle průzkumů asociace by měl počet seniorů do roku 2050 překročit tři miliony, což je přibližně o milion více než nyní.

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O zaměstance není nouze

Personálu je dle Lukáše Drásty, spolumajitele společnosti Senlife, která domov provozuje, dostatek. V zařízení našlo práci 65 lidí, většinou z blízkého okolí. Pracovníky se dle něj podařilo získat rychle. Zámek obklopuje čtyřicetihektarový městský park. Společnost Senlife vlastní pouze malý pozemek za zámkem, na kterém jsou záhony a minizoo s alpakami, králíky a slepicemi.

Městys získal zámek bezúplatně v roce 2006. Do začátku devadesátých let v něm sídlili pohraničníci, poté jej ministerstvo vnitra nevyužívalo a budova chátrala. „Využití zámku je ideální. Je to velmi důležitá služba pro region, na Tachovsku nemáme ani nemocnici,“ připomněl starosta Chodové Plané Luboš Hlačík (ODS). Městys má podle něj smlouvu o přednostním umisťování místních obyvatel za výhodnějších podmínek.

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Vzniknout mají asi dvě desítky podobných zařízení

„Do budoucna se bez soukromých kapacit pobytových služeb neobejdeme. Budeme nyní hledat model financování a v letech 2028 až 2034 budeme směřovat evropské peníze na rozšíření kapacit pobytových služeb,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Podle Matouška má ČAP v různých fázích příprav dalších sedmnáct projektů, v nichž má během osmi let vzniknout více než dva tisíce lůžek především pro seniory se sníženou soběstačností. „V tuto chvíli máme zařízení v Chodové Plané a ve Tmani u Berouna, za několik měsíců otevřeme další v Dolních Břežanech,“ řekl. Celková investovaná částka se pohybuje kolem pěti miliard.

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