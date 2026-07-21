Na staré skládce má vzniknout recyklační centrum. Obec se obává další zátěže


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vybudování recyklačního centra v Ledcích u Plzně odmítá vedení obce i část místních obyvatel. Navážení zeminy a budoucí provoz recyklační linky by podle nich mohly zvýšit ekologickou zátěž, ohrozit kvalitu podzemních vod nebo způsobit větší hluk a prašnost. Investor ujišťuje, že postupuje v souladu s platnou legislativou.

Do bývalého kaolinového lomu za Ledcemi u Plzně se komunální i průmyslový odpad začal navážet už v roce 1968. Ekologická zátěž tam přetrvává dodnes. „Skládka nikdy nebyla sanována, přestože k tomu mělo dojít,“ uvedla starostka Ledcí Veronika Kulhánková (nestr.).

Investor plánuje na skládku postupně navézt desetimetrovou vrstvu zeminy a vybudovat tam recyklační linku včetně drtiče.

Počet černých skládek i náklady na jejich odklízení rostou
Ilustrační foto

Průsak skládkových vod i hluk

Podle místních by se tím ale výrazně zatížilo podloží skládky. „Bojíme se, že se zhorší průsak skládkových vod do okolí,“ řekl spolumajitel rozhledny na blízkém vrchu Krkavci Luděk Sláma.

„Sama obec se souhlasem všech dotčených orgánů schválila v územním plánu tuto lokalitu jako území určené pro recyklaci. Je proto zcela zřejmé, že bychom ji rádi využili,“ prohlásil společník Recyklocentra Daniel Fikerle. Současné vedení obce je ale proti. Souhlas se záměrem udělili jeho předchůdci.

Vibrací způsobených těžkou technikou se obávají také v nedalekém farmaparku. „Nevíme, jak na ně budou reagovat naše zvířata. Velmi citlivý je například klokan,“ řekla PR manažerka Farmaparku u Toma Vlasta Urbánková.

Posouzení EIA

„Prostřednictvím specializované firmy jsme dodali všechny požadované podklady včetně odborných posouzení a studií. Jejich vyhodnocení je nyní věcí státní správy,“ sdělil Fikerle.

Záměr musí projít posouzením vlivů na životní prostředí, takzvaným procesem EIA. „Krajský úřad zadal zpracování nezávislého odborného posudku, který by měl být hotový zhruba v září tohoto roku,“ odhadla mluvčí plzeňského krajského úřadu Eva Mertlová. Teprve poté úřad vydá závazné stanovisko.

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