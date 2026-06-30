Vedra ohrožují ryby i raky. Rybáři provzdušňují nádrže a čekají na déšť


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Na dešťové srážky čekají rybáři po celém Česku. Tropické teploty a dlouhodobé sucho snižují množství kyslíku ve vodě. Rybáři proto na některých místech instalují aerátory nebo mění způsob vypouštění vody, aby zabránili úhynům ryb. Problémy se objevují také u raků říčních.

Roční siveny ještě stihli sušičtí rybáři zachránit, jiné ryby ale vedra z minulého týdne nepřežily. „Jak se ohřeje voda a není sem přítok vody, tak ryba ztrácí život tím, že se udusí, protože v té vodě není žádný kyslík,“ popsal rybniční hospodář Českého rybářského svazu MO Sušice 1 Jakub Kohout.

Potok je natolik vyschlý, že už nedokáže zásobovat vodou nádrže na sádkách. „Letos jsou skutečně extrémně horké dny i noci. Za běžného stavu tady voda běžně stoupá až po hranu betonu,“ uvedl Kohout s tím, že nyní je hladina asi o dvacet centimetrů níže.

Rybáři přepustili koupaliště

Málo vody je i v přírodním koupališti Babylon. Nová skluzavka je bez vody. „Vidíme jímací studnu, ze které se bere voda na skluzavky. Ta je bohužel kvůli nižší hladině téměř prázdná,“ popsal jednatel Domažlických městských lesů Josef Forst. Rybáři totiž přepustili z koupaliště téměř deset centimetrů vody do chovného rybníka pod ním.

„Voda bude mít ke třiceti stupňům. Je vidět, že ryby začínají takzvaně troubit. Máme tady hlavně kaprovité ryby a ty jsou schopné nabrat atmosférický kyslík a zpracovat ho,“ vysvětlil Forst.

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Krávy v kravínu

Vodu provzdušňuje aerátor

Extrémně horké a suché počasí dělá velké starosti také jihomoravským rybářům. Při pohledu na mapu Českého hydrometeorologického ústavu s hlásnými profily je zřejmé, že některé řeky už se dostaly pod hranici sucha a jiné se pohybují těsně nad ní. „Že je situace vážná, musí být jasné každému, kdo se podívá ven,“ řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.

Ve Vojkovicích na Brněnsku proto pořídili aerátor, který vodu provzdušňuje. „V rybníku je vyšší vrstva sedimentů. Zároveň je tady menší hloubka, voda se proto rychleji prohřívá a rozpouští se v ní méně kyslíku. Z toho důvodu jsme se rozhodli aerátor instalovat,“ vysvětlil předseda pobočného spolku Moravského rybářského svazu Rajhrad Lukáš Vágner.

Odstavená elektrárna

Pod Novomlýnskými nádržemi v minulosti opakovaně docházelo k hromadným úhynům ryb kvůli nedostatku kyslíku v řece. Proto je nyní odstavená malá vodní elektrárna na Nových Mlýnech a voda do Dyje proudí přes segment hráze. „Dochází k provzdušnění vody ve vodním toku. Je to takový přírodní aerátor,“ vysvětlil Láníček. Díky tomu by měla být voda co nejlépe okysličená. Rozhodující ale bude další vývoj množství živin, sinic a celkové kvality vody.

Rybáři chtějí co nejdříve umístit na nátok do Zámecké Dyje kyslíkové silo, tedy zařízení, které bude do vody vypouštět čistý kyslík. Původně tam plánovali instalovat aerátor, ukázalo se ale, že nemá dostatečný výkon. „V podstatě denně pozorujeme ryby, jak se chovají, a věříme, že se to podaří přečkat,“ řekl Láníček.

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Pravidelný monitoring Nových Mlýnů

Povodí Moravy proto na Nových Mlýnech zavedlo pravidelný monitoring. „Pravidelně sleduje základní parametry kvality vody dvakrát denně. Monitoring je zaměřený především na teplotu vody, koncentraci rozpuštěného kyslíku a jeho nasycení v celém vodním sloupci,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy v tiskové zprávě. Pro včasné zachycení případných změn ve vodním prostředí využívá podnik také monitoring pomocí dronu.

Problémy se podle rybářů objevují i na dalších místech jižní Moravy. Sucho škodí také rakům říčním. V potoce Bílá voda na pomezí Blanenska a Prostějovska jich hynou desítky. Podle ochránců přírody za to mohou vysoké teploty i nízký přítok vody z okolních rybníků.

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