Lidí nad osmdesát let bude v roce 2050 v Česku přes 900 tisíc, z toho třetina bude potřebovat intenzivní sociální služby nebo pobytová zařízení. Vychází to z predikce na úrovni krajů i okresů, kterou zpracovala ministerstva práce a zdravotnictví. Informace o tom, jaké kapacity sociálních služeb je potřeba do roku 2035 naplánovat, dostanou nyní kraje, pod které tyto kompetence spadají.
Osmdesátníků bude přibývat, stát spočítal krajům kapacitu sociálních služeb
Počet lidí ve věku nad osmdesát let se podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška už v příštích zhruba patnácti letech více než zdvojnásobí. „Ta populace bude minimálně stejně nemocná jako ta stávající,“ řekl na pondělní tiskové konferenci.
Už v současné době jde o lidi v penzi, jejichž zdravotní stav tak prevence většinou nedokáže příliš zlepšit.
Jak budou sociální služby zvládat nápor klientů?
„Od osmdesátého roku věku je často pro lidi v domácím prostředí a jejich blízké velmi těžké to zvládnout a přichází nápor na sociální služby,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). V současné době podle dat žije v pobytových zařízeních sociální péče 98 tisíc lidí, v roce 2035 to má být 140 tisíc lidí.
„Klienti sociálních služeb jsou opravdu velmi nemocní,“ doplnil Dušek. Nejčastější jsou podle něj stavy po cévní mozkové příhodě nebo související s různými typy demence, jako je Alzheimerova choroba. Předloni mělo tuto konkrétní diagnózu asi osmdesát tisíc osob, v polovině století se očekává počet přesahující 250 tisíc.
Přestože lidí starších osmdesáti let výrazně přibývá už teď, kapacity pobytových sociálních služeb dál nerostou a naráží na personální strop. O zhruba 45 procent lidí se rodiny starají doma, ostatní jsou právě v pobytových zařízeních.
Jurečka: Lidé v domácí péči jsou pro stát levnější
Péče, na které se podílí ve větší míře rodiny nemocných, je podle Jurečky pro stát levnější. Ambicí státu by proto podle něj mělo být to, aby se zvýšil podíl klientů v domácí péči. Pečujícím se ale podle něj bude muset dostat větší podpora. „Čím víc posílíme komunitní péči, tak tím větší šanci máme na to, že to dokážeme vybrat s nějakými rozumnými náklady,“ dodal Dušek.
Za velký problém považují ministerstva práce a zdravotnictví personál, který se do budoucna bude o klienty v sociálních službách a pacienty ve zdravotnictví starat. Podle Jurečky bude ještě příštích zhruba deset až dvanáct let přibývat dětí, které směřují na střední školy. „Příští týden budu apelovat na kraje, kolik budeme potřebovat středních škol, které budou vzdělávat zdravotní sestry,“ řekl ministr.