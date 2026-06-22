Farmáři kvůli horku instalují ventilátory a sprchy, rybáři okysličují vodu

Tropické teploty posledních dnů ohrožují hospodářská zvířata i ryby. Zemědělci se je snaží ochlazovat pomocí vody a ventilátorů, vlivem horka ale očekávají finanční ztráty. Chovatelé skotu hlásí až o čtvrtinu nižší produkci mléka, rybáři na Vyškovsku zaznamenali úhyn malých ryb. Na rizika spojená s horkem a suchem upozorňuje také portál AgroRisk.
Od sedmi hodin ráno hučí v kravínu v Miroslavi na Znojemsku ventilátory, které dojnice alespoň částečně ochlazují. „Plánujeme tady ještě instalovat sprchy, abychom krávy mohli shora kropit,“ popsal manažer welfare skotu Agrodružstva Miroslav Jakub Březina. Zvířata dostávají také sůl ve velkých kostkách.
I přesto zažívá dobytek při pětatřicetistupňových teplotách náročné období. Farmáři to poznají především na kvalitě a množství mléka. „Klesá obsah tuku a kráva nadojí o deset až dvacet procent méně,“ uvedl Březina. Chovatelé se obávají finančních ztrát, cenu mléka ale podle svých slov zvýšit nemohou. Vysoké teploty dopadají i na další kopytníky.
Koně dostali vodní běhací pás
Na ranči v Měníně na Brněnsku se musí i během horkých dnů postarat o padesátku koní. Nejdůležitější je zajistit dostatek čerstvé vody. Jeden kůň jí za den vypije až šedesát litrů. „Ve stáji je ochlazujeme hadicí, nainstalovali jsme větráky. Volíme také jiné tréninkové postupy, například vodní běhací pás, kde se kůň zároveň ochladí,“ popsala jezdkyně a majitelka Resortu Koňohop Pavla Rubíčková.
Teplotní zátěž hospodářských zvířat i lidí sledují meteorologové. Z jejich map vychází nejhůře právě jižní Morava. „Zvířat se nemůžeme zeptat, jak se cítí. Každopádně teplota hraje největší roli. V dalším průběhu se bude situace spíše zhoršovat,“ řekl vedoucí předpovědního pracoviště ČHMÚ v Brně Petr Münster.
Rybáři omezili krmení a přidávají kyslík
V pohořelickém rybníkářství začali některým náročnějším druhům, například jeseterům nebo candátům, přidávat kyslík. Na rybnících zároveň omezili nebo zcela přerušili krmné dávky. „Je to stejné jako u lidí. Když se hodně najíte, tak se vám těžce dýchá,“ vysvětlil ředitel Rybníkářství Pohořelice Ivan Šutovský.
Na jižní Moravě v posledních deseti dnech téměř nepršelo. Portál AgroRisk proto vydal varování před dopady vysokých teplot. Od pondělí 22. června upozorňuje na kombinovaný stres z horka a sucha, přehřívání vody v rybnících i zvýšenou teplotní zátěž hospodářských zvířat a lidí.